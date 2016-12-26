EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Фоторепортаж
  1062  6
Все про:инвалиды (253) спорт (1508)

 "Игры героев": в следующем году сильнейшие участники поедут на показательное выступление в Брюссель, в штаб-квартиру НАТО. ФОТОрепортаж

24 декабря во Дворце Спорта прошли всеукраинские соревнования по CrossFit для ветеранов с ранениями и инвалидностью, а также для гражданских лиц.

Организаторами соревнований стали Общественные организации "Открытые возможности" и "Украинская ассоциация инвалидов АТО", сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Соревнования по кроссфиту среди участников АТО "Игры героев" прошли в киевском Дворце Спорта. ФОТОрепортаж + ВИДЕО

Мероприятие состоялось в рамках национальной кампании "Совместная победа" при поддержке Министерства молодежи и спорта, Министерства обороны, КГГА, председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма.

спорт инвалид кроссфит

спорт инвалид кроссфит


Соревновались около полусотни спортсменов из всей Украины, среди которых на равных с другими участвовала одна женщина. Среди спортсменов - люди с ампутацией, на колясках, с травмами позвоночника и тому подобное. Это заключительное соревнование, предыдущие этапы которого проходили в Киеве, Харькове, Днепре, Николаеве и Львове.

"Я пришел в себя в госпитале и услышал, что за окнами многие скандируют: "Спасибо!" Врач объяснил, что мне пришлось ампутировать обе ноги..." - так начинается история одного из участников, показанная на большом экране перед началом соревнований. Так или иначе начинается большинство историй этих героев.

спорт инвалид кроссфит

спорт инвалид кроссфит

спорт инвалид кроссфит


CrossFit для этих людей стал неким путеводителем в новую жизнь. Новые вызовы и новые возможности.
"До войны был студентом, закончил четыре курса в июне, - рассказывает Юрий Дмитренко, участник соревнований и один из победителей. - Учился в Полтавском Национальном техническом университете на инженера-строителя. Окончил бакалавриат, ушел на войну, во время войны заочно окончил магистратуру". Дмитрий служил в 54-м отдельном разведывательном батальоне, в Вооруженные Силы ушел в августе 2014-го добровольцем на контракт. Получил ранения 17 марта этого года - подорвался на мине у Гнутово. Сейчас у парня нет одной ноги.

"С кроссфитом был немного знаком и до ранения, - вспоминает он. - Немного пытался заниматься во время службы в армии - так, на каком-то начальном уровне. Знаю, что это развивает все основные качества физические человека, то есть это не только на вес какие-то упражнения, это развивает силу, выносливость и очень много качеств. Когда я лежал в госпитале, в апреле этого года, Евгений Коваль, автор проекта, пригласил принять участие, и уже с конца весны я участвую в тренировках". Бойца приехали поддержать побратимы - как и большинство других участников.

"На CrossFit объединены такие виды спорта как пауэрлифтинг, тяжелая атлетика, гимнастика, плавание, бег, легкая атлетика, и именно благодаря этим видам спорта мы можем развить человека полностью, и также мотивировать к следующим действиям по самосовершенствованию, - говорит организатор соревнований Евгений Коваль. - в следующем году сильнейшие участники поедут на показательное выступление в Брюссель, в штаб-квартиру НАТО и сделаем заявку для участия иностранцев в проекте "Games of Heros".
спорт инвалид кроссфит

Участники соревнований подтягиваются, поднимают штангу, тянут канат с грузом весом 50 кг, просто с колясок поднимаются по канату и тому подобное. Парень с культей вместо руки отжимается, боец без ног, на протезах, поднимает штангу. При этом, это менее всего напоминает соревнования в классическом понимании - участники горячо болеют друг за друга, подходят в упор и дают советы, подбадривают.

Юлия Огулова, единственная женщина, не была на фронте, ее травма - бытового характера. Она передвигается на коляске и, несмотря на значительные испытания на площадке, выглядит очень стильно: прическа, макияж и улыбка создают определенный контраст между тем, какие нагрузки ей приходится переносить. "Кроссфитом занимаюсь - не поверите - с 27 августа, - признается она. - Таких результатов сама от себя не ожидала! Мне приятно, что я здесь единственная девушка, мне очень льстит, и я рада доказать себе, доказать другим, что мы можем, что жизнь на травме не заканчивается!"

спорт инвалид кроссфит

спорт инвалид кроссфит


Юлия рассказывает, что никаких поблажек для девушек в этом спорте нет. Исключение - вес мяча, который приходится подбрасывать - для мужчин это шесть кг, для нее - три. До занятия CrossFit женщина воспитывала сына и вела домашнее хозяйство. Однако сейчас ее цели несколько изменились: "Своим результатом скорее довольна, не ожидала от себя таких показателей. Довольна собой. Благодарна за поддержку залу, я поражена и очень довольна. Хотелось бы заниматься в дальнейшем этим профессионально. Я если не единственная, то одна из первых девушек, которая все же пойдет на ступеньку выше... "


Олена Максименко, специально для Цензор.НЕТ
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Трамп анонсировал новую гонку вооружений, пообещав, что Америка «переживет всех»

Избранный президент Дональд Трамп объявил о готовности вступить в гонку вооружений, поддержав тем самым свои слова, которые он высказал ранее относительно стремления модернизировать ядерный арсенал США, передает NBC.
«Пусть будет гонка вооружений. Мы обойдем всех и переживем всех», - звучало его заявление, сделанное в эфире MSNBC.
Напомним, что в минувший четверг на пресс-конференции Путин пригрозил миру силой ядерного потенциала России, и уже несколько часов спустя Трамп опубликовал твит о намерении расширить и укрепить американские ядерные вооружения.
При этом он сообщил о получении от кремлевского главаря письма с предложением улучшить отношения между Вашингтоном и Москвой и выразил надежду, что им не придется идти «альтернативным путем».
«Что именно имел в виду Трамп, говоря об «альтернативном пути», неясно, - говорится в материале NBC. - Однако обнародование содержания письма последовало на фоне заявления по ядерному оружию».
Как указывает телеканал ABC, твиты Трампа соответствуют реализуемой в настоящее время программе Пентагона по обновлению и модернизации ядерной триады, в которую входят межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), стратегические бомбардировщики и подводные лодки, несущие баллистические ракеты: все эти три подсистемы будут усовершенствованы в течение ближайших десятилетий.
На указанную 30-летнюю программу перевооружения будет потрачено около $ 1 трлн., заявлял в начале этого года министр обороны Эштон Картер.
На вооружении США с 1970-х годов стоят МБР Minuteman-III. К концу следующего десятилетия им на замену должны прийти новые МБР, которые разрабатываются с лета уходящего года.
На смену 76 стратегическим бомбардировщикам B-52, разработанным в 1950-х годах, к 2025 году придет новый B-21. К 2031 году на вооружение поступит и первая ядерная субмарина нового поколения типа «Колумбия»: серия данных подлодок заменит имеющиеся ныне 14 подводных суден типа «Огайо», которые служат с 1980-х годов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Игры героев": в следующем году сильнейшие участники поедут на показательное выступление в Брюссель, в штаб-квартиру НАТО.
Генеральный спонсор игр- шоколадная фабрика "Рошен ".
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоФоторепортаж
 Облако тегов
авиакатастрофа авто Антитеррористическая операция боевик боевые действия бюджет Грицак Василий ГСЧС Донбасс задержание Израиль Киев Крым Минобороны РФ Нацполиция обмен обстрел ООН плен пленные пожар потери резолюция Россия Савченко самолет СБУ смерть Совбез ООН Черныш
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти