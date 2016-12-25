 Контрабандисты бросили 1,5 тыс. пачек сигарет на границе с Молдовой после применения оружия пограничниками. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, пограничники с помощью технических средств наблюдали за движением двух человек через лиман. Неизвестные на санях перевозили с территории Молдовы контрабандные сигареты.
К нарушителям выехала группа реагирования. С прибытием пограничного наряда один из мужчин с металлическим предметом в руках пытался напасть на правоохранителей. На предупреждение об остановке и запрете приближения нарушитель не реагировал. Пограничники сделали несколько выстрелов вверх из огнестрельного оружия. После этого неизвестные бросились бежать в сторону Молдовы.
Учитывая хрупкость льда, пограничники нарушителей не преследовали. В дальнейшем на берегу лимана были обнаружены 3 ящика сигарет иностранного производства - почти полторы тысячи пачек.
(Фото Госпогранслужбы)
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Скорш за все , ніхто не заморачувався з захопленням контрабандистів , замітили , пульнули в небо . Ті кинули цигарки . Прийшли ,забрали. От і усьо кіно.
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