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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Полторак наградил 14 раненых военнослужащих во время посещения харьковского военного госпиталя. ФОТОрепортаж

26 декабря Министр обороны Украины Степан Полторак посетил раненых военнослужащих ВС Украины, которые лечатся в Центральном военном госпитале Харькова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Полторак пообщался с ранеными, поинтересовался как проходит их лечение и наградил четырнадцать военнослужащих ведомственными наградами Министерства обороны Украины: нагрудными знаками "За воинскую доблесть", "Знак почета", "За образцовую службу", ценными подарками - наручными часами и денежными наградами.

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Смотрите на "Цензор.НЕТ: Полторак наградил четырех офицеров ССО огнестрельным оружием. ФОТО

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Смотрите также: Двое украинских воинов впервые отправлены на медицинскую реабилитацию в Италию, - Минобороны. ФОТО

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Напомним, что Военно-медицинский клинический центр Северного региона координирует деятельность медицинских подразделений воинских частей и учреждений, расположенных в 7 областях Украины. В нем одновременно могут находиться до 500 пациентов. С начала проведения АТО на Донбассе специалисты ВМКЦ Северного региона оказали медицинскую помощь более 17 тыс. украинских военнослужащих и правоохранителей. Примерно 7,5 тыс из всех участников боевых действий поступили в Харьков с ранениями или боевыми травмами.

Читайте: Порошенко наградил орденами и медалями 72 участников АТО

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мысли и слова раненных в интерпретации не нуждаются.
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опять привез дерьмовые китайские часы и значки гто -мусор где ключи от квартир где компенсация за ранения или тока мусорам ето положено что особняки евроворов рошена охраняют
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кацхол ты кацман??? чойто такой хитросделаный и коменты твои такие же вроде как бы и да а вроде и нет ну такой с левой резьбой
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точно шифрушся от своих папы с мамой молодец но про родителей надо поласковей а то так грубо - тупые сразу мож они все в тебя вложили вот так и вышло
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Судя па всєму тваі в тєбя вабщє всє бабкі влажілі. Бухая баяришнік.
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Розумієш, любчику, на відміну від цих поранених, які воювали за Україну і взяли свої нагороди, ти строчиш з Німетчини.
Чи з Москви через проксі?
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"Ходит дядька по санбатам,
Раздаёт цветы солдатам.."
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Я спросил его - "Скажите,
Вы ночами крепко спите?".
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Олег Леусенко поширює посилання.5 год. ·
Как украинские фронтовики АТО проучили братков и ментов, наехавших на 21-летнего героя УкраиныВ поселке Вороновица под Винницей местная «братва» пыталась вынудить платить мзду с 21-летнего бойца Нацгвардии и его девушки, как владельцев…
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Вот кого ещё - "братву" содержат украинцы на свои кровные...
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солдатам побрекушки -ментам квартиры!страной правит алчный скот!
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