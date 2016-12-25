 Военнослужащие передали помощь от жителей Днепра районной больнице в Красногоровке. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
Помощь медицинскому учреждению оказали неравнодушные жители города Днепр, а передали ее офицеры отдела гражданско-военного сотрудничества оперативного командования "Восток" при поддержке штаба ОТУ "Донецк".
Больница в Красногоровке находится в нескольких километрах от линии разграничения, вражеские мины неоднократно разрывались вблизи медицинского учреждения. Сейчас в больнице продолжают работать неврологическое и терапевтическое отделения на 50 коек.
Медикаментами и пищевыми продуктами больницу обеспечивает государство, помогают также волонтеры. Помощь, которую привезли военнослужащие ОК "Восток" поможет как увеличить запас лекарств, так и улучшить рацион питания для больных.
"Отделом гражданско-военного сотрудничества ОК "Восток" основан масштабный проект "Помощь идет" для поддержки районных больниц в районе АТО. Особое внимание будет уделяться тем медицинским учреждениям, которые находятся в зоне столкновения. Кроме помощи лекарствами, продуктами и т.д. предусмотрена работа выездных команд квалифицированных врачей города Днепр непосредственно в районные больницы, где медики будут осуществлять прием и обследование больных. В случаях, когда людям потребуется медицинское вмешательство или стационарное лечение, они бесплатно будут проходить его в больницах города Днепр, - сообщил координатор проекта, офицер отдела гражданско-военного сотрудничества ОК "Восток" Борис Кутовой.
2441 22
Материалы по теме: Антитеррористическая операция
Количество обстрелов сил АТО боевиками увеличилось до 25, - Матюхин(5)
Украина отдаст боевикам 15 человек, чтобы разблокировать процесс обмена пленными, - Грицак(57)
С бойцом 54-й мехбригады Андреем Широковым, погибшим на Светлодарской дуге, простились на Днепропетровщине. ВИДЕО(25)
За минувшие сутки боевики 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ: Широкино и Водяное обстреляли из минометов, - штаб(26)
Ирония судьбы по-донецки. 18+(0)
Журналист изложил предысторию и хронологию боев под Светлодарском(43)
Водоснабжение Авдеевки пока не восстановлено, - ВГА(108)
А пеця фсе себе и себе..занят цука!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А ваши мысли тем более !))
По симу рекомендую вам засунуть их себе в...(там дальше вы знаете что делать)
Америке привет!
Ответить
Ответить
Но бизнес - превыше всего .
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Даля Грибаускайте. Dalia Grybauskaite. День рождения: 01.03.1956 года Возраст: 60 лет Место рождения: Вильнюс, Литва Гражданство: Литва.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить