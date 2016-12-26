 Царь хороший, боярышник плохой. Благородные люди c "Боярышником" в ФОТОжабах

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Sergey NaumovichВчера в 9:33 · У российских пилотов Минобороны есть традиция - перед полетом выпить кружку боярышника. В этот раз попался особенно крепкий.
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[У ручья с боярышника облетает цвет. А любовь холопья не проходит, нет. - ДД] хорошо, посмотри! https://durdom.in.ua/uk/main/article/article_id/30105.phtml


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а если держать за язык ? он у него длинный
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Они нам санкции, а мы р-раз - и по Сирии долбанули! (Смех, аплодисменты)

a_nikonov: Возможно, этот миф запустили кремлёвские канальи для дегенератов с узким лбом и одной извилиной (ватных патриотов). Миф том, что Россия якобы влезла в сирийскую войну с целью... не дать катарцам построить газопровод в Европу. А то, дескать, Газпрому хана.

Я сейчас не буду разоблачать саму эту придумку с газопроводом, который никто никогда и не думал строить, тем более по территории, где идет война. Катарцы не зря вкладывали столько денег в сжижение газа и строительство портов и газовозов, чтобы теперь эти миллиарды похерить. Тем паче, что сжижение имеет важнейшее преимущество перед трубой - мобильность: сегодня одному покупателю газ повёз, завтра другому, а дорогущая труба к кому проложена, к тому и лежит. Тем паче, от Катара до Австрии, например, 4000 км, а на таких расстояниях сжижение уже запросто конкурирует с газопроводами.

Я хочу поговорить о другом. О предельной скотскости мышления ватного русского патриота, у которого в голове подобная схема действий совершенно нормально укладывается: вместо экономической конкуренции будем бомбить! Сосед поставил палатку напротив моей? Сжечь под покровом ночи! А чего тогда просто не разбомбить катарские порты и заводы по сжижению газа, а? Почему не разбомбить немецкие автозаводы, чтобы "Жигулям" конкуренцию не составляли?
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Жалкие, малодушные ушлепки. Побед нет, радуются трагедиям.
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Та да...винторогие скоты из паРаши все такие....и еще боярышник лакают....
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коми. ты уже за дидов музыкантов накатил православного очистителя?
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