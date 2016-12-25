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 После пятидневных переговоров украинской стороне вернули тела двух военных погибших на Светлодарской дуге. ФОТО

Террористы несколько раз меняли условия передачи.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, сегодня в городе Счастье Луганской области, в рамках гуманитарного проекта Вооруженных Сил Украины "Эвакуация 200", после пятидневных переговоров, во время которых представители противоположной стороны постоянно меняли условия передачи тел, украинской стороне были переданы тела двух украинских военных, погибших на Светлодарской дуге 18 декабря. В свою очередь украинская сторона также передала тела двух погибших нападавших.

тело


Передача состоялась в присутствии представителей СММ ОБСЕ и СЦКК в рамках Минских договоренностей.

- При предварительном осмотре установлено, что ребята получили пулевые ранения не совместимые с жизнью. Точное время и причину смерти установит судебно - медицинская экспертиза. Явных признаков пыток при внешнем осмотре я не увидел, - отметил координатор гуманитарного проекта ВС Украины "Эвакуация 200" Михаил Котелевский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Армию надо готовить к реальной локальной войне", - журналист

тело

После проведения всех необходимых экспертиз представители гуманитарного проекта ВС Украины "Эвакуация 200" доставят тела погибших военных их семьям для захоронения.
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Это не те двое погибших ребят, что тут кацап постил фотки, один на фоне краза?
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Сейчас в Киеве на Европейской площади празднуют Рождество со всем миром, поют щедрики.
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так хочется написать-живым живое, но видя эти мешки......Единственное что утешает-они будут захоронены как герои и мы будем просить у них прощения, стоя на коленях. Слава Героям! Держитесь
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Выгнать Вас на историческую родину с нашей земли.
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Если половец, то с 1150 года они служили киевским князьям. Так, что твоя земля в Мордовии. Брысь недоделанный с Украины.
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Вот расскажи это русским, которые все наполовину татары.
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Как бы нет, ведь русский это смесь мордвы и татар.
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Финской крови в Украине не очень много, ну разве в русских. Кстати Донбасс это бывшая хазарская земля, а теперь Украина. Вам там вообще делать нечего и давайте туда, откуда приехали Ваши родители.
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Зачем ты эту нулевую мразь на вы, да ещё с большой буквы?
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Приучили отвечать вежливо, а так скоро его приберут в бан.
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Дебил рашистский, спрячься под диван - только за MH-17 с паРаши долг в 214 после покарания, в Рождество, вежливых фашистов.
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Быдло рашистское, ты забыл ещё 6 самых правдивых в мире версий от Министерства правды паРаши
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Для вас, лишнехромосомных, любой новый царёк - новое Министерство правды.
А Порошенко - велик, если смог вас, дебилов, направить к тому, чего вы заслужили - в пекло.
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Старая тема, а еще Вы оскорбили больных людей. Так было и с рейсом в Сирию. Я редко ошибаюсь, но к Вам ответ придет.
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Быдло рашистское, если у тебя от Хуйло в заднице испотилось зрение, то окулист ничем не поможет в твоём удовольствии
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Высер ватника живёт на форуме Цензора несколько секунд.
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Кацапский убдюдок, Украинцы гибнут за Родину , ты мечеш дерьмо за педофила.
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Твоя земля -два метра глубиной, а Донбасс был и есть украинская земля .
Иди , сучара хоть свечу за дохлых кацапов выстави , нонче 91 человек ответит перед дьяволом и за Донбасс и за Сирию, и ты скоро тоже своих выносить будешь вперед ногами , Бог все видит , червяк.
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Гавнюк вы когда вову-сифилитика из мавзолея вытащите и положите туда педофила вовку хуйло-путена)))
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Алень кацапский, послушай своего "воина" хиркина. Даже и тот уже говорит, что проект Новоотсосия никому не нужен и его нужно закрыть
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Слава Геоям и соболезнование близким и от всего сердца.
А так же позор нашим властям которые умолчали о пропавших безвести воинах.А если бы их не нашли то остались бы семьи без кормильцев и льгот,а правительсво отчиталось об минимальных потерях,как при выводе солдат из Дебальцево.
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Кацап. Здохни від своєї брехні. Про цих загиблих знали, просто забрати їх не змогли.
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Зачем такие фото публиковать моральное настроение населения и так на грани нужно знать что это черная страница в жизни людей и она должна иметь свои рамки.
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Зарегистрировалась ты ,как человек на форуме , пишешь как мерзота , казламордая самка после боярышника.
Дай бог и тебе такое в дом и семью..
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присоединяюсь к пожеланию мразоте...
умножай на 2...)
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Волонтер показал российский пулемет, захваченный у боевиков на Светлодарской дуге

