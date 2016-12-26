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 Активисты разместили в Херсоне новый антироссийский бигборд. ФОТО

В Херсоне по Николаевской трассе украинские активисты разместили новый антироссийский билборд. На этот раз персонажей с российской символикой отсылают "за поребрик".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

бигборд

Иллюстратор Виталий Сичкарчук, который выступил автором художественного воплощения послания, использовал образы из компьютерной игры. "Обыграна идея ПакМана. ПакМан против призраков, здесь можно развить мысли о "призраках коммунизма" и так далее...В тексте конкретно я обыграл интернет мем", - пояснил автор рисунка.

Активисты сообщили, что пока установлен один борд, через неделю в Херсоне появятся и другие носители с посланием.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "В Украине тебя с радостью встретит только украинский чернозем", - новый антипутинский билборд в Херсоне. ФОТО

В начале декабря эти же активисты, при поддержке городского головы Херсона, разместили на рекламных носителях послания с изображением президента России. Прошлое послание имело целью "напомнить, кто для нас враг" и показать поклонникам Путина, что "их кумира здесь не боятся".

Смотрите также: "В Украине тебя поддерживают разве что мухи": На границе с оккупированным Крымом на Херсонщине появились антипутинские бигборды. ФОТО

В сентябре этого года в Херсоне на выезде из города в направлении аннексированного Россией Крыма, а также на вокзале и по городу появились бигборды с обращением к украинцам, которые едут в Крым: "Украинский отдыхающий! Едешь в Крым? Все фотографируй и запоминай там: военную технику, базы, радары".
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Підтримка свинооких "слов"ян" супер, те чого зараз їм не вистачає.
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"Лучше один раз увидеть". Как спасатели в Сочи "складируют" останки погибших в Ту-154 (фото 18+)

Спасатели складывают тела погибших при крушении Ту-154 прямо на улице под забором, просто отгородив месте лентой. Соответствующие фото опубликовал пропагандистский телеканал Лайф.


Ту-154, вылетевший из Сочи в Сирию, разбился утром в акватории Чёрного моря. На его борту находилось 92 человека. Это артисты хора имени Александрова и журналисты, которые летели на авиабазу Хмеймим, чтобы поздравить российских военных с Новым годом.
Напомним, это уже не первый факт неуважительного отношения к телам погибших со стороны российских чиновников. Ранее мы уже сравнивали, как Россия погибших при крушении самолета в Египте перевозила в рефрижераторах, в тоже время Нидерланды с почестями встретили и похоронили жертв крушения MH17, тогда тысячи граждан вышли на улицы, чтобы встретить сотни черных катафалков с телами погибших от ракеты российских оккупантов.
Читайте также: Авиаэксперт: Бомба в Ту-154 была заложена в Москве

Источник: InfoResist
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Гетьман ,ты хоть на фото посмотри, там деревья зеленые, некрасиво фейки печатать.
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А у нас на солнце 30 градусов. Дети ловят бабочек, такое тёплое Рождество.
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У нас -5 а деревья тоже зеленые. Не все правда, но на некоторых листья такие же как летом. А в Сочи, я думаю и подавно листья на деревьях.
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кацапик Roman Kiriatov- у тебя может сугробы поколено... а в Сочи ТЕПЛЫНЬ!
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Вот-вот.... в Сочи, как и во всех абсолютно городах Черноморского побережья в основном высажены вечнозеленые хвойные, а также кусты типа самшита, лавра, другой подобной хрени... т.е такой, которая не теряет листья, а постепенно их меняет, по мере старения.... вон у нас в Киеве, во дворе растут кусты, ну пока еще кусты, самшита..... так они стоят зеленые!!!! а у нас уже и до минус 12 было.......Так что в Сочи зелень - обычное явление........
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Пока нет данных о том, где в это время находился сам Путин, но известно, что большую часть времени, особенно в холодное время года, он живет в сочинской резиденции «Бычаров ручей».

Если он был в Сочи, то многое становится на место. Начальник военной полиции мог быть на инструктаже у самого Путина или у самых доверенных лиц. Значит, задачи ставились устно, без фиксации на бумаге.

