 "Игры героев": в следующем году сильнейшие участники поедут на показательное выступление в Брюссель, в штаб-квартиру НАТО. ФОТОрепортаж

Организаторами соревнований стали Общественные организации "Открытые возможности" и "Украинская ассоциация инвалидов АТО", сообщает Цензор.НЕТ. Мероприятие состоялось в рамках национальной кампании "Совместная победа" при поддержке Министерства молодежи и спорта, Министерства обороны, КГГА, председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма.

Соревновались около полусотни спортсменов из всей Украины, среди которых на равных с другими участвовала одна женщина. Среди спортсменов - люди с ампутацией, на колясках, с травмами позвоночника и тому подобное. Это заключительное соревнование, предыдущие этапы которого проходили в Киеве, Харькове, Днепре, Николаеве и Львове."Я пришел в себя в госпитале и услышал, что за окнами многие скандируют: "Спасибо!" Врач объяснил, что мне пришлось ампутировать обе ноги..." - так начинается история одного из участников, показанная на большом экране перед началом соревнований. Так или иначе начинается большинство историй этих героев.

CrossFit для этих людей стал неким путеводителем в новую жизнь. Новые вызовы и новые возможности."До войны был студентом, закончил четыре курса в июне, - рассказывает Юрий Дмитренко, участник соревнований и один из победителей. - Учился в Полтавском Национальном техническом университете на инженера-строителя. Окончил бакалавриат, ушел на войну, во время войны заочно окончил магистратуру". Дмитрий служил в 54-м отдельном разведывательном батальоне, в Вооруженные Силы ушел в августе 2014-го добровольцем на контракт. Получил ранения 17 марта этого года - подорвался на мине у Гнутово. Сейчас у парня нет одной ноги."С кроссфитом был немного знаком и до ранения, - вспоминает он. - Немного пытался заниматься во время службы в армии - так, на каком-то начальном уровне. Знаю, что это развивает все основные качества физические человека, то есть это не только на вес какие-то упражнения, это развивает силу, выносливость и очень много качеств. Когда я лежал в госпитале, в апреле этого года, Евгений Коваль, автор проекта, пригласил принять участие, и уже с конца весны я участвую в тренировках". Бойца приехали поддержать побратимы - как и большинство других участников."На CrossFit объединены такие виды спорта как пауэрлифтинг, тяжелая атлетика, гимнастика, плавание, бег, легкая атлетика, и именно благодаря этим видам спорта мы можем развить человека полностью, и также мотивировать к следующим действиям по самосовершенствованию, - говорит организатор соревнований Евгений Коваль. - в следующем году сильнейшие участники поедут на показательное выступление в Брюссель, в штаб-квартиру НАТО и сделаем заявку для участия иностранцев в проекте "Games of Heros".Участники соревнований подтягиваются, поднимают штангу, тянут канат с грузом весом 50 кг, просто с колясок поднимаются по канату и тому подобное. Парень с культей вместо руки отжимается, боец без ног, на протезах, поднимает штангу. При этом, это менее всего напоминает соревнования в классическом понимании - участники горячо болеют друг за друга, подходят в упор и дают советы, подбадривают.Юлия Огулова, единственная женщина, не была на фронте, ее травма - бытового характера. Она передвигается на коляске и, несмотря на значительные испытания на площадке, выглядит очень стильно: прическа, макияж и улыбка создают определенный контраст между тем, какие нагрузки ей приходится переносить. "Кроссфитом занимаюсь - не поверите - с 27 августа, - признается она. - Таких результатов сама от себя не ожидала! Мне приятно, что я здесь единственная девушка, мне очень льстит, и я рада доказать себе, доказать другим, что мы можем, что жизнь на травме не заканчивается!"

Юлия рассказывает, что никаких поблажек для девушек в этом спорте нет. Исключение - вес мяча, который приходится подбрасывать - для мужчин это шесть кг, для нее - три. До занятия CrossFit женщина воспитывала сына и вела домашнее хозяйство. Однако сейчас ее цели несколько изменились: "Своим результатом скорее довольна, не ожидала от себя таких показателей. Довольна собой. Благодарна за поддержку залу, я поражена и очень довольна. Хотелось бы заниматься в дальнейшем этим профессионально. Я если не единственная, то одна из первых девушек, которая все же пойдет на ступеньку выше... "