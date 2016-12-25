 При обыске автомобиля в Кривом Роге выявлено 4 кг наркотиков и оружие, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Инцидент произошел 24 ноября на ул. Владимира Великого в Саксаганском районе г. Кривой Рог. Обыск был проведен в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
Измельченная марихуана была расфасована по 100 г в 38 полиэтиленовых слип-пакетов. Также в автомобиле "ВАЗ" находились боеприпасы - корпус ручной гранаты "Ф-1", запал, пистолет травматического действия "ФОРТ-12" калибра 9 мм и 9 патронов различного типа.
Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.
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Видео - https://www.youtube.com/watch?v=F_XxvzyQGVM
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