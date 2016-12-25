 В Киеве столкнулись легковой автомобиль и маршрутка, есть пострадавший. ФОТОрепортаж

В Киеве возле метро Черниговская на Броварском проспекте произошло ДТП - водитель легкового автомобиля "Ситроен" врезался в маршрутку, сообщает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает информресурс ДТП.kiev.ua на Facebook.
После ДТП водитель маршрутки сбежал. В результате аварии пострадал пассажир легкового автомобиля, который находился в нетрезвом состоянии, его госпитализировали.
Как сообщается на информресурсе, на месте было много полиции из-за розборок между участиками ДТП и свидетелями.
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В Киеве горит "Дарынок". Свидетели говорят о поджоге и жертвах
На рынке "Дарынок", который находится возле станция метро "Лесная" в Киеве произошел сильный пожар.
Сообщает портал «АНТИКОР» со ссылкой на СМИ.
По последним данным пожар охватил товарные склады, магазин "Султан", павильоны секонд-хенда. Огонь продолжает распространятся и охватывать новые территории.
Также имеется предварительное сообщение о том, что в пожаре уже погибли люди. Сообщают об одиннадцати пострадавших.
Опрошенные свидетели считают пожар не стихийным, а умышленным бедствием.
Издание сообщает, что за контроль над рынком борется одна из "новых" государственных структур. Ей и предписывают наглый поджог рынка в торговый день.
На месте работают бригады спасателей.http://antikor.com.ua/articles/143362-v_kieve_gorit_darynok._svideteli_govorjat_o_podhoge_i_hertvah
.........Скоро мелких предпринимателей будут душить в газовых камерах ?
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"Кличко поджёг рынок......"
".........Скоро мелких предпринимателей будут душить в газовых камерах ?"
в статье - нет.
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Чем отличаются государственные украинские титушки от титушек Гитлера ?
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"Чем отличаются государственные украинские титушки от титушек Гитлера ?"
Вопрос с утверждением абсолютной истины? Я на такие вопросы не отвечаю.
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