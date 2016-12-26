EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Общество
  2808  17
Все про:вымогательство (232) задержание (4692) мошенничество (594) Одесская область (1261) предприниматели (1026) СБУ (12874)

 Задержаны вымогатели, требовавшие деньги от предпринимателей Одесской области под видом сотрудников СБУ. ФОТО

В Одесской области СБУ разоблачила группу мошенников, которые выдавали себя за сотрудников Службы и требовали деньги от местных предпринимателей, угрожая уголовным преследованием.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, суммы, которые пытались получить вымогатели, достигали 150 тыс. долларов США. Во время обысков по месту жительства аферистов оперативники изъяли документы и материалы, подтверждающие их противоправную деятельность.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бывший милиционер и его подельники получили сроки за похищение жителя Константиновки и вымогательство

сбу аферистысбу аферисты

(Фото СБУ)
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
что ето за клоун такой хенерал кизячего войска -молодец бизнесмен не лох оказался
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
шо это на клоуне какой то шутовской сюртук?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вретивывсе! в генерале главное лампас. чем шире тем круче хенерал. и шапка - аэродром обязательна.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это ответ,тем,кто спрашивает,зачем в украине грузины,шо своих нет?Есть свои,жрите.
 показать весь комментарий
Ответить
 
типа очьень важьно? прэзумпция невиновности, очьень важьно?
дайош рюкзачки для народа?
 показать весь комментарий
Ответить
 
А Шо прЄдрініматЄлі не виделі Шо перед ними всього лиш клоуни?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так продаваны его и сдали, а мусорва просто мимо проходила или зашла на точку за откупом, зашла, опа, а тут цельный хенерал масть им перебивает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
у чучмека свитер хенеральский, с двумя гербами, и эмблемой на спине.
 показать весь комментарий
Ответить
 
кто то неумело схватил ряженого вора за воровскую руку
 показать весь комментарий
Ответить
 
І підприємці не усомнилися в тому , що СБУ гроші вимагає ? А чим ще займаються ці бугаї окрім цькування підприємців. Може Ви в АТО їх бачите ? Чи на Ахмєтовських шахтах , облік ведуть? Тому й не дивно нікому , що СБУшники гроші вимагають.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоОбщество
 Облако тегов
авиакатастрофа авто Антитеррористическая операция армия боевик боевые действия Грицак Василий ГСЧС Донбасс Донецкая область жертвы Израиль Киев Крым Минобороны РФ Нацполиция Нетаньяху обстрел Одесская область ООН пожар потери резолюция Россия самолет СБУ Сирия смерть Совбез ООН терроризм
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти