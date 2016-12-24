 Полторак наградил четырех офицеров ССО огнестрельным оружием. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Я хочу поблагодарить вас за службу, за самоотверженность и стойкость, проявленные при исполнении опасных заданий в ходе антитеррористической операции, верность военной присяге, образцовое выполнение воинского долга и проявленные при этом высокий профессионализм.
Я вижу, что каждый из офицеров находится в прекрасной физической форме и искренне желаю, чтобы в сердце и душе каждого из них всегда было все в порядке. А еще я желаю этим патриотам воспитать хороших сыновей - достойных продолжателей военного дела", - сказал, обращаясь к награжденным офицерам, Полторак.
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Вдалого полювання вам хлопці.
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А тим часом влада Закарпаття заявляє відкрито про сепаратизм і від'єднання від України!
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http://fraza.ua/news/24.12.16/255902/smi-poljaki-lvovschiny-vystupili-za-avtonomnye-svjazi-s-polshej.html
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Героям Слава!
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погано що кацапію наші війська ще не придушили!
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Когда перестанут портреты презиков вешать???
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Например, Кучма, Юля - это авторитарный. Между авторитарным и демократическим - Михо. Ющенко - попустительский. Какой у Порошенко?
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