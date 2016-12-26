 Спасатели достали из реки в Чернигове провалившийся под лед автомобиль с телом мужчины. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС.
По данным службы, в автомобиле находилось тело мужчины.
Причина происшествия устанавливается. По данному факту проводятся следственные действия.
10927 1
Материалы по теме: Будни полиции
Во дворе многоэтажного жилого дома в Днепре взорвалась граната РГД-5, - Нацполиция. ФОТО(1)
При обыске автомобиля в Кривом Роге выявлено 4 кг наркотиков и оружие, - Нацполиция. ФОТОрепортаж(19)
Полиция эвакуировала около 800 человек из-за сообщения о "минировании" супермаркета в Киеве(8)
Банда квартирных воров задержана в Херсоне, - Нацполиция. ФОТО(13)
Какими бывают пробки в Грузии. ФОТО(0)
Женщина, оставившая своих малолетних детей замерзать одних дома в Славянске, три дня гуляла на дне рождения у подруги, - Нацполиция(22)
Автобус с 30 пассажирами столкнулся с поездом на Донетчине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж(11)