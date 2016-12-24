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Все про:армия (7152) Минобороны (4477) награда (1009) волонтеры (2237) Полторак (677)

 Полторак наградил волонтеров организации "Армия SOS". ФОТОрепортаж

24 декабря Министр обороны Украины Степан Полторак наградил шестерых волонтеров организации "Армия SOS" знаком отличия Министерства обороны Украины - медалью "За содействие Вооруженным Силам Украины".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

волонтеры

"Я искренне благодарен вам за личный вклад в оказание всесторонней помощи личному составу воинских частей и подразделений Вооруженных Сил Украины, активную общественную позицию, за самоотверженный труд, правдивость и искреннее желание помочь украинской армии.

полторак

Смотрите на "Цензор.НЕТ: 11-летний черкасщанин в свой день рождения подарил планшет морпехам, защищающим Мариуполь. ФОТО

полторак

полторак

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Я уверен, что мы совместно делаем почетное дело, которое необходимо стране и найдет свое отражение в истории, - сказал во время встречи с волонтерами Полторак.
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- Здорово, парнище!- «Ступай себе мимо!»
- Уж больно ты грозен, как я погляжу!
Откуда дровишки?- «Из лесу, вестимо;
Отец, слышишь, рубит, а я отвожу».
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Откуда дровишки? - "Сарай разобрали, отца, слишь, пистят, а я убежал..."
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Щановні Волонтери , не ведіться ви на це все ...
....задайтесь таким ПИТАННЯМ :
......на фронті зараз ПОРЯДКА + - = 50 000 Контрактників...
....... як що би всім Воїнам - Контрактникам хто в "окопах" - реально встановили мін фін Забезпечення в сумі тільки 27 000 грн . що не є великою в сучасних , та для Військового , хто Воює , то на все це :
50 000 ВК * 27 000 грн. = 1 350 000 000 грн / 27 US # = 50 000 000 US #
.... для Привата - який вкрав ці Кошти знайшли - залізши кожному із нас , і ВАС , в КИШЕНЮ...., їх "найшли " , а для Вас ...
...... задумайтесь - Ви при зброї , та підтримці Народу...
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я гражданин Украины. "... 50 000 Контрактників..... Забезпечення в сумі тільки 27 000 грн .... то на все це : 50 000 ВК * 27 000 грн. = 1 350 000 000 грн / 27 US # = 50 000 000 US #"
Предлагаете выплатить 50 000 контрактникам только одноразовую выплату в суме 27000 грн.? Или забыли что воины на фронте круглогодично а в году 12 месяцев?
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ні не забув - знаю , знаю і про те , як при іменованій " рестуриктиризвціях" та "рефінвнсуваннях" - того ж Привату... , та при мега Афері з Приватом, уже "вимито" понад 160 000 000 000 грн ( це офіційна статистика НБУ) , і ще буде стількиж вимито -вкрадено ...- один бЄня-Приват це понаад 135 000 000 000 , от і сконвертуй в бакси , та розділи на 12 ...
....так я не вказав що це на 1 місяць ...- і що , від цього кому легще - мені, чи тобі...
... голова НБУ заявила , що із за бЄні , його кражіжки - та її дій, та влади, КОЖЕН Українець в наступному році недополучить по 3 000 грн ...
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Дайте им цистерну боярышника,и Они уничтожат Иркутск Просто не мешайте им, и они вернут взад ядерное оружие .
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Якимось засранцям дарують іменну зброю,а шо волонтерам,посвідчення?
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Ну не МО же награждать? 4млрд. на счетах остались,потом разворуют. А у военных жилья нет. Ублюдки.
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