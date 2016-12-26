 Полицейский в Донецкой области систематически требовал "дань" с торговцев на рынке, - СБУ. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, полицейский постоянно требовал деньги с мелких предпринимателей за непрепятствование торговле на стихийном рынке рядом с КПВВ "Новотроицкое". Правоохранители задокументировали несколько эпизодов получения еженедельной "дани" с коммерсантов. Оперативники спецслужбы задержали вымогателя при получении очередной взятки.
Открыто уголовное производство по ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).
(Фото СБУ)
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Короче, если эти участковые не погубят Украину - то поживем еще.)))
P.S. ЭТО - СТЕБ!!!!
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как и всегда, начиная с 1994 года...
всегда так делали...
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а приехать будет не на чем....
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