 Спасатели в Одесской области достали из колодца провалившуюся лошадь с телегой. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
24 декабря в 9:52 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что за пределами пгт. Сарата упала в дренажный колодец лошадь с телегой, нужна помощь по ее изъятию.
На место происшествия в 10:02 прибыли спасатели, которые с помощью троса и трактора МТЗ-80 изъяли из колодца лошадь и подводу. Пострадавших нет.
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Мерина... Коня... Блин, просмотрел фото, - уже и стыдно таких прекрасных животных лавровыми всякими обзывать.
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рабов балалаечников... или конячку?
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Спасатели в Техасе достали из колодца провалившуюся Tesla Model S
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Аааа блииин точно Лавров!)))
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