 На горящем рынке секонд-хенда в столице обнаружено тело человека. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на столичное управление ГСЧС, возгорание произошло в торговых рядах на площади 1500 кв. м. В 13:10 пожар на площади 2000 кв. м был локализован.
На месте происшествия работают 22 единицы пожарно-спасательной техники и 92 человека личного состава ГСЧС.
Напомним, на Лесном массиве загорелись склады с секонд-хендом возле "Дарынка". Киевский метрополитен сообщает о закрытии станций "Лесная" и "Черниговская" из-за пожара.
(Фото Главного управления ГСЧС в Киеве)
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Я манав такий "малий бізнес". Нехай він там, у них, у Афігані, Іраку та Сирії так "розвивається"!
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там вонь на два километра от негритянских пользованых трусов!
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Внезапно, совершенно случайно рынки сами загораются, сами разваливаются, неизвестные люди вдруг "из чистой ненависти" валят мафы и павильоны. Эдакий разгул законности
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ну че так, нормально
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так там в начале пожара женщина обращается к пожарнику:спасите женщину,она в туалете.
пожарник-спасатель пытается отмазаться,типа не знаю другого подхода к туалету,а здесь огонь--и в доказательство показывает свою задымленную каску со словами:вот посмотрите,а то будете говорить,что ничего не делаем
как итог: только обьявили по 112каналу:обнаружен труп женщины в туалете.
чет не очень данные спасатели похожи на героев-спасителей
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если бы они не торговали там наркотой, то вообще б не стояли!
кому они нужны?
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В бочку с бензином случайно попал.
Стал задыхаться, высунул нос,
Добрый прохожий спичку поднес.
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