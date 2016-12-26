 Полторак наградил 14 раненых военнослужащих во время посещения харьковского военного госпиталя. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Полторак пообщался с ранеными, поинтересовался как проходит их лечение и наградил четырнадцать военнослужащих ведомственными наградами Министерства обороны Украины: нагрудными знаками "За воинскую доблесть", "Знак почета", "За образцовую службу", ценными подарками - наручными часами и денежными наградами.
Напомним, что Военно-медицинский клинический центр Северного региона координирует деятельность медицинских подразделений воинских частей и учреждений, расположенных в 7 областях Украины. В нем одновременно могут находиться до 500 пациентов. С начала проведения АТО на Донбассе специалисты ВМКЦ Северного региона оказали медицинскую помощь более 17 тыс. украинских военнослужащих и правоохранителей. Примерно 7,5 тыс из всех участников боевых действий поступили в Харьков с ранениями или боевыми травмами.
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