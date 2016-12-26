 Из-за пожара в фуре на Киевщине погиб водитель. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на областное управление ГСЧС, на автостоянке возле села Иванков, на трассе Киев - Харьков, в Volvo произошло возгорание. Огнем уничтожена внутренняя облицовка кабины.
В кабине пожарные обнаружили труп водителя 1966 года рождения. По предварительным данным, мужчина отдыхал при включенном обогревательном приборе, вследствие неисправности которого и возник пожар.
(Фото Главного управления ГСЧС в Киевской области)
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