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Все про:Аваков (2133) квартира (416) Ляшко (1271) Мариуполь (3915) МВД (7995) награда (1012) оружие (3497) Нацполиция (5206) Тарута (218) Донецкая область (3432) Аброськин (247)

 Аваков вручил полицейским Донетчины государственные награды и ключи от служебных квартир. ФОТОрепортаж

32 семьи получили служебное жилье в Донецкой области в рамках программы по поддержке полицейских-переселенцев.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

Торжественное награждение состоялось сегодня в областном главке полиции Донецкой области в Мариуполе. В мероприятии приняли участие министр внутренних дел Арсен Аваков, народные депутаты Олег Ляшко и Сергей Тарута, председатель Мариупольского горсовета Вадим Бойченко.

Сейчас в полиции Донецкой области работают около 800 полицейских-переселенцев, которые остались без крыши над головой. Три года они с детьми жили в казармах, общежитиях и на съемных квартирах. По решению министра были выделены средства на приобретение служебного жилья. Первыми квартиры получили многодетные родители и сотрудники, которые зарекомендовали себя преданной работой.

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Аваков отметил, что руководство министерства будет поддерживать полицию и в дальнейшем. "Премьер-министр Владимир Гройсман принял принципиальное решение - приоритет системы безопасности. Совсем недавно вам было повышено денежное довольствие, в следующем году мы пойдем дальше. Но это дорога с двусторонним движением. На вас падает большая ответственность, мы будем требовать от вас большей работы", - подчеркнул глава МВД, добавив, что Мариуполь - один из городов, где местная власть активно взаимодействует с Нацполицией.

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Также глава МВД вручил государственные награды лучшим полицейским. Наградой Президента Украины - медалью "25 лет независимости Украины" был удостоен майор полиции Сергей Рощупкин, старший оперуполномоченный отдела быстрого реагирования ГУНП в Донецкой области.

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Аваков вручил знак отличия МВД "Огнестрельное оружие" начальнику полиции Донецкой области Вячеславу Аброськину и еще трем руководителям подразделений полиции прифронтового региона.

Читайте: "Я не могу сказать, что это "направо - налево". Я видел некоторые списки награжденных, там есть много героев", - Гройсман о награжденных оружием от МВД

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Также награды и грамоты МВД были вручены тем сотрудникам полиции, которые отличились в службе.

мвд

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мвд

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Авторы, ну что за ересь Вы в заголовках пишете?! Как можно вручить квартиру?? Это же не коробка из-под обуви.
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А че там олежка делает...а вообщето все менты в тех районах сепары...
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Это те, которые не предали Украину. Не захотели ставать сепарами и служить рашистам. Поэтому уехали из оккупированной части Донбасса, оставив там всё.
В принципе, решение по выделению им квартир, правильное. Таких нужно мотивировать.
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27 октября 2014, Арсен Аваков рассказал, что его партия не будет вступать в коалиции с "педерастической" Радикальной партией Олега Ляшко.
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Так квАков чмо,и такого самого шЛяшка с собой таскает
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Аваков должен уйти в отставку. Много дров наломал.
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смешно. но что бы их все так отшлифовать и еще выжигателем значок поставить, часа 2-3 нужно
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Аваков ,рядом Ляшко . А вони часом не таво , не пара ? Як неяк Ляшко замєчєн в нєтрадиціоналізмі , в опшем - радикал в прямому смислі . І сам Аваков не без цего гріха , гомосексуаліст . Всяко може бути . ))
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Аваков бессовестный жлоб,он еще не ушел в отставку,потому что мы все молчим,какую реформу он может провести,все держалосьина грузинах.
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Судя по фото, дальше на выборах НФ пролезет через партию Ляшка? Какой полезный педераст!
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квАков такий самий барига як і Порошенко,для Украіни нічого доброго не зробили
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Медальки до Нового года пораздаёт и на лыжах в Швейцарию кататься , трудяга .
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Там все друг друга имеют, а потом они все вместе нас.))))
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От Юлька гадюка, свела таки обманом заднеприводных с пчеловодом.
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У Собакова скоро харя луснет!!! Ишь как на народном газе разожрался! Наверное пользуясь моментом уже всю Харьковскую область своими вышками заставил!
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Аваков, Ляшко ,Тарута! Во кампания какая! Все скинулись со своих кровно заработанных! Пример с президента взяли жертвовать млны! Во, власть у нас какая--горжусь!
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Ляшко с Аваковым по всей Украине вместе уже ездят . У них любовь что ли?
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Ага, только непонятно кто активный, а кто пассивный.
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компашка просто супер: пидар барыга и баньдюган.
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Не воювали. В кращому випадку сточли на блок постах і збирали дань.Питання , чому і за які заслуги на мої податки ця наволоч отримує квартири?.
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Аваков еще на маленький собственный американский городок не наворовал, как Яйценюк.
Реформы завалил, патриотов нарасажал по всем СИЗо, а кого просто уничтожил, отъявленных сепаров к государственной кормушке привлек и к карательным операциям.
Что это за власть все уже давно поняли! Чего ждем? Лета?
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Щось я жодного українця, з тих, кому вручали, не побачила. Чому так? Перевелись українці серед поліцейських?
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