 Вышка на Чонгаре для вещания на оккупированный Крым достигает уже 90 метров. ФОТО

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский, передает Цензор.НЕТ.
"Чонгарская строящаяся башня для нужд Крыма, уже составляет 90 м. Вторая хорошая новость - конкурс на чонгарские частоты состоится уже через два дня. Во вторник Национальный совет выберет 4 победителей - радиостанции, будут вещать на территорию Крыма", - написал чиновник.
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Х-ня всё это...
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С нацизмом её связывает только сериал про Штирлица. где под неё маршировали фашисты. но это уже изврат режиссёра.
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вот эту -
https://www.youtube.com/watch?v=Qz4uwY_d9Mk
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Глушилки так себе были.
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По цене - дешевле настойки боярышника.
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Кацапы, ловите рецепт: 1. Берем настойку бАярышника.
2. Садимся на бутылку "а-ля русский табурет".
3. Читаем украинские форумы - горит пердак "ваш блАгАродный".
И оп-па, на выходе 1 литр шампаньолы.
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Вода, спирт, сахар, лимонная кислота,
ароматизатор "Виноград", идентичный натуральному,краситель, бульки.
Будут бухать и добавку просить.
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Но не запретят,ибо у власти сепары!"
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