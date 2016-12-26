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Все про:авто (3843) Волынь (472) Госпогранслужба (2289) граница (2680) Интерпол (301) Одесская область (1261) пограничники (983) розыск (510) угон (185) изъятие (260)

 Два автомобиля, находившихся в розыске Интерпола, изъяты на границе. ФОТО

Пограничники изъяли два автомобиля, находившихся в международном розыске.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, во время пограничного контроля в пункте пропуска "Пища" (Волынская область) на границе с Беларусью относительно Toyota Land Cruiser 2011 года выпуска сработала база данных Интерпола. За рулем ехал гражданин Украины. Автомобиль был похищен в Украине и разыскивался с 2012 года.

Кроме того, в пункте пропуска "Кучурган" (Одесская область) на границе с Молдовой пограничники установили, что автомобиль Nissan молдавской регистрации находится в международном розыске по линии Интерпола. Он был угнан в Нидерландах. За рулем был гражданин Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пограничники изъяли 3 автомобиля, угнанные в разных странах

автомобиль

(Фото Госпогранслужбы)
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Красный Nissan в Нидерландах идет по цене металлолома, ввоз его в Украину с уплатой всех пошлин-экономически не выгоден.
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Стопудово, курнули с Голландцем он и подарил, а потом решил ''развести'' страховую фирму на пару евро...
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