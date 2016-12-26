 Неизвестные устроили стрельбу во Львове и угрожали прохожим; нарушители задержаны, - полиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции Львова.
"Вчера вечером патрульных вызвали на улицу Театральную, где по словам очевидцев двое мужчин открыли стрельбу в воздух, угрожали прохожим, с ними была также женщина. Патрульные получили ориентировку, с описаниями неизвестных. Начали обследовать территорию. Инспекторы обнаружили одного из мужчин, который подпадал под описание нарушителя, при нем был травматический пистолет Форт-12 со снятым предохранителем и с патроном в патроннике", - сказано в сообщении.
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- Одноглазый, Наташку!
- Во первых, я не одноглазый и никакой Наташки не знаю.
Хрясь ему пальцев в глаз.
Пианист ударил по клавишам:
- Наташка, Наташка!!!
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Решето з нього було б?
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