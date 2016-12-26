 Во дворе многоэтажного жилого дома в Днепре взорвалась граната РГД-5, - Нацполиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Днепропетровской области.
По данным ведомства, 25 декабря 2016 в два часа в полицию поступило сообщение, что во дворе многоэтажного жилого дома по улице Беляева прогремел взрыв.
По информации экспертов-взрывотехников взорвалась граната РГД-5. В результате взрыва никто не пострадал, повреждения получили автомобили, которые находились во дворе дома.
Фото: пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области
Следственным отделением Амур-Нижнеднепровского района по факту взрыва открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство), по которому предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.
Также сообщается, что полицейскими проводятся оперативные мероприятия по установлению и задержанию злоумышленника.
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