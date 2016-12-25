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Все про:Злочевский (84) Вена (40) Кононенко (293)

 Замглавы фракции "Блока Порошенко" Кононенко встречался в Вене с беглым министром Януковича Злочевским, - журналистка. ФОТО (обновлено)

Народного депутата от БПП Игоря Кононенко заметили в ресторане в Вене в компании бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала журналистка 1+1 Ольга Василевская-Смаглюк.

"Депутат от БПП Игорь Кононенко вместо того, чтобы кнопки в Раде нажимать, слетал в Вену. Вот вам фото, где он в компании бывшего министра экологии "злочинного режима" Николая Злочевского. Дело было в ресторане Plachutta в самом центре австрийской столицы. Недорогой, кстати., - пишет журналистка, - Кононенко жаловался на "журналюг", которые как-то раз накинулись на него в Раде. Свидетели этой встречи утверждают, что Кононенко был с небольшим чемоданчиком".

Журналистка напоминает, что в июне правоохранители арестовали счета газодобывающей компании Злочевского - Burisma. Однако сейчас дело пошло к возобновлению работы фирмы.

Ольга Василевская-Смаглюк сообщает, что она пыталась связаться с обоими участниками этой встречи. Однако ни Кононенко, ни Злочевский пока не прокомментировали информацию.

Представительница СМИ прилагает к посту фото, на котором видно, как двое мужчин похожих на Злочевского и Кононенко ужинают и беседуют в ресторане.

Журналисты Цензор.НЕТ уже обратились к пресс-секретарю Игоря Кононенко с просьбой прокомментировать подробности встречи либо опровергнуть информацию. Пресс-службе направлен письменный запрос.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генпрокуратура отменила розыск экс-министра Злочевского. ДОКУМЕНТ

злочевский кононенко

злочевский кононенко

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они в кацапстан драпать будут..если что..но пока идёт война боятся им не чего..
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кононенко, як той опариш - тільки гімно шукає!...
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Всё равно шоколаднокроликовые рыги скажут,шо "Юлька-Вароффка" и "Юлька-агент кремля".
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Планируют на кого из рыгов поменять шоко-барыгу. Ну и деньжат с Злочевского срубить - за роспил недр, -на избирательную компанию.
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...а про це всі продажні ЗМІ та ТБ розкажуть - от вам і всі Майдани , і Революція Гідності....- обібаловка повн а , як і ВСЕ що сьогодні від соєвого бариги мародера...
...поїхав відкатну долю в активах отримати ...
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С Вены вся шоколадная история и началась. Именно со встречи Фирташа, Порошенко, Левочкина и Кличко. Уже тогда было понятно, что в стране рашка через Фирташа просто меняет одного барыгу на другого во главе страны.
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Весь ужас ситуации в том, что эта бравая ватага не остановится, пока не уничтожит это государство окончательно..как и наказал им вождь и куратор..
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Как же они могут не дружить если после следующих выборов злочевский будет депутатом, а кононенко в розыске.
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Игорь Витальевич Кононенко - биография, компромат, фотографии

"Во главе государства должны стоят люди, не обремененные большим капиталом.
Богатый у власти будет думать только о сохранении и приумножении своего капитала, а не о народе."
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Кононенко должен давно сидеть на нарах, не будет сидеть кононенко- Петро Порох закончит намного трагичнее хряка януковича-100%
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Чому журналістка пішла до ресторану без пістолета? Чому не носить з собою фотоапарат, з якого може вилетіти точно за призначенням декілька птічєк?..
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Зустрічався не Кононенко - зустрічався офшоренко панамський а там сидить тільки тіло Кононенка.
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В этом вся суть Пороха барыги, деньги не пахнут, ублюдки дождетесь скоро, за все ответите.
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