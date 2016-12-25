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 Политика Украины, Общество, Фоторепортаж, Здоровье
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 Военнослужащие передали помощь от жителей Днепра районной больнице в Красногоровке. ФОТО

Медицинские препараты, продукты питания и канцелярские товары передали военнослужащие Вооруженных Сил Украины Марьинской районной больнице, которая находится в городе Красногоровка.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Помощь медицинскому учреждению оказали неравнодушные жители города Днепр, а передали ее офицеры отдела гражданско-военного сотрудничества оперативного командования "Восток" при поддержке штаба ОТУ "Донецк".

Больница в Красногоровке находится в нескольких километрах от линии разграничения, вражеские мины неоднократно разрывались вблизи медицинского учреждения. Сейчас в больнице продолжают работать неврологическое и терапевтическое отделения на 50 коек.

днепр

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Днепропетровскую больницу доставлены 5 бойцов со Светлодарской дуги, один - в крайне тяжелом состоянии

ато

Медикаментами и пищевыми продуктами больницу обеспечивает государство, помогают также волонтеры. Помощь, которую привезли военнослужащие ОК "Восток" поможет как увеличить запас лекарств, так и улучшить рацион питания для больных.

Также читайте: Из Киева в зону проведения АТО выехали 44 микроавтобуса с помощью для украинских военнослужащих

"Отделом гражданско-военного сотрудничества ОК "Восток" основан масштабный проект "Помощь идет" для поддержки районных больниц в районе АТО. Особое внимание будет уделяться тем медицинским учреждениям, которые находятся в зоне столкновения. Кроме помощи лекарствами, продуктами и т.д. предусмотрена работа выездных команд квалифицированных врачей города Днепр непосредственно в районные больницы, где медики будут осуществлять прием и обследование больных. В случаях, когда людям потребуется медицинское вмешательство или стационарное лечение, они бесплатно будут проходить его в больницах города Днепр, - сообщил координатор проекта, офицер отдела гражданско-военного сотрудничества ОК "Восток" Борис Кутовой.

Смотрите: Волонтеры "Вернись живым" выпустили благотворительный календарь, посвященный ветеранам АТО. ФОТОрепортаж

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Вот так и живем!!! Сами се помощ..сами се остальное!!
А пеця фсе себе и себе..занят цука!
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ето военкомы с комендатуры которые себе корочки участника ато делают там решили задокументировать свое якобы присутствие в зоне ато и прищлось за свои купить секондхеда и привезти -етож бизнес военкомов со всей украины договриваются приехать в комендатуру вдали от ато посидеть месяц потом приехать в свой военкомат участником ато инвалидом все заряжено у них в гш госпиталь комисия ковырните любого военкома как говорил порох участник ато тока липовый инвалид выплаты пенсии -ну как главный барыга
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У этих фсех нет времени за банками, встречами в Вене, рюкзаками, оффшорами... ВР на Мальдивах до 19,01...
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Cеванет і тут ватні зрадофіли Пороха приплели )))))) не нічого убогі не можуть без методички ))))))) чуеш клоун, а ти знаеш шо навіть в Америці е багато волонтерських організацій які допомогають своїй країні?
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)))Я очень уважаю чужое мнение !
А ваши мысли тем более !))
По симу рекомендую вам засунуть их себе в...(там дальше вы знаете что делать)
Америке привет!
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Петруччо тоже хотел передать сосательный леденец . Очень хотел .
Но бизнес - превыше всего .
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Болт, засунь себе сам собі в дупу. Шуруй краще літак доставать.
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А погуглить слабо?
Даля Грибаускайте. Dalia Grybauskaite. День рождения: 01.03.1956 года Возраст: 60 лет Место рождения: Вильнюс, Литва Гражданство: Литва.
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Не надо. Хороших людей можно поздравлять и не дожидаясь даты.
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Завтра Днюха у Боярского (67) и Мао Цзэдуна (1893-1976)...ну это так, чтобы был повод
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Чому досі не поміняли російську вивіску РЕГИСТРАТУРА?
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смішного мало,шановний пане. Там життя як в аду. А до війни Красногорівська лікарня мала хороше реноме.
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