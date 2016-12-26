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Все про:игорный бизнес (255) казино (107) Киевская область (1297) Нацполиция (5226) азартные игры (52)

 Нелегальное казино, в котором разыгрывался автомобиль, выявили на Киевщине. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В городе Васильков (Киевская область) полиция обнаружила подпольное казино.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, деятельность заведения обеспечивали более 15 человек. Во время обыска в казино находились более 10 игроков.



Следователи изъяли столы для игры в покер, электронные рулетки, игровые автоматы и оргтехнику. Кроме того, найдены наличные деньги и черновые записи администрации заведения.

Фактически все работники казино заявили, что работают первый день или "на стажировке". По мнению полиции, это свидетельствует о том, что обслуживающий персонал был хорошо проинструктирован.

Организаторы казино уже установлены. По их месту жительства и в офисе проведены обыски. Следователи обнаружили ключи и документы на автомобиль Toyota, который был предметом розыгрыша в казино.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ и ГФС разоблачили сеть Интернет-казино в Херсоне: изъято 280 игровых терминалов. ФОТОрепортаж

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(Фото Нацполиции)
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Нужно было чтоб тачку выиграл распространитель рюкзаков и все
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внезапно. А покажите фото "подпольного казино" снаружи. Там наверное и слепой бы увидел ослепляюще-зазывающие баннеры.
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казино есть в каждом городе с населением 50 000 и более тысч чел...
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проиграли "тойоту с мигалкой" и накрыли?
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Ой пацаны на Оболонь подскачите....по всему Сталинграда...Латареи))
А на выезде на Богатырскую Так ваще Здание Паиграть стоит!!!
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У нас в Василькові більше десятка подібних закладів, навіть кожен школяр знає їх адреси. А поліція бл*дь нічого не знає і нічого не бачить? Мабуть просто закривають тих хто не платить кому треба.
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Конкурентов без гос-офшор- крыши убирают
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А якби розігрувались цукерки рошен , то нічо би нікому не було ,бебебе.
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Всю жизнь мечтал увидеть процесс обнаружения полицией подпольного казино. Должно быть, захватывающий квест. Тут такой неон, реклама, тачки блатные кругом, и толпа копов в черных очках, постукивая вокруг себя тросточками, - типа ищут... облава...
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Задолбали уже - разрешите их наконец. То костая сучка закрыла их в угоду хуйлу, в 2008, устроив при этом поджог с жертвами в виде повода, по старой гебнявой привычке. В сраной тогда тоже позакрывали, типа игорные зоны собрались создавать (кста, как всегда нихера у них не вышло). Ну, косатая тоже подсуетилась, чтобы рузьге не ездили к нам шпилить.
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