 Оккупанты разрешили Лутковской встретиться с тремя политзаключенными в Крыму. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал руководитель секретариата омбудсмена Валерии Лутковской Богдан Крикливенко, передает Цензор.НЕТ.
"Это произошло, мы в Симферополе! После 3 месяцев, и особо тяжких 2 последних суток переговоров нам удалось получить возможность встречи с политическими заключенными, содержащимися в Крыму, а также теми осужденными, кто обратился с просьбой о передаче на материковую часть. Мы просили встречи с 42 лицами, нам предоставили возможность встретиться с тремя, в том числе с Ахтемом Чийгозом. В эти минуты Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская и Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова находятся на территории СИЗО г. Симферополь. Следует отметить, это официальный визит Уполномоченного к своим гражданам, даже если территория временно оккупирована. Мы своих не бросаем! Борьба продолжается!", - рассказал он и опубликовал соответствующие фото.
1426 6
Материалы по теме: Репрессии в оккупированном Крыму
Фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир" подвергаются унижениям в СИЗО и ФСБ, - крымские правозащитники(89)
Украинского активиста-фермера Балуха "Верховный суд" оккупированного Крыма оставил в СИЗО(6)
Присутствие международной миссии в Крыму ограничит в действиях оккупационные власти, – замминистра по вопросам оккупированных территорий Куркчи(11)
Резолюция ООН по Крыму даст возможность родственникам политзаключенных донести свою ситуацию до международных органов, – правозащитник(7)
Почему бесполезно разговаривать с крымскими ватниками. ВИДЕО(0)
Армения, Беларусь, Казахстан и Узбекистан, проголосовав против резолюции ООН по Крыму, по сути ставят под сомнение суверенитет Украины, - Чубаров. ДОКУМЕНТ(218)
Крымского правозащитника Куку оккупанты поместили в "одиночку" симферопольской психбольницы(37)
Ответить
Ответить
Вот почему китайцы летают себе спокойненько с лоханки, однотипной кацапскому недоносцу "Умирал Гузнецов", а у кацапни как ни полет - так и бульк за борт?
В чем тут причина? В превосходстве косых глаз или ущербности крывых рук?
Ответить
Ответить
http://informator.media/archives/199469
Ответить
Ответить