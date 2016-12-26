 Президент Молдовы Додон снял со своей резиденции флаг Евросоюза. ФОТО

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Тем не менее, он был снова снят с флагштока возле здания резиденции, а на его месте в этот же день появился древний флаг Молдавского княжества: на полотне красного цвета изображена голова зубра, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ "С сегодняшнего дня на здании резиденции президента будет вывешен лишь флаг Республики Молдова, а в одной из телевизионных передач глава государства сделает дополнительные заявления по этому поводу", - заявил пресс-секретарь президента, советник по политическим вопросам Ион Чебан.

По его словам, "группа либералов пришла к резиденции президента, чтобы установить на ней флаг Европы".Также Чебан раскритиковал руководство кишиневской мэрии (пост мэра занимает либерал Дорин Киртоакэ - Ред.) за неэффективную работу в столице и катастрофическую ситуацию в школах после скандала с поставками в учебные заведения испорченных продуктов.23 декабря прошла церемония инаугурации нового главы государства. Додон призвал к единству в стране и обязался сохранять нейтралитет Молдовы.