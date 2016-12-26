 Два автомобиля, находившихся в розыске Интерпола, изъяты на границе. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, во время пограничного контроля в пункте пропуска "Пища" (Волынская область) на границе с Беларусью относительно Toyota Land Cruiser 2011 года выпуска сработала база данных Интерпола. За рулем ехал гражданин Украины. Автомобиль был похищен в Украине и разыскивался с 2012 года.
Кроме того, в пункте пропуска "Кучурган" (Одесская область) на границе с Молдовой пограничники установили, что автомобиль Nissan молдавской регистрации находится в международном розыске по линии Интерпола. Он был угнан в Нидерландах. За рулем был гражданин Украины.
(Фото Госпогранслужбы)
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