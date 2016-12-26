 Неизвестные устроили стрельбу во Львове и угрожали прохожим; нарушители задержаны, - полиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции Львова."Вчера вечером патрульных вызвали на улицу Театральную, где по словам очевидцев двое мужчин открыли стрельбу в воздух, угрожали прохожим, с ними была также женщина. Патрульные получили ориентировку, с описаниями неизвестных. Начали обследовать территорию. Инспекторы обнаружили одного из мужчин, который подпадал под описание нарушителя, при нем был травматический пистолет Форт-12 со снятым предохранителем и с патроном в патроннике", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что на место сразу вызвали следственно-оперативную группу. Предварительно были найдены 5 гильз 9 мм.

"Тем временем другой экипаж получил ориентировку о неизвестных лиц, которые сели в такси Daewoo Lanos. Их описания также совпадали с разыскиваемыми. Патрульные обнаружили этот автомобиль и остановили его. В салоне был мужчина и женщина. У него нашли травматический пистолет "Макарова" для отстрела резиновых пуль. Его магазин был уже пуст. Также на коврике лежал нож с пятнами похожими на кровь и салфетка рядом. На место вызвали следователей. Свидетели события узнали всех трех лиц. Причиной конфликта по словам очевидцев, был репертуар уличного музыканта, который не понравился ранее упомянутой компании. Остальные обстоятельства дела будут выяснять следователи", - сообщили в полиции.