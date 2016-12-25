EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Происшествия, Фоторепортаж
  1249  12
Материалы по теме:
Все про:боеприпасы (777) Кривой Рог (534) наркотики (1195) обыск (909) оружие (3499) Нацполиция (5209)

 При обыске автомобиля в Кривом Роге выявлено 4 кг наркотиков и оружие, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Кривом Рогу полицейские во время обыска обнаружили в автомобиле 3,8 кг марихуаны, оружие и боеприпасы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Инцидент произошел 24 ноября на ул. Владимира Великого в Саксаганском районе г. Кривой Рог. Обыск был проведен в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

наркотики

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Полиция изъяла в квартире киевлянина около 300 единиц оружия. ФОТОрепортаж

Измельченная марихуана была расфасована по 100 г в 38 полиэтиленовых слип-пакетов. Также в автомобиле "ВАЗ" находились боеприпасы - корпус ручной гранаты "Ф-1", запал, пистолет травматического действия "ФОРТ-12" калибра 9 мм и 9 патронов различного типа.

наркотики

наркотики

Смотрите также: У жителя Львовщины изъяли наркотики, 2 пистолета, золото и 150 тыс. грн. ФОТОрепортаж

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
заметили что наашли в автомобиле без владельца тоесть где владелец и есть ли он вообще неизвестно ето тупо розвод для картинки поленились даж какогото бомжа наредить но там же потом сажать надо дело в суд а так картинка есть человека нет сегодня пиар завтра забыли и так каждый день
 показать весь комментарий
Ответить
 
марихуанну запретил еще совок- так что цените достояние совковопитеков
 показать весь комментарий
Ответить
 
Депутат или прокур или судья...уже отпустили...
 показать весь комментарий
Ответить
 
А где блин куча патронов конкретно к этому форту? А то у нас так всегда новости подают - покажут кучу старых стрелялок, чуть ли не кремниевых карамультуков, и несколько штук патронов совсем к другому оружию. Я не вижу арсенала подготовленного к убийствам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не в Кривом РогУ, а в Кривом РогЕ!
исправьте ошибку
 показать весь комментарий
Ответить
 
Форт - травмат , черная эфка - учебная( там предохранительная скоба на мертво прикручена проводом, и два патрона 5,45 холостых ( те что с белыми носиками)...Ну прямо террорист - свержитель жидоконституционности !
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 Облако тегов
авиакатастрофа авто Антитеррористическая операция боевые действия Бутусов Юрий Гройсман ГСЧС Донбасс Донецкая область жертвы Израиль Киев Крым Минобороны РФ Нацполиция обстрел оккупация ООН пожар посол потери пьянство Рождество Россия самолет Сирия Совбез ООН терроризм Турция убийство
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти