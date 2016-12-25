 Замглавы фракции "Блока Порошенко" Кононенко встречался в Вене с беглым министром Януковича Злочевским, - журналистка. ФОТО (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала журналистка 1+1 Ольга Василевская-Смаглюк.
"Депутат от БПП Игорь Кононенко вместо того, чтобы кнопки в Раде нажимать, слетал в Вену. Вот вам фото, где он в компании бывшего министра экологии "злочинного режима" Николая Злочевского. Дело было в ресторане Plachutta в самом центре австрийской столицы. Недорогой, кстати., - пишет журналистка, - Кононенко жаловался на "журналюг", которые как-то раз накинулись на него в Раде. Свидетели этой встречи утверждают, что Кононенко был с небольшим чемоданчиком".
Журналистка напоминает, что в июне правоохранители арестовали счета газодобывающей компании Злочевского - Burisma. Однако сейчас дело пошло к возобновлению работы фирмы.
Ольга Василевская-Смаглюк сообщает, что она пыталась связаться с обоими участниками этой встречи. Однако ни Кононенко, ни Злочевский пока не прокомментировали информацию.
Представительница СМИ прилагает к посту фото, на котором видно, как двое мужчин похожих на Злочевского и Кононенко ужинают и беседуют в ресторане.
Журналисты Цензор.НЕТ уже обратились к пресс-секретарю Игоря Кононенко с просьбой прокомментировать подробности встречи либо опровергнуть информацию. Пресс-службе направлен письменный запрос.
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...поїхав відкатну долю в активах отримати ...
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"Во главе государства должны стоят люди, не обремененные большим капиталом.
Богатый у власти будет думать только о сохранении и приумножении своего капитала, а не о народе."
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