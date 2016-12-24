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Все про:авто (3832) Волынь (470) пожар (2874) спасатели (93) ГСЧС (535)

 Спасатели Луцка получили 4 новых пожарных автомобиля. ФОТО

24 декабря в Луцке состоялась церемония передачи пожарных автомобилей спасателям Волыни.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Спасатели получили 4 пожарных автомобиля на базе шасси МАЗ общей стоимостью более 15 млн грн. Техника будет распределена в подразделения города Луцка.

гсчс

Смотрите: Спасатели Хмельницкой области получили новую пожарно-спасательную технику. ФОТО

"Обновление материально-технического обеспечения является одним из важных шагов на пути реформ в системе ГСЧС. Этот процесс будет продолжаться. Мы имеем поддержку руководства страны и МВД, и совместными усилиями постепенно будем двигаться для достижения наших целей ", - сказал заместитель председателя ГСЧС Руслан Билошицкий.

гсчс

Читайте: Зарплаты спасателей вырастут на 80%, - Аваков

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Не успевает, уже и так все делает, от брони до троллейбусов...
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пробували...але у їх весь час виходять міліцейські "дозори" (позори)
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Закупили МАЗи, фінансуючи Путіна.... Чому не Крази?!
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Путіна? та його ж у Білорусі збирають!!! ну певні комплектуючи кцапські є, але... а КрАЗи закупили, верещали би "шакаладний лобіює своє". та й не має у них (у КрАЗу) такої модифікації - в основному кар'єрники, важкі три-мостові монстри...
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хм... подивився сторінку КрАЗу!!! виявляється є у них і рятувальна техніка!!! тоді дійсно питання, якого ху...????
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хто тут з Луцька є, проявіть ініціативу - подайте запити!!!
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...тоді дійсно питання, якого ху...????
Бо президентик в нас контрацептив!
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МАЗ -Мінський Автомобільний Завод Місто Мінськ столиця Білорусі...скоріш за все фінансувалипартію Шлюшка (один з його "кормільців" займається поставками пожарної техніки)
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Бандерівець)))тому-що белоруссия підтримує, россиянц, тому купуємо маз а не КрАЗ!
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Просто подонки во власти делают то что им выгодно а на Украину им насрать как и на народ .Пора это уже понять.
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красивые картинки...на наших дорогах таких авто не бачил
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ЕС И США-немедленно ввести санкции против украинских чиновников , поставщиков прорасейской продукции ...которые поддерживают в такой способ економику рашистского оккупанта
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Я не розумію а що "краз" топлять так само як "приват"??
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І шо головне Порошенко і КО невинні, винен проект Кремля - ВО Свобода!
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А Ляшко мог бы и позолотой покрыть свои пожмашинки!Сотни миллионов из бюджета за правильное голосование бюджета!
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Просто класс! закупают у белорусского пожснаба, основного поставщика МЧС РФ, типа хотим быть не хуже врага. Кто мешает например брать у польской WISS как это сделано в Эстонии?
на 2017 год заказано 83 машины.


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Та яка Польща, вони у свого підприємства (КРАЗ) брати не хочуть... Ото влада! І при цьому, що кожен день наших хлопців вбивають каци!
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Порох уже как Обама, который везде успевает насолить, в боярышник всем яду подмешать, в подъездах насцать.
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Ляшко чуть ноги не стер,пропихивая эти МАЗы.Интересно,сколько Украина переплатила и сколько этот кремлевский кукун получил отката.
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А чем Краз хуже Маза?Нельзя было все свои купить?
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