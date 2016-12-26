 В результате пожара на Виннитчине погибла женщина, - ГСЧС. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"26 декабря в 8:53 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что из одного из жилых домов в с. Клебань Тульчинского района Винницкой области идет густой дым. На место вызова было направлено дежурное отделение Государственной пожарно-спасательной части города Тульчин.
Бойцы ГСЧС установили, что пожар возник в одной из комнат дома. На полу пожарные обнаружили тело 48-летней женщины. Пожар был локализован в 09:16, а ликвидирован - в 09:26. Огнем было уничтожен диван и домашние вещи, повреждена внутренняя облицовка стен. Предполагаемая причина возгорания - неосторожное обращение с огнем хозяйки дома", - говорится в сообщении.
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