 Нелегальное казино, в котором разыгрывался автомобиль, выявили на Киевщине. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, деятельность заведения обеспечивали более 15 человек. Во время обыска в казино находились более 10 игроков.
Следователи изъяли столы для игры в покер, электронные рулетки, игровые автоматы и оргтехнику. Кроме того, найдены наличные деньги и черновые записи администрации заведения.
Фактически все работники казино заявили, что работают первый день или "на стажировке". По мнению полиции, это свидетельствует о том, что обслуживающий персонал был хорошо проинструктирован.
Организаторы казино уже установлены. По их месту жительства и в офисе проведены обыски. Следователи обнаружили ключи и документы на автомобиль Toyota, который был предметом розыгрыша в казино.
(Фото Нацполиции)
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А на выезде на Богатырскую Так ваще Здание Паиграть стоит!!!
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