EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Политика Украины, Общество, Фоторепортаж, Здоровье
  1841  28
Материалы по теме:
Все про:ветераны (272) инвалиды (251) Ирпень (137) Киевская область (1293) Антитеррористическая операция (15388) реабилитация (109)

 В Ирпене открыли отделение для перенесших ампутацию военных. ФОТО

В Ирпене Киевской области состоялось открытие отделения Клиники реабилитации профессиональной патологии и нетрадиционных методов лечения Военно-медицинского клинического центра профессиональной патологии личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ).


Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

ирпень

Как отметили в пресс-службе депутатской группы "Воля народа", создание комплекса, профинансированного за внебюджетные средства, стало возможным благодаря меценату, народному депутату Украины Ярославу Москаленко в рамках кампании "Сохрани жизнь солдату".

ирпень

По словам Москаленко, идею о создании уникального для Украины отделения год назад предложила народный депутат Оксана Корчинская. Отмечается, что для реализации планов было выбрано пустое и устаревшее крыло Ирпенского военного госпиталя. Данное предложение поддержал главный врач Андрей Ких, после чего начались соответствующие работы по реализации намеченного проекта.

Кроме того, в "Воле народа" отмечают, что символическим шагом стало активное привлечение к выполнению строительных работ демобилизованных ветеранов АТО. Общая смета составила более 1,5 миллиона гривен. Москаленко подчеркнул, что уникальность проекта в том, что вся работа сделана не профессиональными строительными компаниями, а ребятами, которые вернулись с фронта.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Соревнования по кроссфиту среди участников АТО "Игры героев" прошли в киевском Дворце Спорта. ФОТОрепортаж + ВИДЕО

Боец Александр Мартыненко, который был добровольцем, демобилизовался. "Собрал бригаду, это делали ребята - бойцы, а мы выделяли средства", - сказал Москаленко.

До сегодняшнего дня такого уровня адаптированности для полноценного лечения и реабилитации людей с ограниченными возможностями в украинских госпиталях еще не было. Каждый элемент нового отделения - от размеров дверных проемов до цвета стен - определялся профильными медицинскими специалистами для максимального удобства пациентов.

По данным пресс-службы, одновременно учреждение сможет принимать до 10 человек, но со временем планируется расширение до 15. Как отмечается, было сделано все возможное, чтобы участники боевых действий с ограниченными возможностями в дальнейшем могли вернуться к нормальной жизни. Отделением смогут воспользоваться не только военнослужащие Вооруженных сил, но и Министерства внутренних дел и добровольческих батальонов со всей Украины.

Также читайте: 29 участников АТО получили протезы в текущем году: еще 70 нуждаются в протезировании, - Госслужба ветеранов

В торжественном открытии также приняли участие ветераны АТО, руководство Минобороны, волонтеры, общественные активисты.

Напомним, начиная с весны 2014 года, народные депутаты из группы "Воля народа" начали кампанию помощи украинским военным "Сохрани жизнь солдату". В течение 2,5 лет уже было предоставлено помощи на 42 миллиона гривен. Как отметил Москаленко, кампания будет действовать до полного освобождения оккупированных территорий.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Эта новость уже была на Цензоре , но я ещё раз порадуюсь за заботу о наших героях!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Там військовий шпиталь.Не знаю,чи працює там ще професор Кукуруз,але 2011 він мені кулю з руки витяг-дуже професійно.В травмі казали,що пальці працювати не будуть-а зараз долоня як новенька.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А як я можу пройти мимо і не підколоти одного з найвідоміших прихильників легалізації короткоствола на Цензорі?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бо він саме його надивився в житті. Має право.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я теж "За", та трохи згодом. Коротше, ти в курсі...
 показать весь комментарий
Ответить
 
А я за легалізацію короткоствола у кацапів. Дуже хочу подивитися як вони одне одного валитимуть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А то -уяви!- В чергаг за бояришніком вони ще й стрілятися будуть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Де це тобі так прилетіло? Не хлопчик же вже...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Насправді з пневматики-після апгрейду МК гвинтівки чомусь вирішив перевірити "вихлоп" долонею,але геть забувся про дослану кулю.Повітря в накопичувачі було всього три качки(за хронграфом десь 170 м/сек важкою кулєю)-коротше куля залізла між пальцевих хрящів та судин під кістку.Якби була накопичувач був задутий повністтю мав би просто наскрізну дірку,і мабуть розбите вікно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А ти ж казав що зброя цілком безпечна, що ти навіть дітей своїх змалечку до зброї привчив, розповідав про культуру зброї...
І так облажався!
Ех!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дурість,порушення техніки безпеки,за що сам себе і покарав.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сам думаю пневмат купити. З флобера бахкати щось дорогувато таки...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Украинцы несут цветы к зданию российского посольства в Киеве http://echo.msk.ru/news/1898504-echo.html покажите мне этих кацапособак!!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну знайшлося декілька дурнів-чого на них дивитися? Самі вимруть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Довго чекати. Треба б допомогти. Не вимерти- так виїхати хоча б.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та бігають вони на "7 ноября"...ну як бігають, скорше вже повзають, комуняки недобиті. Недовго чекати.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
что тебя удивляет? если б кто из командования шандарахнулся, или гитлепут,- порвали бы баяны...а там обычных людей много. Ну, пели про "вежливых", ну приказали им лететь к карателям в Сирию...а кто б оаслушался там? жаль кобздон не полетел..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Только причем тут СОБАКА????????? Не перестаю удивляться...Ну причем к двуногим не ЛЮдям животное?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Це все одно, щоб євреї несли квіти на могильники нацистів...Одна назва "неначе люди-подуріли"...Ну що ж, і таке буває в нашій Україні.Хоч би ненька так струсанула, щоб у тих,що звуть себе "людьми" - став на місце-мозок.
 показать весь комментарий
Ответить
 
в Яготині відгрохали житло для переселенців з Сірії...але місцеві відстояли своє небажання селити там можливих террів..і без того бандюків розвелося і наші переселенці протребують житла...Житло- супер...а вони законсервували його незрозуміло з яких причин...Замість того, щоб поселити там наших рідних біженців від "сруського міра"...нехай мохом вкриється, аби не нужденним віддати...така херня...або військовим, або сиротам, або сім"ям загиблих героїв наших...от за таке треба боротися..
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 Облако тегов
авиакатастрофа авто Антитеррористическая операция боевые действия Бутусов Юрий Гройсман ГСЧС Донбасс Донецкая область жертвы Израиль Киев Крым Минобороны РФ Нацполиция обстрел оккупация ООН пожар посол потери пьянство Рождество Россия самолет Сирия Совбез ООН терроризм Турция убийство
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти