 Молдаванка везла сыну в Россию 33 патрона, - Госпогранслужба. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, в пункте пропуска "Могилев-Подольский" во время осмотра пассажирского поезда Кишинев - Москва пограничники и таможенники при помощи служебной собаки среди личных вещей гражданки Молдовы обнаружили 11 патронов калибра 5,45, 9 и 12,7 мм. Женщина пояснила, что дипломат с вещами принадлежит ее сыну, который находится в России.
Кроме того, позже сотрудники полиции провели дополнительный осмотр, в ходе которого обнаружили еще 22 патрона калибра 5,6 мм.
Боеприпасы изъяты. Гражданку Молдовы сняли с поезда и передали полиции.
(Фото Госпогранслужбы)
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Зря задержали - пусть бы на россосию везла.
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Но научную.
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33 патрона - свежая строка...
33 патрона - стих родился новый
для не очень меткого стрелка.
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