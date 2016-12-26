 ОБСЕ на заметку: российские оккупанты и пропагандисты фальсифицируют обстрелы Дебальцево якобы со стороны ВСУ. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ , об одном из таких примеров "медиа террора" идет речь в расследовании международного разведывательного сообщества InformNapalm В последние дни подконтрольный боевикам рупор "Луганский информационный центр" опубликовал целую серию материалов о том, что якобы ВСУ обстрелами пытаются выбить подразделения "Народной милиции "ЛНР" с позиций у Дебальцево. Кроме того, российские пропагандисты опубликовали фото и видео двух случаев единичного поражения жилого сектора. Единственным выгодополучателем таких обстрелов является российская пропагандистская машина, которая представляет обстрелы как "операцию украинских карателей", хотя даже это не идет ни в какое сравнение с планомерным уничтожением мирных граждан российскими оккупантами в украинской Новосветловке или сирийском Алеппо, - говорится в материале InformNapalm."Репортажи вызвали интерес волонтеров-расследователей, так как прослеживался целый ряд нестыковок в официальной версии СМИ, подконтрольных российским боевикам. Одиночные обстрелы со стороны Украины жилого сектора бессмысленны, с военной точки зрения, давайте искать проколы организаторов этих провокаций. Места прилета снарядов зафиксированы по адресу г.Дебальцево, ул Курчатова, гаражи между 9 и 11 домами. На видео пропагандистcкий канал News Front демонстрирует повреждения дома 9 со стороны подъездов, но не показывает, куда пришелся удар, не показывает следы воронок", - отмечают авторы расследования.Нам показывают только 1 место попадания - гаражи между 9 и 11 домами.Детонация боеприпаса произошла на крыше гаража (не пробив перекрытия) вблизи от торцевого возвышения соседнего гаража."Об этом говорит и отсутствие следов взрыва ниже балок перекрытия. А обрушение перекрытия произошло уже от детонации, а не пробития боеприпаса. Это свидетельствует о том, что боеприпас был небольшой мощности/калибра (например минометная мина 82 мм) и малой дальностью прицельного выстрела: 3-4 км. От ближайших позиций украинских войск до Дебальцево по самым оптимистичным подсчетам не менее 12 км в северном и северо-западном направлении, на деле расстояние может оказаться намного больше", - говорится в публикации.

Эллипс разлета осколков хорошо виден по следу на крыше гаража и направлен в сторону 9 дома.Следовательно, велика вероятность, что мина прилетела с западного или юго-западного направления где нет ВСУ.

осколочно-фугасный снаряд 3ОФ32, принятый на вооружение в конце 70-х прошлого века и до сих пор выпускающийся на ФГУП "Завод пластмасс" (Челябинская область)

Еще один инцидент был посвящен частному дому в Новогригоровке."Сюда наблюдателей ОБСЕ боевики не повезли, прибыли лишь российские пропагандисты. Человек, который якобы является хозяином дома, на видео утверждает, что увидел черную точку приближающегося снаряда, при этом указывает направление, откуда якобы прилетел снаряд, хотя вероятность реально увидеть летящий на тебя снаряд очень мала (около 0). А спрятаться просто нереально из-за малого подлетного времени снаряда. Из чего можно сделать вывод, что он говорит не правду. Странный характер повреждения дома: перед домом нет воронки, снаряд (если такой был) явно пробил стену у нижнего правого угла окна - часть блоков вдавлено внутрь. И почему поврежден тогда конек крыши?", - отмечают расследователи.Но и внутри дома не наблюдается следов взрыва боеприпаса: ничего не обгорело, не прикоптилось, отсутствуют следы повреждения осколками. Только на потолке, прямо перед окном - легкие следы повреждений.Из слов обратившихся к "хозяину" становится понятно, что дом уже пострадал ранее и было ли попадание в этот раз или нам показывают старые разрушения под видом недавних - неясно.Российский офицер из СЦКК принимает участие в фальсификации улик: он выставляет направление севера без компаса. Направление, указанное им на 30 градусов (!) расходится с истинным."Визуально стрелка, направленная якобы на север, отклоняется от перпендикуляра к стене дома градусов на 45. Реально же отклонение от перпендикуляра лишь на несколько градусов, но видно для российских "миротворцев" это не важно. А важно убедить слушателей российских каналов, что ОДИНОЧНЫЙ и БЕССМЫСЛЕННЫЙ выстрел "был произведен" со Светлодарской дуги", - говорится в раследовании.Российские офицеры из СЦКК прекрасно справляются с поддержанием пропагандисткой линии страны-агрессора.Далее на видео демонстрируют довольно крупный осколок боеприпаса, но мы не видим откуда он появился.На отдельном фото этот же осколок мы видим в руках у кого-то из оккупационных властей или российских пропагандистов."Осколок не имеет следов взрыва, а лишь сколотые края. Или снаряд не разорвался или был специально запущен как болванка. Калибр снаряда можно условно принять не менее 100мм. Мы четко видим на осколке 2 расположенные рядом широкие канавки под ведущие медные пояски, одна из которой еще заполнена остатками "гребенки" (выдавленные следы нарезов канала ствола). Под данное описание подходит ограниченное количество снарядов:Они применяются в:1. Орудие БС-3 (выстрелы 3УОФ10 и 3УОФ11), которые активно применяются боевиками, маскирующимися под армию "ЛНР", о чем нам поведала российская википедия 2. Нарезное орудие-пусковая установка 2А70 (выстрел 3УОФ17), 100-мм орудие / пусковая установка - российское артиллерийское средство поддержки пехоты. Устанавливается на различные боевые машины пехоты и десанта, такие как БМД-4, БМП-3, БТР-90М.3. Осколочно фугасный снаряд ОФ-29 к 152мм пушке 2А36 "Гиацинт-Б".Но если бы такой снаряд взорвался внутри дома, то от дома ничего не осталось бы, а если просто раскололся, то где другие части?

На всех видео других обстрелов, которые появились позже, на земле видны воронки от боеприпасов небольшого калибра, с радиусом стрельбы 3-4 км (об этом свидетельствуют размеры воронки)", - отмечают авторы расследования.