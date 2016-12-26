 Активисты разместили в Херсоне новый антироссийский бигборд. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Иллюстратор Виталий Сичкарчук, который выступил автором художественного воплощения послания, использовал образы из компьютерной игры. "Обыграна идея ПакМана. ПакМан против призраков, здесь можно развить мысли о "призраках коммунизма" и так далее...В тексте конкретно я обыграл интернет мем", - пояснил автор рисунка.
Активисты сообщили, что пока установлен один борд, через неделю в Херсоне появятся и другие носители с посланием.
В начале декабря эти же активисты, при поддержке городского головы Херсона, разместили на рекламных носителях послания с изображением президента России. Прошлое послание имело целью "напомнить, кто для нас враг" и показать поклонникам Путина, что "их кумира здесь не боятся".
В сентябре этого года в Херсоне на выезде из города в направлении аннексированного Россией Крыма, а также на вокзале и по городу появились бигборды с обращением к украинцам, которые едут в Крым: "Украинский отдыхающий! Едешь в Крым? Все фотографируй и запоминай там: военную технику, базы, радары".
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Спасатели складывают тела погибших при крушении Ту-154 прямо на улице под забором, просто отгородив месте лентой. Соответствующие фото опубликовал пропагандистский телеканал Лайф.
Ту-154, вылетевший из Сочи в Сирию, разбился утром в акватории Чёрного моря. На его борту находилось 92 человека. Это артисты хора имени Александрова и журналисты, которые летели на авиабазу Хмеймим, чтобы поздравить российских военных с Новым годом.
Напомним, это уже не первый факт неуважительного отношения к телам погибших со стороны российских чиновников. Ранее мы уже сравнивали, как Россия погибших при крушении самолета в Египте перевозила в рефрижераторах, в тоже время Нидерланды с почестями встретили и похоронили жертв крушения MH17, тогда тысячи граждан вышли на улицы, чтобы встретить сотни черных катафалков с телами погибших от ракеты российских оккупантов.
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Источник: InfoResist
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Если он был в Сочи, то многое становится на место. Начальник военной полиции мог быть на инструктаже у самого Путина или у самых доверенных лиц. Значит, задачи ставились устно, без фиксации на бумаге.
О чем там могла идти речь, догадаться не сложно. ООН создала трибунал по расследованию военных преступлений в Сирии, а это значит, что команда чистильщиков должна сработать очень тщательно.
Наверное, на борту было еще что-то, что не должно попасть в чужие руки.
Очевидцы утверждают, что спасателей, водолазов и технических средств нагнали столько, что подлодка Курск обзавидовалась бы. Там сейчас ныряют все, что есть в наличии у РФ.
Явно их интересуют не покойники, ибо их тела сгружаются в кучи.
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а народ....-еще нарожают!
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https://sochi.camera/#/41 или тут https://sochi.camera/#/93
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http://vesti-sochi.tv/proisshestvija/46898-v-akvatorii-sochi-obnaruzheny-oblomki-samoleta-i-fragmenty-tel
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Эту картинку можна просто показывать рузьгим на любой их высер.
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Журналіст показав «крижану» українську гвинтівку
Український журналіст Паша К. Кашчук показав витривалість та довговічність української зброї.
У селі Нові Петрівці бійці користуються українською снайперскою гвинтівкою Zbroyar Z-008, яка стріляє навіть коли покрита льодом.
"Ви не повірите! Вона стріляє й влучає! А все тому, що зроблена в Україні», - підписав фото зі зброєю журналіст.
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Поедание карасиков - лучшая в мире медитация.
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