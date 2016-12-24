 Полиция задержала 23-летнего жителя Полтавщины по подозрению в торговле людьми. ФОТО

"В ходе документирования преступной деятельности полицией установлено, что 23-летний житель Чутовского района занимается вербовкой жителей области якобы для выгодной работы в соседней стране. На самом же деле продавали их для выполнения тяжелых физических работ и занятия попрошайничеством. Потерпевшие указывают, что у них отобрали все документы и ограничили свободу передвижения. Условия проживания в бараках не соответствовали санитарным нормам. Работали сверхурочно, за невыполнение трудового плана не давали кушать. Денежных средств за труд граждане не получали", - рассказал Олег Бех, начальник областной полиции, которого цитирует Цензор.НЕТ.
Подозреваемого задержали при попытке пересечь границу. На автомобиле он пытался вывезти трех граждан Украины с целью их дальнейшей трудовой эксплуатации.
Во время проведения обысков изъяты мобильные телефоны, SIM-карты украинских и иностранных операторов, платежные карты, загранпаспорта и револьвер.
Продолжается досудебное расследование по ч. 1 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.
Напомним, согласно данным Международной организации по миграции, в 2010-2015 годах 2417 украинских мужчин стали жертвами трудовой эксплуатации и торговли людьми.
(Фото полиции Полтавской области)
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Та й снігірів на Новий Рік б , і русмаладєнца бажано б..
Де замовити, Шановне Панство?
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В итоге 6-ти дневных боев на Светлодарской дуге, силы АТО продвинулись вперед на участке фронта шириной до 30 км, в глубину от 1 км до 3 км.
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назвать проблема?
была б это россия назвали б сразу, в чём дело,м ?
Польша?
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