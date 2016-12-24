 Спасатели Донецкой области получили 8 пожарных автомобилей. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Автомобили будут использоваться для тушения пожаров, ликвидации чрезвычайных ситуаций, доставки к месту происшествия повышенного запаса огнетушащего вещества. Техника будет направлена спасателям городов Славянска, Лимана, Мариуполя, Дружковки и Первомайского района Донецкой области.
Глава ГСЧС Николай Чечеткин отметил: "Обновление автопарка в подразделениях ГСЧС будет продолжаться. Государственным бюджетом на 2017 год нашей Службе выделено 600 млн грн на приобретение пожарно-спасательной техники".
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СЕЙЧАС ТАМ ПОЖАРНЫЕ АВТО НУЖНЕЕ, ЧЕМ В ДРУГИХ РЕГИОНАХ.
ВЛАСТИ МОЛОДЦЫ.
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