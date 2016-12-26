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Все про:взятка (3154) вымогательство (234) задержание (4700) предприниматели (1028) рынок (393) СБУ (12881) торговля (730) Донецкая область (3447)

 Полицейский в Донецкой области систематически требовал "дань" с торговцев на рынке, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и прокуратуры задержали старшего участкового инспектора одного из отделов полиции за систематическое вымогательство.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, полицейский постоянно требовал деньги с мелких предпринимателей за непрепятствование торговле на стихийном рынке рядом с КПВВ "Новотроицкое". Правоохранители задокументировали несколько эпизодов получения еженедельной "дани" с коммерсантов. Оперативники спецслужбы задержали вымогателя при получении очередной взятки.

Открыто уголовное производство по ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержаны организаторы игорного бизнеса, предлагавшие взятку 30 тыс. долларов правоохранителям, - полиция. ФОТО

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(Фото СБУ)
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вот ето настоящее лицо новой сабаковской рехвормированой палиции она же в простонародии мусарня
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Я бы не стал так голословно утверждать, возможно этот полицейский даже доброе дело делал, в его обязанности могло входить убирать всех торгующих со стихийного рынка, то есть мешать людям выживать, но за символическую плату, которую могли предлагать сами торгующие мог разрешать им выживать.
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полицейский и доброе дело? Ну это как серпом по молоту....
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В этом случае это могло быть именно так. Вот ты представь мент и тебе сказали иди там разгоняй всех, если отказываются то ебашь их, вяжу в мусарку и тд, ты приходишь и видишь людей которые выживают, слезно просящих, сами предлагающих деньги, и как раз таки конченая скотина это будет тот мусор который пойдет на принцип и всех разгонит.
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и в этом случае это могло быть так, на 100% не уверен тк не знаю всей ситуации но так могло быть.
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сердобольной сукин сын, я плачу - он пожалел старушек. За деньги заметьте, а не из сострадания, а за пенензы и не такое делают
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Большая семья , систематически жрать просят .
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Ага, и делал он это единолично и ни с кем не делился.
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А у меня, кроме синичек, еще и воробьи третий килограмм семечек доедают.
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Детский сад. Там, на блок-постах, совсем другие потоки. Видно самодеятельностью занимался, вот и убрали, чтобы не спалил всю малину.
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он так жил всё время, просто отведённое время закончилось!
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Не обидно сесть в тюрьму за преступление, за которое уже сидит кто-то из твоего начальства. Проникаешься справедливостью. Доходит до сердца, печени и прочего "гнилого нутра". Но когда они продолжают гулеванить - возникает чувство социального неравенства, откуда проистекает риторический вопрос, типа: "За что боролись???")))
Короче, если эти участковые не погубят Украину - то поживем еще.)))
P.S. ЭТО - СТЕБ!!!!
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на бензин и запчасти для райотдела сшибал....
как и всегда, начиная с 1994 года...
всегда так делали...
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завтра будет заява, приедьте мол, убивают!!!
а приехать будет не на чем....
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