 Власенко продал зятю Тимошенко земельный участок за 7,5 млн. ДОКУМЕНТ

Соответствующая информация опубликована в Едином государственном реестре деклараций, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду. По данным реестра недвижимости, 14 ноября Артур Чечеткин приобрел 0,25 га земли в селе Великие Дмитровичи Киевской области. Ранее владельцем этого участка был Сергей Власенко.

Участок свободен от застройки и предназначен под строительство жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений.По информации кадастровой карты, соседний участок зарегистрирован на Владимира Яворивского, который был нардепом от "Батькивщины" в парламенте 6-7 созывов. Также рядом есть участок, владельцем которой значится Петр Ющенко - брат экс-президента Виктора Ющенко.

Сергей Власенко был адвокатом Юлии Тимошенко по уголовному делу относительно газовых соглашений с Россией. Сейчас он депутат ВР от "Батькивщины".Дочь Юлии Тимошенко Евгения стала женой одесского бизнесмена Артура Чечеткина 27 декабря 2014. Поскольку Евгения не проживает с матерью, в декларации Тимошенко, она не указана.В 2016 году Артур Чечеткин приобрел 46% акций "Укрстройинвестбанка", а также 47 га земли в Васильковском районе Киевской области вблизи трассы Е-95 Киев-Одесса.Также он является владельцем ООО "Армакс ЛТД", специализирующейся на консультационных услугах, и ООО "Круиз Атлантик", занимающейся недвижимостью.