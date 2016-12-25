EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Происшествия, Общество
  3572  21
Все про:граница (2678) контрабанда (1577) Молдова (655) Одесская область (1255) пограничники (981) сигареты (468) стрельба (2043) изъятие (256)

 Контрабандисты бросили 1,5 тыс. пачек сигарет на границе с Молдовой после применения оружия пограничниками. ФОТО

Ночью на Кучурганском лимане (Одесская область) пограничники пресекли попытку контрабанды сигарет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, пограничники с помощью технических средств наблюдали за движением двух человек через лиман. Неизвестные на санях перевозили с территории Молдовы контрабандные сигареты.

К нарушителям выехала группа реагирования. С прибытием пограничного наряда один из мужчин с металлическим предметом в руках пытался напасть на правоохранителей. На предупреждение об остановке и запрете приближения нарушитель не реагировал. Пограничники сделали несколько выстрелов вверх из огнестрельного оружия. После этого неизвестные бросились бежать в сторону Молдовы.

Читайте также: Москаль: На Закарпатье восстанавливается системная контрабанда сигарет. ФОТО

Учитывая хрупкость льда, пограничники нарушителей не преследовали. В дальнейшем на берегу лимана были обнаружены 3 ящика сигарет иностранного производства - почти полторы тысячи пачек.


контрабанда сигаретыконтрабанда сигареты

(Фото Госпогранслужбы)
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Теперь на заставе будут курить даже не курящие...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Неужели граница таки за замке? Ну хоть на цепочке...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"..один из мужчин с металлическим предметом в руках пытался напасть на правоохранителей. На предупреждение об остановке и запрете приближения нарушитель не реагировал. Пограничники сделали несколько выстрелов вверх .." - пісня стара як пес .Треба ж пояснити чому одразу стріляли . Ноччу , побачили металічний предмет ? в тепловізор ? чи прибор ночного бачення в погранцов , по прибору оприділили шо то метал в руці ?

Скорш за все , ніхто не заморачувався з захопленням контрабандистів , замітили , пульнули в небо . Ті кинули цигарки . Прийшли ,забрали. От і усьо кіно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Блин, взял и весь героический эпос поломал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я понимаю, что хочется курить, но вымогать сигареты под дулом автомата??!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Молдаване опять перепутали границу с Румынией, с которой у них безвиз!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот...повышайте цены дальше. Опять все контрабас курить будут, россиянскую экономику подымать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Смотрю на эти ..сигареты.. и радуюсь что бросил курить
 показать весь комментарий
Ответить
 
Граница не с Молдовой а ПМР ,контрабасеры местные обленившиеся жадные расово украинские кучурганские или первомайские гоблины в основном вата , пожалевшая всего то 375 (5 гривен перенос за блок) для люмпен-нищеты ,которая перенесла бы эти несчастные 75 блоков киссы( бумага пропитанная никотиноподобной химией и прочей хуйней вместо табака в виде сигарет для ТП и ГК ,произведенная в промзоне Тирасполя на жидовской полуподпольной фабрике, местонахождение которой всем известно) абсолютно законно с утра до обеда за несколько приемов . Пробег туда-сюда через мост границы ПМР- Украины всего 400метров. Но дебилы жадные и упоротые ,согласны рисковать своими никчемными шкурами ради этого говна ,которое покупать с целью курения могут лишь "дамы" таких же упоротых.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А що то за цигарки? я таких ніколи не бачив. Явно вони у нас не виробляються. може їх з кацапстану чи від бульбашів тягнуть? Якщо так, тоді правильно їх жучать!
 показать весь комментарий
Ответить
 
дамские с яблочным вкусом. кацапские. были и у нас, но давно их уже нет. последний раз брала такие еще в 2015. потом их не было нигде
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да супермаркеты Шериф просто забиты этим дерьмом ферментационным начиная от Мальборо и Ротманса заканчивая Примой . Все это производит подпольная табачная фабрика, расположенная по адресу г.Тирасполь, Переезд Гребеницкий, д.1 (бывшая территория части спецназа «Дельта»). Еще одна фабрика начинает свою работу в Дубоссарах, на территории табачно-ферментационного завода. Там замешаны и Пэтины и Путины. Все это дерьмо вывозится из ПМР фурами ! Ловят только нас вами - мелочь .Капитал отчизны не имеет...Кто хочет жить в нормальной стране среди нормальных людей - бросьте курить вообще. Не платите и не берите кредиты и коммуналку,кроме той ,которая вам нужна.Не покупайте всякий ненужный хлам . Поставьте дружно автомобили на прикол на три года а сэкономленные гривны или рубли переводите в доллары и евро, не ложите их в банк ни при каких условиях. И сами убедитесь ,что мафия начнет загибаться и вымрет .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 Облако тегов
авиакатастрофа авто Антитеррористическая операция боевые действия Бутусов Юрий Гройсман ГСЧС Донбасс Донецкая область жертвы Израиль Киев Крым Минобороны РФ Нацполиция обстрел оккупация ООН пожар посол потери пьянство Рождество Россия самолет Сирия Совбез ООН терроризм Турция убийство
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти