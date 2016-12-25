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 Провалившийся под лед автомобиль ищут в Чернигове. ФОТОрепортаж

В Чернигове автомобиль провалился под лед. Спасатели проводят поиски.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на областное управление ГСЧС, спасателям поступило сообщение о том, что в районе пляжа "Золотой берег" на Десне съехал на лед и провалился автомобиль.

К поисковым работам было привлечено 10 единиц техники, 3 моторные лодки и 34 человека. Обследовано около 50 тыс. кв. м дна реки. Поисковые работы продолжаются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спасатели Донецкой области получили 8 пожарных автомобилей. ФОТОрепортаж

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(Фото Управления ГСЧС в Черниговской области)
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Там за камышами корова посрала, вызывайте вертолет и ищите)))
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ту на рыбалку стремно идти лед тонкий,а они на машинах ездить хотят
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какой на лед ??фото глянь спасателей ,там льда нет и не было!
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квадрат со стороной гдэто в 223 метра даёт именно такую площадь.
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Хватило ума ездить по воде?Такой неожиданный способ лишать себя жизни, вместе с машиной..., так не доставайся же ты никому.
Даа....
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чувак проверял, может ли и он "по воде ако посуху" если на машине.
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