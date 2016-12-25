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Все про:боеприпасы (777) Винницкая область (349) граница (2678) Молдова (655) пограничники (981) поезд (562) Россия (64357) таможня (1212)

 Молдаванка везла сыну в Россию 33 патрона, - Госпогранслужба. ФОТО

В Винницкой области у гражданки Молдовы изъяты 33 патрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, в пункте пропуска "Могилев-Подольский" во время осмотра пассажирского поезда Кишинев - Москва пограничники и таможенники при помощи служебной собаки среди личных вещей гражданки Молдовы обнаружили 11 патронов калибра 5,45, 9 и 12,7 мм. Женщина пояснила, что дипломат с вещами принадлежит ее сыну, который находится в России.

Кроме того, позже сотрудники полиции провели дополнительный осмотр, в ходе которого обнаружили еще 22 патрона калибра 5,6 мм.

Боеприпасы изъяты. Гражданку Молдовы сняли с поезда и передали полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Житель Прикарпатья хранил во дворе 900 патронов, мину, 3 гранаты, 2 снаряда к гранатомету. ФОТОрепортаж

патроныпатроны

(Фото Госпогранслужбы)
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Мож он хуйла вальнуть хотел?

Зря задержали - пусть бы на россосию везла.
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33 патрона..33 патрона.33 патрона..свежая строка..33 патрона- стих родился новый..... )))
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33 патрона, 33 патрона,
33 патрона - свежая строка...
33 патрона - стих родился новый
для не очень меткого стрелка.
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если такое выкладывают за МЕГА новость...я даже не представляю ка кисло работают погранцы
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Нуно было еще пару Ф-1 на дорожку тетке дать. Авось сгодились бы .орехи колоть.
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И что там в голове должно быть что у матери, что у сына? Наверняка вата.
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А шо у Вас ? Это патроны от мелкашки, они в любом охотничьем магазине в продаже. А с такго "оружия" дети в школьном тире стреляют.
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Ты не только фотки смотри, но пробуй и текст читать. Если осилишь, конечно.
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По-моему, сорвали покушение на )(уйла. Прискорбно!
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На мелкашку шо ли? Так их на месте несложно приобрести. Одно слово: молдаване.
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на халяву может досталось. Не говоря о том что в рашке цены на всё сами по себе неадекватные.
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Ну так это ж для Хутина - он тоже не гигант, мягко говоря.
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для обывателя норм зайдет)) патроны видит и страшно))
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Шото я не сразу понял шо это для мелкашки патроны. Видать для револьвера 22-го калибра везла. Странно, что, у них такой херни нет, что бы так рисковать?
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правильно зачем оголодалому кацапу жратву везти через границу,соплеменнички отберут и сожрут,а патроны-хорошо,с ними он сам пажрать найдет чо хош...
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Та чого уже там, покажіть ще мисливські патрони, патрони до воздушки, флобера чи там кульки до рогатки! Ну, вже геть народ за дебілів мають.
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А я за легалізацію короткоствола в Ерефії. Дуже хочу подивитися як кацапи одне одного валити будуть.
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Что за новость, вам не стыдно? Может он в тире тренируется, а цены неадекватные, хотела сэкономить. Спортивная стрельба.
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зачем так много? хватило бы и одного, а лучше настойку боярышника.
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у беня еще в детстве коллекция покруче была при совке
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