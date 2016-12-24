 Полторак наградил волонтеров организации "Армия SOS". ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Я искренне благодарен вам за личный вклад в оказание всесторонней помощи личному составу воинских частей и подразделений Вооруженных Сил Украины, активную общественную позицию, за самоотверженный труд, правдивость и искреннее желание помочь украинской армии.
Я уверен, что мы совместно делаем почетное дело, которое необходимо стране и найдет свое отражение в истории, - сказал во время встречи с волонтерами Полторак.
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- Уж больно ты грозен, как я погляжу!
Откуда дровишки?- «Из лесу, вестимо;
Отец, слышишь, рубит, а я отвожу».
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....задайтесь таким ПИТАННЯМ :
......на фронті зараз ПОРЯДКА + - = 50 000 Контрактників...
....... як що би всім Воїнам - Контрактникам хто в "окопах" - реально встановили мін фін Забезпечення в сумі тільки 27 000 грн . що не є великою в сучасних , та для Військового , хто Воює , то на все це :
50 000 ВК * 27 000 грн. = 1 350 000 000 грн / 27 US # = 50 000 000 US #
.... для Привата - який вкрав ці Кошти знайшли - залізши кожному із нас , і ВАС , в КИШЕНЮ...., їх "найшли " , а для Вас ...
...... задумайтесь - Ви при зброї , та підтримці Народу...
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Предлагаете выплатить 50 000 контрактникам только одноразовую выплату в суме 27000 грн.? Или забыли что воины на фронте круглогодично а в году 12 месяцев?
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....так я не вказав що це на 1 місяць ...- і що , від цього кому легще - мені, чи тобі...
... голова НБУ заявила , що із за бЄні , його кражіжки - та її дій, та влади, КОЖЕН Українець в наступному році недополучить по 3 000 грн ...
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