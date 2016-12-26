EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 За рубежом
  5357  70
Все про:Молдова (658) флаг (723) Евросоюз (11408) Додон (20)

 Президент Молдовы Додон снял со своей резиденции флаг Евросоюза. ФОТО

В понедельник, 26 декабря, жители молдавской столицы обнаружили, что с флагштока на здании резиденции президента Молдовы Игоря Додона исчез флаг Европы, однако спустя некоторое время представители Либеральной партии повесили европейский флаг обратно.

Тем не менее, он был снова снят с флагштока возле здания резиденции, а на его месте в этот же день появился древний флаг Молдавского княжества: на полотне красного цвета изображена голова зубра, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Также читайте: Додон во время инаугурации пообещал объединить Молдову с Приднестровьем и восстановить стратегические отношения с РФ

"С сегодняшнего дня на здании резиденции президента будет вывешен лишь флаг Республики Молдова, а в одной из телевизионных передач глава государства сделает дополнительные заявления по этому поводу", - заявил пресс-секретарь президента, советник по политическим вопросам Ион Чебан.

ес додон


По его словам, "группа либералов пришла к резиденции президента, чтобы установить на ней флаг Европы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Молдовы Тимофти осудил намерение Додона извиниться перед Приднестровьем: "Просить прощения за то, что мы хотели защитить конституционный строй?"

Также Чебан раскритиковал руководство кишиневской мэрии (пост мэра занимает либерал Дорин Киртоакэ - Ред.) за неэффективную работу в столице и катастрофическую ситуацию в школах после скандала с поставками в учебные заведения испорченных продуктов.

23 декабря прошла церемония инаугурации нового главы государства. Додон призвал к единству в стране и обязался сохранять нейтралитет Молдовы.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
да Молдаване... как вам "повезло" такого ХанДона выбрать мля...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Що на фото? Мент курить на посту і диктує дівчині номер свого телефона?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Корреспондент Цензора берёт интервью на месте событий.
 показать весь комментарий
Ответить
 
да ты расскажи им как хорошо тебе в Лугандоне жить...
они к вам сразу запросятся...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
твое будущее либо в каком-то аллахом забытом зажопинске или в лугандонии)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты бы лучше весело смотрел в свое светлое настоящее возле параши и с бокалом боярышника в руке
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
иди вылавливай кацпов дохлых из моря. вежливые трупы вежливо плывут))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это ж кто его стрелять будет молдаване шоли. Эт смешно это типа как беларусы будут лукашенку стрелять. Скорее сразу вывесят кацапоидную саную тряпку и попросяца назад в СССР
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну его выбрал народ Молдовы,пусть теперь идут не в Европу,а в жопу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну, шо ты лугандон ватный так болезненно реагируеш сваим пуканом? О тебе лугандоне речи ещё небыло, тута всего лиш о додоне болтают. Так, шо не ерничай лугандон
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хреново иметь такого соседа на границе. Додон он всегда предать может по определению. Оно просто додон.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну понятно... дальше будет осторожно проталкивать болезнь о братском народе с разеей...
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Очередь плюнуть в сторону ЕС все больше. Если еще Трамп оскалится на Европу, будет там треш.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ЕС как-то совсем пох...на эти жалкие попытки "плевания",тебе не кажется?

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Плевок о Лондона был довольно обиден, а про Кишинев там никто не в курсе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
это личное дело молдаван, чьи флаги вывешивать . Наши власти уголь закупают в лугандонии у убийц наших ребят, поддерживая экономику ублюдочных республик .Так что у самих ни гордости ни самолюбия. Поэтому нехер тут советы раздавать ,безупречные вы наши
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Молдоване не привыкли к Испанскому вину,им по душе боярышник.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот уж о чём молдаване точно не грустят так это о европейском вине
 показать весь комментарий
Ответить
 
хорошо что они боярышник не глушат как вы кацапы...
 показать весь комментарий
Ответить
 
тепер Україні треба думати і то терміново про зміцнення кордону з Молдовою. Особливо це стосується Одеської області.

