 У киевлянина изъяли винтовку, десятки пистолетов и 700 патронов. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, во время обыска у жителя столицы правоохранители изъяли снайперскую винтовку иностранного производства, 5 боевых пистолетов, 2 револьвера, 700 патронов различного калибра, а также 58 стартовых пистолетов, переделанных в боевые.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием).
(Фото СБУ)
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http://censor.net.ua/news/420630/politsiya_izyala_v_kvartire_kievlyanina_okolo_300_edinits_orujiya_fotoreportaj
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Вот ведь вы какие нихарошие. )))
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А хоч усріться! Як город ружейною олією поливав, так і буду!
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неподалік Хмельницького працівники поліції разом з колегами із СБУ зупинили автомобіль «Volkswagen Transporter» під керуванням 46-річного жителя Кам'янця-Подільського.
Під час огляду автівки, а згодом і гаражного приміщення кам'янчанина, було виявлено величезний арсенал боєприпасів. Серед вилученого - майже 2,5 тисячі набоїв до стрілецької зброї, 4 корпуси гранат «Ф-1» та «РГД-5», детонатори, підривники, тротилові шашки, саморобні вибухові пристрої, сигнальні міни тощо.
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Пять обезьян: как стадное поведение мешает нам добиться успеха
26.12.2016, 12:32 • 17 • 0
Автор Better Humans Чарльз Чу напоминает, что иногда стоит остановиться и задуматься о мотивах своего поведения
Однажды ученые посадили в клетку пять обезьян. Они установили лестницу и положили наверху несколько спелых бананов.
Как ожидалось, обезьяны начали подниматься по лестнице, чтобы съесть бананы.
Конечно, это была ловушка.
Каждый раз, когда одна из обезьян пыталась подняться по лестнице, ученые выливали ледяную воду на других обезьян. Какое-то время спустя каждый раз, когда одна из обезьян пыталась подняться наверх, другие начинали оттаскивать ее от лестницы и бить.
В скором времени обезьяны совсем перестали лезть за бананами.
Но это еще не конец истории.
Ученые заменили одну из обезьян. Новая обезьяна, естественно, решила попробовать подняться по лестнице. Другие обезьяны схватили ее и побили: никакой воды со льдом не потребовалось.
Одну за другой ученые заменили всех обезьян новыми. В конце эксперимента в клетке было пять новых обезьян, которые никогда не попадали под ледяной душ.
И все же каждый раз, когда новая обезьяна шла к лестнице, ее хватали и били.
Если бы мы могли спросить каждую из них, почему они это делали, что бы они сказали?
Ответы уже напрашиваются:
«Просто здесь так все устроено».
«Ну, все остальные так делают!»
«Кто ты такой, чтобы задавать мне вопросы?!»
Но возможно, одна обезьяна будет немного отличаться от других.
«Хм... Это хороший вопрос. Я не знаю.»
Какая из этих обезьян - вы?
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