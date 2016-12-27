 На дне Одесского залива дайверы установили новогоднюю елку. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, один из участников акции Николай Андрианов сообщил, что полутораметровую сосну в выходные установили в центре Одесского залива (более 5 км от берега), рядом с румынским судном Sulina, затонувшем здесь в 1942 году в результате атаки советской подводной лодки.
Сосну украсили специально подготовленными игрушками и светодиодными гирляндами. Нарядившись в новогодних сказочных персонажей, в том числе, в зайца, Деда Мороза и Снегурочку, дайверы под водой, возле елки, "водили хоровод и встретили Рождество".
Фото: Думская
В подводном празднике изъявили желание принять участие около 20 человек. Поэтому было совершено два погружения - в субботу и воскресенье.
"В то, время как нормальные люди праздновали Рождество или Хануку, несколько сумасшедших решили провести подводную новогоднюю вечеринку. Команда подобралась отличная, и с погодой нам очень повезло, было плюс шесть", - отметил Андрианов.
Напомним, в Одессе 19 декабря на Думской площади зажгли праздничные огни на главной новогодней елке города. Высота елки с верхушкой составляет 20 метров, ширина - 9 метров. Собрали новогоднее дерево из металлического каркаса и искусственной хвои из итальянского сырья. Елка увенчана рождественской звездой, украшена белыми снежинками и светодиодными игрушками.
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Обогнал, шайтан. Про хор.
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Написал Karakalpak вчера в 21.13 · .
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