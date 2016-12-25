 После пятидневных переговоров украинской стороне вернули тела двух военных погибших на Светлодарской дуге. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, сегодня в городе Счастье Луганской области, в рамках гуманитарного проекта Вооруженных Сил Украины "Эвакуация 200", после пятидневных переговоров, во время которых представители противоположной стороны постоянно меняли условия передачи тел, украинской стороне были переданы тела двух украинских военных, погибших на Светлодарской дуге 18 декабря. В свою очередь украинская сторона также передала тела двух погибших нападавших.
Передача состоялась в присутствии представителей СММ ОБСЕ и СЦКК в рамках Минских договоренностей.
- При предварительном осмотре установлено, что ребята получили пулевые ранения не совместимые с жизнью. Точное время и причину смерти установит судебно - медицинская экспертиза. Явных признаков пыток при внешнем осмотре я не увидел, - отметил координатор гуманитарного проекта ВС Украины "Эвакуация 200" Михаил Котелевский.
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Смерть ворогам!
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А Порошенко - велик, если смог вас, дебилов, направить к тому, чего вы заслужили - в пекло.
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сука
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Иди , сучара хоть свечу за дохлых кацапов выстави , нонче 91 человек ответит перед дьяволом и за Донбасс и за Сирию, и ты скоро тоже своих выносить будешь вперед ногами , Бог все видит , червяк.
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А так же позор нашим властям которые умолчали о пропавших безвести воинах.А если бы их не нашли то остались бы семьи без кормильцев и льгот,а правительсво отчиталось об минимальных потерях,как при выводе солдат из Дебальцево.
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Дай бог и тебе такое в дом и семью..
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умножай на 2...)
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Волонтер показал российский пулемет, захваченный у боевиков на Светлодарской дуге
Фото: Юрий Мысягин, facebook
InfoResist
Украинские военные захватили новый трофей у пророссийских боевиков. Речь идет о пулемете «Утес», фото которого опубликовал на своей странице в Facebook волонтер Юрий Мисягин.
По его информации, пулемет попал к украинцам во время боев на Светлодарской дуге, когда украинские войска заняли стратегически важный лес. Именно из него боевики постоянно обстреливали позиции украинских бойцов.
«Это боевой трофей и еще одно доказательство того, что оружие «орки» получают от соседей, так как дата изготовления на нем стоит 1993 год. Вот так, наши простые пацаны с пулеметами «Максим» 20-30-х годов, ружьями «Мосинка» 10-30-х годов и «СВД» 70-х годов, автоматами и пулеметами Калашникова 60-80-х годов, бьют «орков», успешно решают боевые задачи и потихоньку двигаются вперед», - подытожил Юрий Мисягин.
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Боевики требовали вызывать Красный Крест, шоб осмотрел трупы и подтвердил, шо это очередная брехня. Это на пару недель канители - сборы, согласования и т.д.
Лысенко пришлось официально опровергать пытки, шоб отдали.
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https://pbs.twimg.com/media/C0htHaxXAAAM9b_.jpg
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Юрий Бирюков посчитал, что таким образом стоит "отметить" трагедию с крушением самолёта Ту-154 МО РФ над Чёрным морем.
Советник президента Украины Юрий Бирюков разместил язвительный и провокационный пост на своей странице в соцсети относительно авиакатастрофы с Ту-154 Минобороны России. Он написал, что "они" радуются гибели российских военнослужащих и хотят принести к Посольству России на Украине бутылочку "Боярышника".
- Это самый парадоксальный парадокс: жители соседской орды искренне не понимают причины, по которой мы радуемся гибели 80 военнослужащих армии орды. Грохнулся самолёт МО РФ... Появилось только одно желание: отнести к посольству орды бутылочку "Боярышника", - написал на своей странице в "Фейсбуке"советник украинского президента.
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Ray @Ray_net_ua 2 ч.2 часа назад
Памятка, о том как отреагировал Русский Мир на сбитый Малазийский боинг #MH17
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