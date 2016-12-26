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 Оккупанты разрешили Лутковской встретиться с тремя политзаключенными в Крыму. ФОТОрепортаж

Лутковская просила о встрече с 42 украинскими заключенными в оккупированном Крыму, однако разрешили встречу только с тремя из них, в том числе Ахтемом Чийгозом.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал руководитель секретариата омбудсмена Валерии Лутковской Богдан Крикливенко, передает Цензор.НЕТ.

"Это произошло, мы в Симферополе! После 3 месяцев, и особо тяжких 2 последних суток переговоров нам удалось получить возможность встречи с политическими заключенными, содержащимися в Крыму, а также теми осужденными, кто обратился с просьбой о передаче на материковую часть. Мы просили встречи с 42 лицами, нам предоставили возможность встретиться с тремя, в том числе с Ахтемом Чийгозом. В эти минуты Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская и Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова находятся на территории СИЗО г. Симферополь. Следует отметить, это официальный визит Уполномоченного к своим гражданам, даже если территория временно оккупирована. Мы своих не бросаем! Борьба продолжается!", - рассказал он и опубликовал соответствующие фото.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Омбудсмены РФ и Украины договорились о посещении украинских заключенных в России и российских в Украине

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Оффтоп.
Вот почему китайцы летают себе спокойненько с лоханки, однотипной кацапскому недоносцу "Умирал Гузнецов", а у кацапни как ни полет - так и бульк за борт?
В чем тут причина? В превосходстве косых глаз или ущербности крывых рук?

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Какая Республика Крым?!! Нужно писать как есть. Т.е. крымский район южного ХВедеральнАгА округа.
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НАРОД ЕСТЬ И БУДЕТ НОСИТЕЛЯМ ВЛАСТИ ДО НАНЕСЕНИЯ ЯДЕРНОГО УДАРА



http://informator.media/archives/199469
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