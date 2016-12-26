 "Игры героев": в следующем году сильнейшие участники поедут на показательное выступление в Брюссель, в штаб-квартиру НАТО. ФОТОрепортаж

Организаторами соревнований стали Общественные организации "Открытые возможности" и "Украинская ассоциация инвалидов АТО", сообщает Цензор.НЕТ.
Мероприятие состоялось в рамках национальной кампании "Совместная победа" при поддержке Министерства молодежи и спорта, Министерства обороны, КГГА, председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма.
Соревновались около полусотни спортсменов из всей Украины, среди которых на равных с другими участвовала одна женщина. Среди спортсменов - люди с ампутацией, на колясках, с травмами позвоночника и тому подобное. Это заключительное соревнование, предыдущие этапы которого проходили в Киеве, Харькове, Днепре, Николаеве и Львове.
"Я пришел в себя в госпитале и услышал, что за окнами многие скандируют: "Спасибо!" Врач объяснил, что мне пришлось ампутировать обе ноги..." - так начинается история одного из участников, показанная на большом экране перед началом соревнований. Так или иначе начинается большинство историй этих героев.
CrossFit для этих людей стал неким путеводителем в новую жизнь. Новые вызовы и новые возможности.
"До войны был студентом, закончил четыре курса в июне, - рассказывает Юрий Дмитренко, участник соревнований и один из победителей. - Учился в Полтавском Национальном техническом университете на инженера-строителя. Окончил бакалавриат, ушел на войну, во время войны заочно окончил магистратуру". Дмитрий служил в 54-м отдельном разведывательном батальоне, в Вооруженные Силы ушел в августе 2014-го добровольцем на контракт. Получил ранения 17 марта этого года - подорвался на мине у Гнутово. Сейчас у парня нет одной ноги.
"С кроссфитом был немного знаком и до ранения, - вспоминает он. - Немного пытался заниматься во время службы в армии - так, на каком-то начальном уровне. Знаю, что это развивает все основные качества физические человека, то есть это не только на вес какие-то упражнения, это развивает силу, выносливость и очень много качеств. Когда я лежал в госпитале, в апреле этого года, Евгений Коваль, автор проекта, пригласил принять участие, и уже с конца весны я участвую в тренировках". Бойца приехали поддержать побратимы - как и большинство других участников.
"На CrossFit объединены такие виды спорта как пауэрлифтинг, тяжелая атлетика, гимнастика, плавание, бег, легкая атлетика, и именно благодаря этим видам спорта мы можем развить человека полностью, и также мотивировать к следующим действиям по самосовершенствованию, - говорит организатор соревнований Евгений Коваль. - в следующем году сильнейшие участники поедут на показательное выступление в Брюссель, в штаб-квартиру НАТО и сделаем заявку для участия иностранцев в проекте "Games of Heros".
Участники соревнований подтягиваются, поднимают штангу, тянут канат с грузом весом 50 кг, просто с колясок поднимаются по канату и тому подобное. Парень с культей вместо руки отжимается, боец без ног, на протезах, поднимает штангу. При этом, это менее всего напоминает соревнования в классическом понимании - участники горячо болеют друг за друга, подходят в упор и дают советы, подбадривают.
Юлия Огулова, единственная женщина, не была на фронте, ее травма - бытового характера. Она передвигается на коляске и, несмотря на значительные испытания на площадке, выглядит очень стильно: прическа, макияж и улыбка создают определенный контраст между тем, какие нагрузки ей приходится переносить. "Кроссфитом занимаюсь - не поверите - с 27 августа, - признается она. - Таких результатов сама от себя не ожидала! Мне приятно, что я здесь единственная девушка, мне очень льстит, и я рада доказать себе, доказать другим, что мы можем, что жизнь на травме не заканчивается!"
Юлия рассказывает, что никаких поблажек для девушек в этом спорте нет. Исключение - вес мяча, который приходится подбрасывать - для мужчин это шесть кг, для нее - три. До занятия CrossFit женщина воспитывала сына и вела домашнее хозяйство. Однако сейчас ее цели несколько изменились: "Своим результатом скорее довольна, не ожидала от себя таких показателей. Довольна собой. Благодарна за поддержку залу, я поражена и очень довольна. Хотелось бы заниматься в дальнейшем этим профессионально. Я если не единственная, то одна из первых девушек, которая все же пойдет на ступеньку выше... "
Олена Максименко, специально для Цензор.НЕТ
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Избранный президент Дональд Трамп объявил о готовности вступить в гонку вооружений, поддержав тем самым свои слова, которые он высказал ранее относительно стремления модернизировать ядерный арсенал США, передает NBC.
«Пусть будет гонка вооружений. Мы обойдем всех и переживем всех», - звучало его заявление, сделанное в эфире MSNBC.
Напомним, что в минувший четверг на пресс-конференции Путин пригрозил миру силой ядерного потенциала России, и уже несколько часов спустя Трамп опубликовал твит о намерении расширить и укрепить американские ядерные вооружения.
При этом он сообщил о получении от кремлевского главаря письма с предложением улучшить отношения между Вашингтоном и Москвой и выразил надежду, что им не придется идти «альтернативным путем».
«Что именно имел в виду Трамп, говоря об «альтернативном пути», неясно, - говорится в материале NBC. - Однако обнародование содержания письма последовало на фоне заявления по ядерному оружию».
Как указывает телеканал ABC, твиты Трампа соответствуют реализуемой в настоящее время программе Пентагона по обновлению и модернизации ядерной триады, в которую входят межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), стратегические бомбардировщики и подводные лодки, несущие баллистические ракеты: все эти три подсистемы будут усовершенствованы в течение ближайших десятилетий.
На указанную 30-летнюю программу перевооружения будет потрачено около $ 1 трлн., заявлял в начале этого года министр обороны Эштон Картер.
На вооружении США с 1970-х годов стоят МБР Minuteman-III. К концу следующего десятилетия им на замену должны прийти новые МБР, которые разрабатываются с лета уходящего года.
На смену 76 стратегическим бомбардировщикам B-52, разработанным в 1950-х годах, к 2025 году придет новый B-21. К 2031 году на вооружение поступит и первая ядерная субмарина нового поколения типа «Колумбия»: серия данных подлодок заменит имеющиеся ныне 14 подводных суден типа «Огайо», которые служат с 1980-х годов.
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https://www.youtube.com/watch?v=B8_Y9qmHFWQ
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