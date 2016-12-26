Царь хороший, боярышник плохой. Благородные люди c "Боярышником" в ФОТОжабах
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Оказалось, что в подавляющем большинстве отравившиеся "Боярышником" - это люди все благородные. Просто они так экономят", - "Комсомольская правда"
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Настойка "Боярышник" - она полезная. Нормальный спирт. Люди ею пользовались", - глава Совета Федерации РФ Матвиенко призвала наказать виновников массового отравления в Иркутске. ВИДЕО
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Производство препарата для очистки ванн организовали иностранные граждане", - Путин о массовом отравлении "Боярышником" в Иркутске. ВИДЕО
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a_nikonov: Возможно, этот миф запустили кремлёвские канальи для дегенератов с узким лбом и одной извилиной (ватных патриотов). Миф том, что Россия якобы влезла в сирийскую войну с целью... не дать катарцам построить газопровод в Европу. А то, дескать, Газпрому хана.
Я сейчас не буду разоблачать саму эту придумку с газопроводом, который никто никогда и не думал строить, тем более по территории, где идет война. Катарцы не зря вкладывали столько денег в сжижение газа и строительство портов и газовозов, чтобы теперь эти миллиарды похерить. Тем паче, что сжижение имеет важнейшее преимущество перед трубой - мобильность: сегодня одному покупателю газ повёз, завтра другому, а дорогущая труба к кому проложена, к тому и лежит. Тем паче, от Катара до Австрии, например, 4000 км, а на таких расстояниях сжижение уже запросто конкурирует с газопроводами.
Я хочу поговорить о другом. О предельной скотскости мышления ватного русского патриота, у которого в голове подобная схема действий совершенно нормально укладывается: вместо экономической конкуренции будем бомбить! Сосед поставил палатку напротив моей? Сжечь под покровом ночи! А чего тогда просто не разбомбить катарские порты и заводы по сжижению газа, а? Почему не разбомбить немецкие автозаводы, чтобы "Жигулям" конкуренцию не составляли?
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