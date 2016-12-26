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 Неизвестные устроили стрельбу во Львове и угрожали прохожим; нарушители задержаны, - полиция. ФОТОрепортаж

Во Львове двое мужчин открыли стрельбу в воздух и угрожали прохожим.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции Львова.

"Вчера вечером патрульных вызвали на улицу Театральную, где по словам очевидцев двое мужчин открыли стрельбу в воздух, угрожали прохожим, с ними была также женщина. Патрульные получили ориентировку, с описаниями неизвестных. Начали обследовать территорию. Инспекторы обнаружили одного из мужчин, который подпадал под описание нарушителя, при нем был травматический пистолет Форт-12 со снятым предохранителем и с патроном в патроннике", - сказано в сообщении.

стрельба

Отмечается, что на место сразу вызвали следственно-оперативную группу. Предварительно были найдены 5 гильз 9 мм.

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стрльба

"Тем временем другой экипаж получил ориентировку о неизвестных лиц, которые сели в такси Daewoo Lanos. Их описания также совпадали с разыскиваемыми. Патрульные обнаружили этот автомобиль и остановили его. В салоне был мужчина и женщина. У него нашли травматический пистолет "Макарова" для отстрела резиновых пуль. Его магазин был уже пуст. Также на коврике лежал нож с пятнами похожими на кровь и салфетка рядом. На место вызвали следователей. Свидетели события узнали всех трех лиц. Причиной конфликта по словам очевидцев, был репертуар уличного музыканта, который не понравился ранее упомянутой компании. Остальные обстоятельства дела будут выяснять следователи", - сообщили в полиции.

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Не стреляйте в пианиста - он играет как может.
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у нас тут смотрю новости как полицейский сходил в туалет и какой буиагой пользовался по етому принцыпу надо каждый полчаса росказывать о ратном труде врачей спасателей учителей а тот так выходит в стране все бездельники одна мусарня работает тока приступность ростет почемуто -завязывайте с етой мусарней возится как дурень с писаноу торбой народ же видит что плохо там а вы пытаетесь видть желаемое за действительное про лютого бывшего мусора зека рыгов роскажите как в черкасы вчера назначили в главк
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Зняв плюсік тільки із затого, що ти комент не в общому стовбику поставив .
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Якесь Чікаго. Тепер буду тільки зі стволом пересуватись Львовом. То дивно, що поліція їх затримала. Тут їм респект.
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23 грудня 2016 року, за ініціативи депутата Київської обласної ради Івана Ступака, на позачерговому засіданні прийнято звернення до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України з вимогою якнайшвидшого розгляду та прийняття Закону України "Про цивільну зброю та боєприпаси". За словами Івана Ступака, катастрофічний рівень зростання злочинності в Київській області, змусив обласну раду втрутитися в збройовий питання, щоб дозволити простим людям мати можливість захистити себе, своїх рідних та своє майно від протиправних посягань. Згідно з офіційною статистикою, в 2015 році в Київській області зареєстровано близько 33 тис. злочинів, а за 9 місяців 2016 року їх кількість збільшилася до 38 тис. і продовжує зростати. З цього числа, майже 5 тис. це злочини проти життя, здоров'я і власності громадян. У той же час, за неофіційною статистикою, ринок нелегального вогнепальної зброї України вимірюється у 3 млн. одиниць. "Прийняття цього закону в короткий термін відкриє цивілізований ринок торгівлі вогнепальною зброєю для всіх громадян України, дозволить перемогти чорний ринок зброї, відкриє український ринок для провідних іноземних збройових компаній, що спричинить істотне економічне зростання, а також дозволить громадянам захистити себе і своє майно від злочинних посягань", - вважає депутат. США, Франція, Швейцарія, Ізраїль, Естонія та інші розвинуті країни вже мають подібні закони. "Статистика цих країн свідчить, що після прийняття такого закону, на протязі 6-8 місяців рівень злочинності знизився майже в два рази. Крім того, в умовах ведення неоголошеної війни, важливість цього закону отримує зовсім інше значення для захисту не тільки громадян, але і всієї країни в цілому", - зазначив Іван Ступак.Нагадаємо, що таке звернення до глави держави вже підписали: Запорізька обласна рада, Київська міська рада, Черкаська міська рада, Черкаська обласна рада, Луцька міська рада, Львівська міська рада
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Подходят двое бухих в кабаке к пианисту и говорят;
- Одноглазый, Наташку!
- Во первых, я не одноглазый и никакой Наташки не знаю.
Хрясь ему пальцев в глаз.
Пианист ударил по клавишам:
- Наташка, Наташка!!!
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Ну от нашо така інтріга ? Вот хто тепер скаже :шо співав ,або грав музика ? ))
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тебя же вариант, что музыкант играл "калинку-малинку", а ввичлэви львовяни его попытались образумить, не устроит? тогда остаётся: он играл "нэсэ Галя воду", а кляти москали его пописали и изрешетили!
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Во , по вірному сліду йдеш . Цеж багато про що скаже .
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В пианиста не стрелять..Он играет как умеет!
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А якщо б Папа Карло на шарманці лабав?
Решето з нього було б?
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Все зависит от того что играл музыкант. Если что-то ватное, то ребят наградить.
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😂😂😂😂два дебила это сила - три квартет))))
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