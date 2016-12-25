В Ирпене открыли отделение для перенесших ампутацию военных. ФОТО
В Ирпене Киевской области состоялось открытие отделения Клиники реабилитации профессиональной патологии и нетрадиционных методов лечения Военно-медицинского клинического центра профессиональной патологии личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Как отметили в пресс-службе депутатской группы "Воля народа", создание комплекса, профинансированного за внебюджетные средства, стало возможным благодаря меценату, народному депутату Украины Ярославу Москаленко в рамках кампании "Сохрани жизнь солдату".
По словам Москаленко, идею о создании уникального для Украины отделения год назад предложила народный депутат Оксана Корчинская. Отмечается, что для реализации планов было выбрано пустое и устаревшее крыло Ирпенского военного госпиталя. Данное предложение поддержал главный врач Андрей Ких, после чего начались соответствующие работы по реализации намеченного проекта.
Кроме того, в "Воле народа" отмечают, что символическим шагом стало активное привлечение к выполнению строительных работ демобилизованных ветеранов АТО. Общая смета составила более 1,5 миллиона гривен. Москаленко подчеркнул, что уникальность проекта в том, что вся работа сделана не профессиональными строительными компаниями, а ребятами, которые вернулись с фронта.
Боец Александр Мартыненко, который был добровольцем, демобилизовался. "Собрал бригаду, это делали ребята - бойцы, а мы выделяли средства", - сказал Москаленко.
До сегодняшнего дня такого уровня адаптированности для полноценного лечения и реабилитации людей с ограниченными возможностями в украинских госпиталях еще не было. Каждый элемент нового отделения - от размеров дверных проемов до цвета стен - определялся профильными медицинскими специалистами для максимального удобства пациентов.
По данным пресс-службы, одновременно учреждение сможет принимать до 10 человек, но со временем планируется расширение до 15. Как отмечается, было сделано все возможное, чтобы участники боевых действий с ограниченными возможностями в дальнейшем могли вернуться к нормальной жизни. Отделением смогут воспользоваться не только военнослужащие Вооруженных сил, но и Министерства внутренних дел и добровольческих батальонов со всей Украины.
В торжественном открытии также приняли участие ветераны АТО, руководство Минобороны, волонтеры, общественные активисты.
Напомним, начиная с весны 2014 года, народные депутаты из группы "Воля народа" начали кампанию помощи украинским военным "Сохрани жизнь солдату". В течение 2,5 лет уже было предоставлено помощи на 42 миллиона гривен. Как отметил Москаленко, кампания будет действовать до полного освобождения оккупированных территорий.
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І так облажався!
Ех!
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