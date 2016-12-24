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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Аваков (2135) авто (3832) Ляшко (1273) Донецкая область (3434) спасатели (93) ГСЧС (535) Чечеткин (44)

 Спасатели Донецкой области получили 8 пожарных автомобилей. ФОТОрепортаж

24 декабря спасатели Донетчины получили 8 пожарных автомобилей: 4 автомобиля тяжелого типа на базе шасси КрАЗ и 4 автомобиля повышенной проходимости на базе шасси МАЗ общей стоимостью более 31 млн грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Автомобили будут использоваться для тушения пожаров, ликвидации чрезвычайных ситуаций, доставки к месту происшествия повышенного запаса огнетушащего вещества. Техника будет направлена ​​спасателям городов Славянска, Лимана, Мариуполя, Дружковки и Первомайского района Донецкой области.

гсчс

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зарплаты спасателей вырастут на 80%, - Аваков

ляшко

гсчс

Смотрите также: Спасатели Хмельницкой области получили новую пожарно-спасательную технику. ФОТО

Глава ГСЧС Николай Чечеткин отметил: "Обновление автопарка в подразделениях ГСЧС будет продолжаться. Государственным бюджетом на 2017 год нашей Службе выделено 600 млн грн на приобретение пожарно-спасательной техники".
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А полицейские того же донецкого заповедника ключи от квартир. Справедлывисть е
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оу и заляшко уже с клоаковым в тёплых, жизнь налаживается.
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И сколько теперь там автомобилей ?
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А чем донецкая область лучше остальной Украины, че только им, а остальным дуля с маком.
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А на другій фотці ...шЛяшко шоль !? ...Ось чому профурсеткі радикальні за бюджет голосують !?
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Ось і стало зрозуміло , чого Ляшко так на Юлю гавкає , ніби з ланцюга зірвався ! Скотиняки продажні!!!
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А чем Краз хуже Маза?Нельзя было все свои купить?
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"Град" на шасси КрАЗ-6322, получивший название "Верба
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ГСЧС спонсирует,покупая мазы сябров.которые вместе с куйлом в ООН голосует против Украины..Луцк.теперь Донецкие спасатели...экономики Лукашенки,,,
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Теперь понятно почему Ляшко с Аваковым путешествует. Свои машинки за бюджетные деньги рекламирует. вПОПУлист радиКАЛьный.
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афвигеть, а машинки опять красного цвета и одинаковые с расеей,опять патрыоты не доглядели, маку нажрались все по фигу и по кайфу
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писали ж что оппоблок голосовал за бюджет за пожарки, вот они и появились. Соратников бывших рыг Пєтя не прокинул.
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СПАСИБО ОТ ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА!
СЕЙЧАС ТАМ ПОЖАРНЫЕ АВТО НУЖНЕЕ, ЧЕМ В ДРУГИХ РЕГИОНАХ.
ВЛАСТИ МОЛОДЦЫ.
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