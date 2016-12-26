 Задержаны вымогатели, требовавшие деньги от предпринимателей Одесской области под видом сотрудников СБУ. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, суммы, которые пытались получить вымогатели, достигали 150 тыс. долларов США. Во время обысков по месту жительства аферистов оперативники изъяли документы и материалы, подтверждающие их противоправную деятельность.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство).
(Фото СБУ)
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дайош рюкзачки для народа?
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