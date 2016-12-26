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 Спасатели достали из реки в Чернигове провалившийся под лед автомобиль с телом мужчины. ФОТО

25 декабря 2016 в 14 час. 45 мин. из реки Десна был поднят на поверхность автомобиль "Seat Altea", который по данным Национальной полиции в Черниговской области 24 декабря 2016 в 00 час. 28 мин. съехал на лед и провалился в районе пляжа "Золотой берег", р. Десна, г. Чернигов..

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС.

По данным службы, в автомобиле находилось тело мужчины.

Причина происшествия устанавливается. По данному факту проводятся следственные действия.

госчс

Для проведения поисковых работ на месте происшествия было привлечено 9 единиц техники, 3 моторные лодки и 32 человека.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Провалившийся под лед автомобиль ищут в Чернигове. ФОТОрепортаж

госчс


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