Фото: Юрий Мысягин, facebook

InfoResist

Украинские военные захватили новый трофей у пророссийских боевиков. Речь идет о пулемете «Утес», фото которого опубликовал на своей странице в Facebook волонтер Юрий Мисягин.
По его информации, пулемет попал к украинцам во время боев на Светлодарской дуге, когда украинские войска заняли стратегически важный лес. Именно из него боевики постоянно обстреливали позиции украинских бойцов.
«Это боевой трофей и еще одно доказательство того, что оружие «орки» получают от соседей, так как дата изготовления на нем стоит 1993 год. Вот так, наши простые пацаны с пулеметами «Максим» 20-30-х годов, ружьями «Мосинка» 10-30-х годов и «СВД» 70-х годов, автоматами и пулеметами Калашникова 60-80-х годов, бьют «орков», успешно решают боевые задачи и потихоньку двигаются вперед», - подытожил Юрий Мисягин.
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"Утес" НСВТ 12, 7 мм. Короче утес, как утесс, трофеи использовать. Полегче "Дашки" (ДШКМ) будет. МОЛОДЦЫ!!!
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Немцы прекращали огонь всегда,что советские защитнички собрали своих дохляков..,а тут падаль кацаПсинская 5 дней переговоры устраивает..
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Сволонтеры подняли волну в интернете, шо это пленные и их пытали, а потом убили.
Боевики требовали вызывать Красный Крест, шоб осмотрел трупы и подтвердил, шо это очередная брехня. Это на пару недель канители - сборы, согласования и т.д.

Лысенко пришлось официально опровергать пытки, шоб отдали.
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Какая-то сомнительная была операция. Хватит ходить врукопашную.Что бы потом непонятно кто,где, и почему безвести...Поступайте, как буряты. Накрывайте минометами и артиллерией. (Пете и его Турчинову не говорите, обосрутся). ,
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операция Очко.лейтенант боевой в Шустера говорил 2 дня назад
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Мысягин про обмен погибшими: они погибли от пуль снайперов, а не от пыток

https://pbs.twimg.com/media/C0htHaxXAAAM9b_.jpg
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Мысягин мог сказать это лишь после экспертизы. Мой знакомый майор в армии как раз занимается такой работой. А на экспертизу нужно время.
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Минобороны: Впервые за шесть дней нет потерь среди украинских военных на Светлодарской дуге
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Покойный Немцов и здравствующий Лев Шлосберг вычислили потери кацаПсинские на ДАУНбассе...,ужОс..,сказал Лев Щлосберг в одном из интервью..,позор, а не армия сказал Немцов...,от того видимо и застрелили...
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Не понимаю одного: почему воины Украины не убивают предателей?
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Советник Порошенко предложил принести к Посольству РФ бутылочку "Боярышника"



Юрий Бирюков посчитал, что таким образом стоит "отметить" трагедию с крушением самолёта Ту-154 МО РФ над Чёрным морем.
Советник президента Украины Юрий Бирюков разместил язвительный и провокационный пост на своей странице в соцсети относительно авиакатастрофы с Ту-154 Минобороны России. Он написал, что "они" радуются гибели российских военнослужащих и хотят принести к Посольству России на Украине бутылочку "Боярышника".
- Это самый парадоксальный парадокс: жители соседской орды искренне не понимают причины, по которой мы радуемся гибели 80 военнослужащих армии орды. Грохнулся самолёт МО РФ... Появилось только одно желание: отнести к посольству орды бутылочку "Боярышника", - написал на своей странице в "Фейсбуке"советник украинского президента.
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Спочивайте наші захисники. Ви горідсть української нації!
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чем кормили в детстве этих выродков? молоко волчицы явно выше пробы, а так же гиены и шакала, ЧЕМ????
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Stauffenberg
Ray ‏@Ray_net_ua 2 ч.2 часа назад
Памятка, о том как отреагировал Русский Мир на сбитый Малазийский боинг #MH17
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жаль наших хлопцев....родным искреннее сочувствие.... смерть расiянським окупантам!!!!
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брешуть щоб не будоражити і так розгніваний народ
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