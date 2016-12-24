 Спасатели Луцка получили 4 новых пожарных автомобиля. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Спасатели получили 4 пожарных автомобиля на базе шасси МАЗ общей стоимостью более 15 млн грн. Техника будет распределена в подразделения города Луцка.
"Обновление материально-технического обеспечения является одним из важных шагов на пути реформ в системе ГСЧС. Этот процесс будет продолжаться. Мы имеем поддержку руководства страны и МВД, и совместными усилиями постепенно будем двигаться для достижения наших целей ", - сказал заместитель председателя ГСЧС Руслан Билошицкий.
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Бо президентик в нас контрацептив!
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НАШ КРАЗ робить все що треба, чому не купують у нього, даючи Україні податки і роботу нашим людям ?!
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на 2017 год заказано 83 машины.
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