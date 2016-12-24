 Аваков вручил полицейским Донетчины государственные награды и ключи от служебных квартир. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.
Торжественное награждение состоялось сегодня в областном главке полиции Донецкой области в Мариуполе. В мероприятии приняли участие министр внутренних дел Арсен Аваков, народные депутаты Олег Ляшко и Сергей Тарута, председатель Мариупольского горсовета Вадим Бойченко.
Сейчас в полиции Донецкой области работают около 800 полицейских-переселенцев, которые остались без крыши над головой. Три года они с детьми жили в казармах, общежитиях и на съемных квартирах. По решению министра были выделены средства на приобретение служебного жилья. Первыми квартиры получили многодетные родители и сотрудники, которые зарекомендовали себя преданной работой.
Аваков отметил, что руководство министерства будет поддерживать полицию и в дальнейшем. "Премьер-министр Владимир Гройсман принял принципиальное решение - приоритет системы безопасности. Совсем недавно вам было повышено денежное довольствие, в следующем году мы пойдем дальше. Но это дорога с двусторонним движением. На вас падает большая ответственность, мы будем требовать от вас большей работы", - подчеркнул глава МВД, добавив, что Мариуполь - один из городов, где местная власть активно взаимодействует с Нацполицией.
Также глава МВД вручил государственные награды лучшим полицейским. Наградой Президента Украины - медалью "25 лет независимости Украины" был удостоен майор полиции Сергей Рощупкин, старший оперуполномоченный отдела быстрого реагирования ГУНП в Донецкой области.
Аваков вручил знак отличия МВД "Огнестрельное оружие" начальнику полиции Донецкой области Вячеславу Аброськину и еще трем руководителям подразделений полиции прифронтового региона.
Также награды и грамоты МВД были вручены тем сотрудникам полиции, которые отличились в службе.
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В принципе, решение по выделению им квартир, правильное. Таких нужно мотивировать.
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Реформы завалил, патриотов нарасажал по всем СИЗо, а кого просто уничтожил, отъявленных сепаров к государственной кормушке привлек и к карательным операциям.
Что это за власть все уже давно поняли! Чего ждем? Лета?
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