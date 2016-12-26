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Все про:Власенко (1459) декларация (805) земля (1390) продажа (389) землеотвод (43)

 Власенко продал зятю Тимошенко земельный участок за 7,5 млн. ДОКУМЕНТ

Народный депутат фракции ВО "Батькивщина" Сергей Власенко получил 7,5 млн грн дохода от зятя Юлии Тимошенко Артура Чечеткина в связи с отчуждением недвижимости.

Соответствующая информация опубликована в Едином государственном реестре деклараций, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

По данным реестра недвижимости, 14 ноября Артур Чечеткин приобрел 0,25 га земли в селе Великие Дмитровичи Киевской области. Ранее владельцем этого участка был Сергей Власенко.

земля власенкоземля власенко


Участок свободен от застройки и предназначен под строительство жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений.

По информации кадастровой карты, соседний участок зарегистрирован на Владимира Яворивского, который был нардепом от "Батькивщины" в парламенте 6-7 созывов. Также рядом есть участок, владельцем которой значится Петр Ющенко - брат экс-президента Виктора Ющенко.

земля власенко

Сергей Власенко был адвокатом Юлии Тимошенко по уголовному делу относительно газовых соглашений с Россией. Сейчас он депутат ВР от "Батькивщины".

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Дочь Юлии Тимошенко Евгения стала женой одесского бизнесмена Артура Чечеткина 27 декабря 2014. Поскольку Евгения не проживает с матерью, в декларации Тимошенко, она не указана.

В 2016 году Артур Чечеткин приобрел 46% акций "Укрстройинвестбанка", а также 47 га земли в Васильковском районе Киевской области вблизи трассы Е-95 Киев-Одесса.

Также он является владельцем ООО "Армакс ЛТД", специализирующейся на консультационных услугах, и ООО "Круиз Атлантик", занимающейся недвижимостью.
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Бедной, несчастной ЮВТ, которая "конечно же за народ" тоже оказывается нужны большие деньги и наверно для ее зятька и Власенко это только начало. Обогащайтесь и размножайтесь только без цирков,воплей и представлений и не за наш счет!Честность начинается в мелочах, если ее там нет, то глупо искать ее дальше.
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сумма сделки конечно перекрывает все офшоры и долги ПБ)
если есть криминал, пусть отвечает и Власенко или кто там там ещё подозревается в чём...
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Пусть ищут криминал! Если он есть в тюрьму. А куздеть они все умеют. Особенно где хоть что-то мельком про Тимошенко.
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непонятная "новость" на УП, "Цензор" зачем-то перепечатал. Там есть криминал, что-то незаконное? Про это стоит написать. Если криминала нет, то кого волнует, что одно частное лицо продало другому? Напишите еще, что в лесу закончился сезон грибов в связи с морозами и снегопадом. Такая же "новость".
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Главное что регулярно одна две новости за день про Тимошенко. Прямо как под заказ.
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Минстецу тоже мало денег достается. Таких дебилов в порохоботы набирают ((( Экономят.
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Тимошонка ныне жополизы спамят если шото только Бро бабку напишешь паскуды
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Не возьму в толк, какой такой "эксклюзив" в сообщении вызвал столь бурное обсуждение? Наличие участка у Власенко? Соседство Яворивского и Петра Ющенко? Способность Юлиного зятя сделать покупку за 7,5 млн. гривен? Так это сумма (прибл. 285-290 тыс. баксов) гораздо меньшая, чем суммы, указанные только наличкой депутатами, судьями, прокурорами и прочими податківцями і митникками. Я не адвокат Юли, но считаю, что она врядли бы взяла за зятя очередного нищеброда типа бывшего зятя-продавца в лавочке своего дяди, но представляемого публике типа крутым рокером (известным на своей улице).
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А что честность измеряется в наличных? Своровал 200 тыс.д. это честно, а 1млн. д это уже не честно? Каждый должен отвечать за свое.
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Так в чем "криминал"?? Я шота пропустил??????
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Я пишу не за деньги, а потому что понимаю роль, которая отводится Тимошенко в планах Кремля по подрыву Украины (кстати она не раз помогала московским упырям), по захвату власти пророссийскими силами, а вы не понимаете. Не хочется жить в Лугандоне, а вам наверно хочется.
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Все верно: деньги должны оставаться в семье, повезло бабе юле с зятьком, небедный попался гражданин соединённых штатов.
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