Цей недоумок бажає щоби на його території знаходились війська рашистів.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А ну "патріЙоти", олосно кричемо: "ПЕ-РЕ-ВЫ-БО-РЫ". Відчуваю нам тоді і українький прапор знімуть, а повісять авкафреш з двохголовою куркою.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Теперь вместе с россиянами,будут считать гос долг США.Победа!!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
носятся с теми тряпками как..)
а вообще это дело молдаван
 показать весь комментарий
Ответить
 
Траур сегодня был только в Приднестровье и Беларуси, ну и у ватников. Отключена новогодняя иллюминация. Нейтралитет у нас от Мира, но не от кацапов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Moldawśký Janukowyč počaw hrebsty w storonu Rosiji ...
Hadyť po dribjazku, bo pownowažeń na biľše poky ščo ne maje.
 показать весь комментарий
Ответить
 
фрумоса и мирча етот Долбдон и его долбдоноизбиратели. Щщяс Крысёныш с особым удовольствием харкнет ему в рожу , нассыт в постолы и запалит ПеМеРе. Ему - то отстегнёт пару объедков, а простые колорадовалахи получат nein "salo" - sa....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мда...Молдоване, кули. Начинаю вспоминать советские анекдоты. Это ж надо было на туфту повестись и дондона выбрать, бо пенсии и "ровень жизни с кацпией" пообещал...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
какие там выборы в молдове?)) я тебя прошу, там кого рассеюшка спонсировала тот и "выиграл".
 показать весь комментарий
Ответить
 
повна ж*па так зірки зійшлись...спочатку довго розшитувались лякливі европеці в білих рукавичках ...далі..демократичні керівники грабували країну...потім - пенси згадали, як при совках хєр стояв й ковбасу по 3.40...якої ,до речі, в молдавії колись роками не було..тут і хйуло нагодилось й встромило дандона! коротше кажучі - рецидив.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Он хоть и ватан и мотивы его не до конца ясны, но поступок вполне адекватный. Развешивать символику образования, членом которого не являешься и в котором тебя в ближайшие годы совсем не ждут это какое-то лизоблюдство и унижение собственного государства. Стоило бы и с украинских гос.учереждений поснимать, особенно после эпопеи с безвизом. У израилетян надо поучиться чувству собственного достоинства.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Президент Молдовы Додон снял со своей резиденции флаг Евросоюза.
....после этого он не Додон а Г...дон.

 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну ты то кацапа спец по сцыклям. От вас вЯликих витизей обосцанцев ужой все спортивные мероприятия отобрали потому как через-чур вы кацапы обосцанные и Сцарь ваш хуйло. А ты лапотник раскукарэкалса о шароварах и драных носках. Вали пробы сцыкель на лаптях смени, федя ромб.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Молдова получила безвиз и ассоциативньій член Европьі
Сняли флаг Евросоюза. Вторая Грузия будет.

Германия, Япония, Южная Корея почему у них получилось єкономическое чудо?
Что есть общего у єтих стран?
Военная база США на территории єтих стран.
НАТО как гарантия невозврата к коммунизму.

Безвизьі и ассоциативньіе членьі єто все херня, даже не плачь за єтим.
Украину спасет только членство в НАТО.
Союз от моря до моря с Польшей Литвой Єстонией Латвией
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну что ж. Пусть флаг таежного союза вывесит. Там этого чувака :D с такой классной фамилией ху@ло и компания с распростертыми объятиями встретит

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
штопаний додон Порошенко ващє бізнес на рассєї веде, податки путіну на війни платить
 показать весь комментарий
Ответить
 
что может то и делает. реальные действия ему не позволят делать. я советую вообще с этим пидаром не ручкаться(не печатать о нем материалы). эту гниду за человека не считают нормальные люди в молдове. за него и голосовали по приколу.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоЗа рубежом
 Облако тегов
авиакатастрофа авто Антитеррористическая операция армия боевик бюджет ГСЧС Донбасс задержание заложник Израиль Киев Крым МИД Нацполиция обмен обстрел ООН плен пленные пожар потери резолюция Россия Савченко самолет СБУ смерть суд Черныш
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти