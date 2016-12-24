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 Губернатор Орловской области Потомский назвал журналистов "чепушилами". ФОТО

После критики в местной прессе губернатор Орловской области РФ Вадим Потомский назвал журналистов "чепушилами".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Москвы".

На заседании областного совета по промышленности и инвестполитике Потомский разразился тирадой в адрес освещающих проблемы области газетчиков: "Каждый чепушила, который имеет ручку и листочек, тычет, как плохо в области. Ни одного рабочего места не создал, а клюет, клюет, клюет. А начинаешь ковыряться, кто - там купола на них можно рисовать на всех".

губернатор потомский

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Производство препарата для очистки ванн организовали иностранные граждане", - Путин о массовом отравлении "Боярышником" в Иркутске. ВИДЕО

Напоминаем, этим летом губернатор-коммунист Потомский прославился утверждением, что царь Иван Грозный не убивал сына, а тот стал жертвой простуды полученной при путешествии из Москвы в Петербург.
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ЙОЛУП ТЫ РЕДКИЙ.
МОЗГ ВИДНО ПРОБУХАЛ, ПРОКУРИЛ и ПРОКОЛОЛ.
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Это что, методичка такая? Типа новость ни о чем? Очень даже в тему - субботний вечер, время развлекательного котента, а уж со сраной энтого контента - не пересмотришь)))
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Сын Отца ‏@Sin_otca 9 ч.9 часов назад
Вы кстати заметили, что на гербе у ̶к̶у̶р̶и̶ц̶ы̶ орла нет ног? Очень реалистично!




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очень показательно, Украина, поотрывает лишние конечности
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Хай дякує шо хоч одна рука є, принаймі подрочити зможе.)))
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оффтоп
простите за грубость но эта е*анутая не как не угомонится
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко анонсировала создание общественной платформы «РУНА», которую намерена возглавить. Ранее Савченко исключили из фракции «Батькивщины» и украинской делегации в ПАСЕ

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/24/12/2016/585ed4d79a7947157ee30293?from=newsfeed

вато сми во всю трубят...
гадя, может всё таки "ТРУНА"??
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ну и зачем пиарить ее?создала и создала, мало у нас маргинальных проектов что ли
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абсолютно не приследую цель пиарить её, такие говно прэкты разезжают по миру дискредитируют державу и видят боль в глазах захарченка...
закрывать нужно такие проэкты....
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ну разъезжает пока одна савченко, к которой у сбу нет вопросов, очевидно..интересно, кто финансирует этот весь банкет?наверное единственный нееврей среди олигархов)
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а кому интересен этот ЧЛЕН КПРФ в Украине, пускай строит у себя кооммунизм в орловской области
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что царь Иван Грозный не убивал сына, а тот стал жертвой простуды полученной при путешествии из Москвы в Петербург. Источник: http://censor.net.ua/p420888
хех)))так что ли и сказал?
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Во как зрадофилы возбудились - эта новость заставляет зрадофилов не о зраде говорить, а оправдывать своих королей. Журналистам нужно побольше таких новостей публиковать которых более чем достаточно в стране идиотов.
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хочешь быть похожим на него?Ибо другого смысла не нахожу ,то шо паРаша "вяликая страна" мы знаем и так
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Как отличить кацапа от паразита? Никак потому что это одно и то же. Существовать за счет чужих ресурсов, это удел паразитов и не удивительно что как только ресурс за счет которого существовали кацапы решил уйти от паразитов, эта нечисть начала ползти следом.
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БРЕД ТЫ НАЧАЛ ПИСАТЬ.
СВИХНУЛСЯ ТЫ ОКОНЧАТЕЛЬНО, НА ОБСЕРАНИЕ ФОРУМЧАН.
СОВСЕМ С ГОЛОВУШКОЙ БОБО,
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Не успеваю перлы заценить, модер удаляет)))
Но коммент зачОтный)))
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В РОССИИ ЖУРНАШЛЮХСТ И ЕСТЬ ЧЕПУШИЛА , ВСЕХ НОРМАЛЬНЫХ ВЫВЕЛИ .
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Да ещё и Олег....

