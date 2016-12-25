 После пятидневных переговоров украинской стороне вернули тела двух военных погибших на Светлодарской дуге. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО , сегодня в городе Счастье Луганской области, в рамках гуманитарного проекта Вооруженных Сил Украины "Эвакуация 200", после пятидневных переговоров, во время которых представители противоположной стороны постоянно меняли условия передачи тел, украинской стороне были переданы тела двух украинских военных, погибших на Светлодарской дуге 18 декабря. В свою очередь украинская сторона также передала тела двух погибших нападавших.

Передача состоялась в присутствии представителей СММ ОБСЕ и СЦКК в рамках Минских договоренностей.- При предварительном осмотре установлено, что ребята получили пулевые ранения не совместимые с жизнью. Точное время и причину смерти установит судебно - медицинская экспертиза. Явных признаков пыток при внешнем осмотре я не увидел, - отметил координатор гуманитарного проекта ВС Украины "Эвакуация 200" Михаил Котелевский.

После проведения всех необходимых экспертиз представители гуманитарного проекта ВС Украины "Эвакуация 200" доставят тела погибших военных их семьям для захоронения.