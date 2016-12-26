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 Из-за пожара в фуре на Киевщине погиб водитель. ФОТО

В Киевской области загорелся грузовой автомобиль. Водитель погиб.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на областное управление ГСЧС, на автостоянке возле села Иванков, на трассе Киев - Харьков, в Volvo произошло возгорание. Огнем уничтожена внутренняя облицовка кабины.

В кабине пожарные обнаружили труп водителя 1966 года рождения. По предварительным данным, мужчина отдыхал при включенном обогревательном приборе, вследствие неисправности которого и возник пожар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночью на Львовщине загорелся мусоровоз, водитель погиб, - ОГА

пожар автомобиль

(Фото Главного управления ГСЧС в Киевской области)
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Это еще ничего. Я в 80-х был на дальнем востоке, а там много крейцев было, лес для Кыма заготавливали. Так они в кабинах своих МАЗов буржуйки топили. Обычные буржуйки железные и куча дров. Это была их опознавательная черта - едет МАЗ, их крыши кабины труба торчит и дым идет - кореец значит. Вот не знаю, горели ли они от этого? Наверное да.
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в инете и сейчас такие фото есть, чудеса творяться и поныне!
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