Только я помню, кто такой Олег Попов?!!!
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Ох и сытый же ж, падло! Как говорила моя бабка на своего дворового пса:-,,ХОча б нэ сказывся от жиру у жару сэрэд лита!,, этому борву тоже такое грозит.
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2001 ГОД. ПРОРОЧЕСКИЕ СЛОВА АМОСОВА О РОССИИ И УКРАИНЕ
Н.АМОСОВ. «Россия никогда не будет развитой. Это не тот народ.
Любой союз Украины с Россией нецелесообразен и особенно убийственный в экономическом плане.
Технологически мы останемся позади всего мира. Нам надо включаться в мировые рынки.
Нам нужны знания, чтобы развивать технологии которые есть на западе, но никак не в России.
Вот я, россиянин до мозга костей, но я вам говорю: ничего хорошего Украину не ждет, если она пойдет в Россию».
Я гражданин Украины: живу в Киеве 49 лет. Здесь десятки моих учеников и тысячи бывших пациентов.
Жена украинка. Интересы Украины - мои интересы.
Но, в то же время, я - русский по языку, по культуре, поэтому судьбы России мне близки.
Украина от революции в конечном итоге выиграет непременно, а вот Россия: боюсь, что может проиграть окончательно.
(Август, 2001г. Россия: взгляд со стороны.)
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Российские учёные нашли
ген, отвечающий за счастье.
Это шенген...
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Иван Грозный увидел, что сын простудился и что бы наверняка взял и добил его, ведь иначе в аптеке лекарства дорогие тогда были. Клянусь мамой Ивана Грозного - Глинской- Мамай, что так и было. Тогда в аптеках как раз скидки на лекарства по пенсионному не давали, вот и добил сына, что бы не мучился.
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...да нифига это все не так было, на самом деле младший просто в плацкартном вагоне поезда Масквабад-Кадырбург с верхней полки башкой вниз навернулся...
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Ну да, в плацкартном ехали и храпел из-за простуды сын единый. Вот и упал случайно, а потом Иван и добил его со словами: так не д оставайся ты никому.
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Шо вы делаете,пАдонки))))) Сил нету смеяться)))
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...говорят, смех продлевает жизнь - так что живи долго!
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Бурныя, прадалжительныя, стоя(20 минут, минимум), патом ПАЦТАЛОМ! Лучче оценки накакая парашенская билиадь проститутам пера рашистского исчо не ДАВАЛА!

УррРРРРЯЯЯ, таварисчи, урррРРРРяяяЯЯЯЯ!
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Если честно , то этот свин не так уж и не прав .
Работать с такими ... хм , будет точно такое же .
Журналисты давно превратились в обслугу , вроде стилиста или повара , а СМИ отнюдь не столько источник новостей , а сколько формирователь общественного мнения , где правильное толкование и нужный комментарий уже давно важнее самой новости .
И вы думаете , что в этой системе ещё сохранились честные и независимые журналисты ?
Нами правят абсолютно аморальные люди , и заслуга именно журналистов в том , что это стало возможным , совсем не мала .
Одно чепушило гонит на другого чепушилу - это норм .
Именно так и должна выглядеть эта новость в печати ...
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Глава МИД России называет западных журналистов "дебилы бля", губернатор Орловской области называет кацапских журналистов "чепушилами" ну и шо ?
Это просто многогранный российский язык. И как утверждают современные российские историки от российского языка произошли все языки в Мире.
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Просто сказав правду про російських журналістів.
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Там, где холопы концентрат для ванн пьют, бояре задают тон!
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свинорыл , конечно знатный, но и кацапские журналисты, те , еще мрази ))))
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В этот морозный (-64С) зимний денек жители Сургута очень не хотели выходить из дома, но партийная дисциплина превыше всего: "Другая Россия" созывала на площади митинг против глобального потепления...
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чепушила, купола рисовать..... хехе, в сатанате все губернаторы уголовнички с пятью ходками - это хорошо, быстрей вся проклятая порода московских свинособак выздыхнет
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такі, як кісєльов, соловйов, лєонтьєв не то що чєпушила, вони пєдрілопушила
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Цитата:"Напоминаем, этим летом губернатор-коммунист Потомский прославился утверждением, что царь Иван Грозный не убивал сына, а тот стал жертвой простуды полученной при путешествии из Москвы в Петербург".а пресс-конференции в агентстве ТАСС по поводу установки памятника Ивану Грозному в Орле губернатор Орловской области Вадим Потомский продемонстрировал интересный уровень компетентности в отечественной истории.

Об этом сообщает орловская телерадиокомпания "Истоки".

Он заявил: "Иван Грозный однажды сказал "Я виновен в смерти своего сына, потому что вовремя не отдал его лекарям". Когда они ехали в дороге и он заболел. Они ехали из Москвы в Петербург".
Историю надо помнить и не позволять ее никому переписывать", - добавил при этом губернатор.
Напомним: Санкт-Петербург был основан в 1703 году. Годы жизни Ивана IV (Грозного) - 1530 - 1584

Вообщем, малацца, кацапобыдло. Твое же стадо, тебя и стебет)
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К этому телу может быть только один вопрос -"сколько ходок было"?
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Позорище. Лексика - ужас. В какоц области Украины нормальные губеры?
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лексика чисто зоновская, "чепушило" - тупой, грязный, морально опустившийся зэк; "купола рисовать или набивать" - у блатных на татуировке количество куполов равно сроку отсидки.
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...осталось только найти на карте Украины Орловскую губернию...
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та Зося типа блондинка, ей всё равно какая где губерния
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А лобень, лобень у мудака какой высокий. Иван Грозный и Питербург - это круто. Скоро размер мордора будет меньше размера челобитного органа этого хубернатора.
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Подумаешь, Одно "чепушило", назвало другое "чепушило" - ЧЕПУШИЛОМ!
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