 Провалившийся под лед автомобиль ищут в Чернигове. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на областное управление ГСЧС, спасателям поступило сообщение о том, что в районе пляжа "Золотой берег" на Десне съехал на лед и провалился автомобиль.
К поисковым работам было привлечено 10 единиц техники, 3 моторные лодки и 34 человека. Обследовано около 50 тыс. кв. м дна реки. Поисковые работы продолжаются.
(Фото Управления ГСЧС в Черниговской области)
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