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Все про:животные (748) Одесская область (1257) спасатели (95) ГСЧС (544)

 Спасатели в Одесской области достали из колодца провалившуюся лошадь с телегой. ФОТОрепортаж

В Одесской области спасатели достали из дренажного колодца лошадь с телегой.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

24 декабря в 9:52 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что за пределами пгт. Сарата упала в дренажный колодец лошадь с телегой, нужна помощь по ее изъятию.

спасатели

На место происшествия в 10:02 прибыли спасатели, которые с помощью троса и трактора МТЗ-80 изъяли из колодца лошадь и подводу. Пострадавших нет.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Из-за белки в Киеве столкнулись два автомобиля, один из которых перевернулся. ФОТОрепортаж

спасатели
спасатели

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Кажется, лошадь была довольна. И возница тоже.
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Жалко лошадь, но хорошо что всё обошлось благополучно.
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Круто! И даже лошадь цела! Спасатели молодцы!
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и таки вселенского - бог палицей не бьет. кому - спасти благородное животное, а кому здохнуть на корм крабам))
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От негідники. Лише три дні тому, до виключення Самченко з БЮТу, надривалися, захищаючи її. А тепер раптом проти Самченко різко стали....
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Лучше такие, но про другую лошадь.
Мерина... Коня... Блин, просмотрел фото, - уже и стыдно таких прекрасных животных лавровыми всякими обзывать.
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Пусть всегда будут только такие новости в Украине.
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"..попал под лошадь. пострадавший отделался легким испугом" )))
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Сам открыл новость, что бы только на колодец глянуть.
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Хочу, что бы такой была самая печальная новость в Украине за день.
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А чего она печальная? Ведь лошадка жива! Значит наоборот с хорошим концм.
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"Красавчик" уже не тот и Лёнька Бык, как всегда цепь утащил!
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Румыния, я так понял у них на телегах в город нельзя, вот они "машины" и делают!
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Значит у них есть права на вождение . Это какая категория нужна для управления гужевым транспортом ? Длинная тяга тут не канает я так понимаю !
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Румыния - вообще *знаковая страна*. Во-первых, только здесь есть дорожные знаки *Осторожно! Пьяные пешеходы*, в городах частенько мелькают знаки *На конях въезд запрещен*, *Телегам проезд закрыт*; во-вторых, - только в Румынии полиция имеет право делать тест на алкоголь не только у людей, но и у коней. Да-да, именно у коней. Местные цыгане давно приметили, что если коня подпоить, то он начинает держать осанку и выглядеть на пару лет моложе. Поэтому в рыночные дни коням изрядно наливают, чтобы при продаже те выглядели молодцевато и стоили подороже. Ну а это часто приводит к различным эксцессам на дорогах. Так что полицейским в Румынии приходится отлавливать пьяных пешеходов, пьяных водителей и пьяных коней
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це десь у південно-східній Азії.Традиційна шляпа на дамі вдалені, та й фірмани характерні.
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Ну в данном случаи, похоже да, я не рассмотрел фотку! Видел такие же телеги с румынами!
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Бедная конячка! Лучше бы конь Лаврушка туда провалился.
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Літак з пропагандонами в Чорне море провалився і то приємно
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Хрен его знает! А мне почему-то жаль этих рабов балалаечников. А вот ватных вояк нет!
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а кого больше жаль :
рабов балалаечников... или конячку?
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Конячку! Оно безвредное существо. Помощник человека с древних веков.
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мені шкода,що Кобзон з ними не полетів.А коника- ще дужче.
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Эти балалаечники были кадровыми военными и летели за ачивкой "участники боевых действий".
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это хорошо, молодцы ребята) бедная лошадка( что ж так надо помечать колодцы, рядом ставить какой-то знак в Одессе снега нет ну там же теплее климат
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Смотреть надо куда идёшь. Это и лошади касается.
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Бедная лошадь. Как то видел, как лошадь, сорвавашаяся с привязи выскочила на дорогу и в нее влетела машина. Лошади оторвало ногу, она стоит бедная на трех, вокруг толпа зевак и хозяин, а у меня чуть сердце не стало. Ненавижу когда кто то страдает, а я ничем не могу помочь.
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На второй фотке лошадь как-то хитро улыбается
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сородича животного - недочеловека лаврова не достанут
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Такое впечатление, что водятел кобылы дЭбил, в чистом поле специально яму дренажного колодца искал !!!
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Лошадь жива, это главное, а с кобздоном плохо получилось.
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наезднику необходимо було добре ВЛОМИТЬ по морді ліца ..із-за його самогонному допінгу так познущався з коня ...........собака п*яна ьля
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Это интересная новость с хорошим концом. Вот только что по 1+1 показывали новость как в Торецке семья ездила Украинскую пенсию получала и наводила сепаров куда стрелять по нашим. ВОТ ЭТО ПЛОХАЯ И НЕ НОВОСТЬ!!
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Ну-уу-у...українська кобила не ТУ-154, треба рятувать..
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От одного заголовка толи смеяться , то ли дурку вызывать хочется. Хотя может лошади такие, или колодцы( не те когда пели: Несла Галя воду, коромисла гнеться...
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а худая какая... когда ребра проступают из-под шерсти - это крайняя степень истощения... или жестокость от непосильной работы, или тупо не кормят...
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Спасатели в Одесской области достали из колодца провалившуюся лошадь с телегой.

Спасатели в Техасе достали из колодца провалившуюся Tesla Model S


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Фух! перепугался! Думал лавров на мэрсе влетел!
Аааа блииин точно Лавров!)))
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то ли у лошади тормоза отказали, то ли у хозяина мозг. В общем не справились с управлением .
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Уж не адекватный ли это ответ РФ на падение ТУ-154 ???
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так лошадь сама вылезла)) под чотким управлением мечаес))))))))?!
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Бедная лошадь , запахали её по полной . Рад за лошадь , спс спасателям .
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"Лошадь, не надо.Лошадь, слушайте - чего вы думаете, что вы сих плоше? Деточка, все мы немножко лошади, каждый из нас по- своему лошадь".
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Гарного здоров"я конячці та їздовому та благодарність рятувальникам!
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