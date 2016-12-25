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Все про:Киев (15680) пожар (2880) рынок (390) секонд хенд (40) жертва (109) ГСЧС (541)

 На горящем рынке секонд-хенда в столице обнаружено тело человека. ФОТОрепортаж

В ходе тушения пожара на рынке секонд-хенда у метро "Лесная" в Киеве обнаружено тело человека неизвестного пола.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на столичное управление ГСЧС, возгорание произошло в торговых рядах на площади 1500 кв. м. В 13:10 пожар на площади 2000 кв. м был локализован.

На месте происшествия работают 22 единицы пожарно-спасательной техники и 92 человека личного состава ГСЧС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожар на Ривненщине: двое детей погибли, еще один госпитализирован

Напомним, на Лесном массиве загорелись склады с секонд-хендом возле "Дарынка". Киевский метрополитен сообщает о закрытии станций "Лесная" и "Черниговская" из-за пожара.


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(Фото Главного управления ГСЧС в Киеве)
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Дядька жалько, але цей чорножопий шалман таки мав колись згоріти!
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Тримали цей шалман якічь чурки, чи то араби, чи то ари, чи то азери, чи то чечени, їх же не розбереш. але барбак там був першокласний! Там де нині критий ринок бідівельники не мали на що фундаменти поставити! На 1,5-2м вниз було суцільне звалище з прикопаного нерозпроданого секонду. Вивозили КАМАЗами кілька тижнів.
Я манав такий "малий бізнес". Нехай він там, у них, у Афігані, Іраку та Сирії так "розвивається"!
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теперь шоколадные рыги начнут продвигать запрет секонда как янукодло?
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Та ні, просто Київ це ж не Шанхай зразка 1890року! Поряд стоїть нормальний критий ринок "BAZAR" . Чисто, красиво і не дорого. Там і секондом торгують у окремому павільйоні. Мене задовбали ці чорножопі що потихеньку захопили всю площу аж по саму трамвайну колію. Бруд, сморід, нерозпродане шмаття палять вночі, на кілометр навколо нічим дихати. Хай у себе і Сирії чи Іраку так торгують, а мені це набридло!
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Что-то хозяева гипер-супер-маркетов в Киеве вообще с катушек последнее время слетели . Просто каким-то невероятным образом "вдруг" с рынками начали твориться странные , страшные вещи .
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ты ходил около этого рынка?
там вонь на два километра от негритянских пользованых трусов!
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Ну у тебя и нюх , откуда такая страсть к нюханью чужих трусов . Ну и как это касается общей картины по киевским рынкам ?
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новый метод борьбы с рынками и мафами !!! и титушек кличковских не надо!
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Мда. Живемо по-новому.
Внезапно, совершенно случайно рынки сами загораются, сами разваливаются, неизвестные люди вдруг "из чистой ненависти" валят мафы и павильоны. Эдакий разгул законности
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Ми так задрипались в своїй країні!!!!! Порядку, ладу, законності немає ніде - ні в економіці, ні в політиці, ні в торгівлі , медицині, освіті, на вулицях, транспорті, музеях, парках! Винні всі навколо нас!
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Офигеть.Ни разу там не был.Киевский Шанхай?Даже не знал что такое есть
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Кожен киянин знає про Лісову та легендарні секонди навколо Даринка) Як в про Святошинські)
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Не повірю звичайно. Адже всі кияни змалечку знають про всі ринки та секонди в рідному місті. Хіба, що ви дитя депутата, мажор, який все життя скуповується в бутіках та закритих елітних магазинах. Київ у нас нині один великий срач. Тому ви повинні були про це чути, адже кожного дня це бачите.
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Я живу возле Ботсада,офис на Институтской.В сторону Броваров иногда езжу,по Броварскому.В секондах не скупаюсь.При моем детстве там даже метро не было.Откуда я мог знать,что там есть такой Шанхай?
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Без різниці де ви живете в Києві. Наче доросла людина, а нічого не знаєте, що в вашому місті робиться. А те, що в секонді не скуповуєтесь, то ваша справа. Більшість киян скуповується. Я також. Дуже хороші та якісні речі з Британії та Ірландії купую. Особливо футболки, джинси та куртки. В бутіках вони коштують в 5 разів дорожче. А взуття звичайно краще купувати нове та в хороших магазинах. В Києві нині скрізб Шанхай. Ви ще сажіть,що не знаєте про великі європейські стокові магазини на Академістечку?
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А сьехали с катушек хозяева пуперсклепов потому что население нищее и покупает где дешевле!! А конкурениця и феодализм вещи несовместимые - кто сильнее тот и прав!!
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есть прямой репортаж с пожара
так там в начале пожара женщина обращается к пожарнику:спасите женщину,она в туалете.
пожарник-спасатель пытается отмазаться,типа не знаю другого подхода к туалету,а здесь огонь--и в доказательство показывает свою задымленную каску со словами:вот посмотрите,а то будете говорить,что ничего не делаем
как итог: только обьявили по 112каналу:обнаружен труп женщины в туалете.
чет не очень данные спасатели похожи на героев-спасителей
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Гляди ще турок чи сирієць виявиться) Там на Лісовій їх повно.
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Турки секондом не торгуют. Сирийцы и палестинцы торгуют.

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Власть доиграется с операцией "Красный петух" против малого и среднего бизнеса!
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какого, в заднице, бизнеса?
если бы они не торговали там наркотой, то вообще б не стояли!
кому они нужны?
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Дядя на рынке трусы покупал,
В бочку с бензином случайно попал.
Стал задыхаться, высунул нос,
Добрый прохожий спичку поднес.
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Странно, такой заголовок и не одного петросяна с шютками про "неизвестный пол"
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Усилить противопожарную безопасность, все горит, как бы не сгорели ВР и Банковая.
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