 Спасатели достали из реки в Чернигове провалившийся под лед автомобиль с телом мужчины. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС.По данным службы, в автомобиле находилось тело мужчины.Причина происшествия устанавливается. По данному факту проводятся следственные действия.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Провалившийся под лед автомобиль ищут в Чернигове. ФОТОрепортаж

Для проведения поисковых работ на месте происшествия было привлечено 9 единиц техники, 3 моторные лодки и 32 человека.