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 Полторак наградил четырех офицеров ССО огнестрельным оружием. ФОТО

Сегодня, 24 декабря, министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак провел встречу с офицерами сил специальных операций и наградил четырех боевых офицеров подразделения огнестрельным табельным оружием.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Я хочу поблагодарить вас за службу, за самоотверженность и стойкость, проявленные при исполнении опасных заданий в ходе антитеррористической операции, верность военной присяге, образцовое выполнение воинского долга и проявленные при этом высокий профессионализм.

полторак

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я не могу сказать, что это "направо - налево". Я видел некоторые списки награжденных, там есть много героев", - Гройсман о награжденных оружием от МВД

Я вижу, что каждый из офицеров находится в прекрасной физической форме и искренне желаю, чтобы в сердце и душе каждого из них всегда было все в порядке. А еще я желаю этим патриотам воспитать хороших сыновей - достойных продолжателей военного дела", - сказал, обращаясь к награжденным офицерам, Полторак.

Читайте: Порошенко вручил боевое знамя учебно-тренировочному центру Сил специальных операций, - Цеголко

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а раньше что без оружия воевали.
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именным оружием их наградили его и дома можно хранить,а казенное только на службе
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А министр имеет право награждать именным оружием? Смотрим закон и что...?
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Если подписан рапорт на постоянное ношение, то можно и домой забирать. Ну не знаю, мало, кто домой таскал (головняков много). Просто при пост. ношении взял из сейфа и не компостируешь мозги с оружейкой (даже с карточкой выдачи).
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Ну троє то добрі бички, а четвертий? Маленький і шустрий? Жартую...
Вдалого полювання вам хлопці.
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Це тих шо розстріляли охранників в Княжичах,ну ну давай квАков,це тебе не спасе
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Ты хоть тему читаешь? Ты слова на монике видишь?
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Пример для медицинского справочника, раздел "Кацапы"

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По забитим доверху вагонам щось не видно що мішає!
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Значит проблемы создаются, а тогда какой смысл в отделении?
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...в Бундесе огнестрел гражданским не положен... ...даже травматик.... но есть надежда...
Героям Слава!
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...пусть мёртвые хоронят своих мертвецов... (с)
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разве тепловизору туман не похую...? разве они не знают что в туман надо быть вдвойне бдительными? должны были заметить метров за 150 не ближе
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Плотность тумана, кстати очень сильно влияет на тепловизор. Байки рассказывай детям.
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так ты и есть дети. 150м для тепловизора в туман далеко не предел еще
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гарно! ))) що нагороджують діючих офіцерів!!! спеціальних сил...
погано що кацапію наші війська ще не придушили!
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...чего ж не придушили... -- или война под Красным Хутором теперь идёт... ... или у метро Дарница?
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...а ещё меня поллюции мучают... ... хош, покажу? *)
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Сволочи! Ментам оружие! А нам, простым планокурам, нельзя!
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А что кацапам уже не дают паспортов как крепостым при царе ? Не грузите. Пока ещё дают.
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Ти кацапе ще якісь літери розумієш окрім кирилиці , бо вже бачу -не розумієш
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Ну та расскажи мнє а вялікам русскам язикє і караблям, бараздящім касміческає прастранства.
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О , бачу ти вже зарядився скломиєм , мені тількі цікаво ти його п"єш чи таки вколюєш собі? .
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Та це ти з дамбасу кацапе, а я з півдня .Чому ти так своїх не любиш? Бо ти ж не станеш заперечувати що ти з Донбасу і зараз сидиш то у ди-рі то десь на деокупованій частині?
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Одещина теж не донбас.А ти або брехав раніше , або брешеш зараз. Хоча мені пофіг де ти зараз мешкаєш
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доколе у нас совок будет???
Когда перестанут портреты презиков вешать???
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Везде совок , у Трампа тоже портрет Порошенко висит .
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Бойові офіцери це зовсім інша річ, а то роздавали всілякій шушарі до дня народження.
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Плять! А у цих офіцерів сім'ї є !? Діти у них є!? Значить пан Міністр впевнений, що ні квартири, ді дитсадочка, ні школи, ні роботи жінці вже не треба!? Залишились лише пугача на стінку у задрипаному гуртожитку без води і газу причепити! Зовсім ці "верховодки" по собі рівень і умови життя виміряють! Дістали: чи то тупістю, чи то цинізмом...
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Вы не правы , для офицера наградное оружие дороже квартиры будет .
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Ви були в офіцерському гуртожитку чи на квартирі ДЕСЯТИЛІТТЯМИ!? і дез будь-якої надії коли небуть отримати СВОЄ житло!?
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І ще! Після того, як нагородили іменною зброєю і Аваков і Полторак СОТНІ своїх "подєльніков": нардепів, міністрів і просто "своїх пацанів" поняття "іменної зброї" в Україні на даний час під велким сумнівом у її адекватності.
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Что так все всполошились? Это нормально, это достойно- за свои заслуги получить наградную огнестрелочку! Во всех цивильных странах должностные лица награждают ПРИЗНАННЫХ бойцов именным оружием!
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Существуют стандартные методы управления, я так навскидку могу сразу вспомнить только: убеждение, принуждение, поощрение, упражнение, соревнование, личный пример. Но база эффективного управления "на пальцах" сводится к своевременному поощрению тех, кто этого заслужил и, соответственно, наказанию, тоже тех кто заслужил. Причем, как говорил один мой знакомый замполит, наказаний может и не быть, а поощрения должны быть всегда. Так что, это просто управление, будем надеяться, в перспективе станет эффективным.
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В яких це "цивильних странах" це практикується - озвучте, будь ласка!
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Это престиж военного, как для офисного планктона получить 13-ю, так и для воина, даж больше! Героям слава!
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А когда уже верховному говнокомандующему выдадут оружие?
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А чего не выдать, может у него появятся: честь и совесть, и он примет правильное решение.
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Ні! Застрелитися у нього ні сил ні уміння не вистачить.
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Базовыми стили управления навскидку - авторитарный, демократический, либеральный, попустительский. Авторитарный - это оперирование природой человека и манипулирование его действиями. Демократический - распределение полномочий и учет мнений. Либеральный - это отсутствие активного участия. Попустительский не препятствует любым действиям.
Например, Кучма, Юля - это авторитарный. Между авторитарным и демократическим - Михо. Ющенко - попустительский. Какой у Порошенко?
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Про які спеціальні там сили,чи щось подібне кіздить квАков,якщо в Ато беруть участь прості сільські хлопці,які вже і забули запах пороху,посилайте ссо з іменною зброєю в ато!
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Бригада по обслуживанию лифтов в доме моторолы?
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