О чем там могла идти речь, догадаться не сложно. ООН создала трибунал по расследованию военных преступлений в Сирии, а это значит, что команда чистильщиков должна сработать очень тщательно.

Наверное, на борту было еще что-то, что не должно попасть в чужие руки.

Очевидцы утверждают, что спасателей, водолазов и технических средств нагнали столько, что подлодка Курск обзавидовалась бы. Там сейчас ныряют все, что есть в наличии у РФ.

Явно их интересуют не покойники, ибо их тела сгружаются в кучи.
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та да, фото явно свидетельствует, что покойники второстепенны.
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Водолазы подняли 70 фрагментов тел с упавшего Ту-154 ноги руки бошки все разные в мешок и на берег потом будут собирать чьи глазки груди и тд по ходу там были мужики и бабы какбы ливер не перепутали вот в этом смысле фото не смотрю потому что знаю запах по круче рюського духа
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А какие они в Сочи должны быть?Фиолетовые?

https://sochi.camera/#/41 или тут https://sochi.camera/#/93
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Это Азирова рук дело ! Адназначна ." Алё ? У вас там бимба ! "
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Це не фейк - а оригінальні фото 1-го каналу:

http://vesti-sochi.tv/proisshestvija/46898-v-akvatorii-sochi-obnaruzheny-oblomki-samoleta-i-fragmenty-tel
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чото у етого димы такая довольная рожа..криптобендеровец ?
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супер реплика, indeed! вас бы вместо лисенко и стеця имхо
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а я и не думал что свинособак можно так культурно складывать, думал их тока в шахту сбрасывать можно или в посадке гавном собачьим присыпать а оно вона как красиво обошлись
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зато какой помпезный траур отгрохали сегодня по ним!
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Мразоты кацапские, лишили черноморских крабиков сытного обеда русской свининой.
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Знову активісти!!! Влада навіщо тоді?! Крім того, щоб розпилювати транші!!!!
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))))))))палиглот. толкова "....... und press all meinen Saft aus! "
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очередная дурня
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Такой можно и возле Верховной Рады разместить, только вместо униформы пиджаки нарисовать.
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Шикарно!
Эту картинку можна просто показывать рузьгим на любой их высер.
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Выносливость и долговечность "ледяного" украинского оружия: стреляет и попадает в любую погоду!


Журналіст показав «крижану» українську гвинтівку

Український журналіст Паша К. Кашчук показав витривалість та довговічність української зброї.

У селі Нові Петрівці бійці користуються українською снайперскою гвинтівкою Zbroyar Z-008, яка стріляє навіть коли покрита льодом.





"Ви не повірите! Вона стріляє й влучає! А все тому, що зроблена в Україні», - підписав фото зі зброєю журналіст.
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Казломордые как фекалии лезут везде и сами они не уберутся тут нужна генеральная уборка...
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Херсон всегда был патриотично настроенным городом,пророссийских активистов на пл. Свободы в 2014 чуть не убило местное население.
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Что правда, то правда ! Херсон это Украина . Хороший городок , люблю его . Одна рыбалка в Гидрике или на Верёвчине чего стоит !!!!!!!!!!!!!! Какой нахер путин ? Лично сама порву ватанов шо Тузик грелку .
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Карасики...мммм...ням-ням.
Поедание карасиков - лучшая в мире медитация.
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Террористы лугандона в розпачи что самолет упал в море,упал бы на оккупированной территории как Боинг,тогда можно было бы пошакалить по вещам и карманам погибших и что-нить подарить своим соскам,типа косметики или кружевных труселей.
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Косметика и кружевные труселя в ансамбле Александрова? Хотя, кто их там кацапов поймет? У задомстанова вообще косметичку отобрали
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в нижнем ряду (который без шапки) подозрительно похожий на вовку сЦаря. зачётненько.
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Слабовато. Даже банально. Пусть напрягут фантазию в следующий раз.
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Да ладно ! Критик нашелся . Наваяй не слабовато и не банально . Прям смотрю Кукрыникса появился . Сделали и умнички !
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