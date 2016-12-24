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Все про:авто (3828) Мининфраструктуры (402) Омелян (162) электромобиль (2)

 Украинский министр пересел на электрокар BMW. ФОТО

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян был замечен в Киеве на электромобиле BMW.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"Кажется, министр Владимир Омелян сразу решил своим примером дать старт крутой совместной инициативе Министерства инфраструктуры и Министерства энергетики, которую мы представили два дня назад!" - написала на своей странице в Facebook Наталья Бойко.

омелян

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2016 году осуществлено масштабное обновление украинских автодорог, - Омелян

омелян

Напоминаем, в четверг, 22 декабря, министр инфраструктуры Владимир Омелян вместе с министром энергетики и угольной промышленности Игорем Насаликом провели круглый стол по совместной Национальной инициативе "Электросегодня" (Е2D), которая направлена на "создание в Украине условий для стимулирования граждан к переходу с бензиновых и дизельных автомобилей на электромобили.

"Мы создаем новый рынок, и мы здесь движемся с одинаковой скоростью с Европой", - заявил на круглом столе Омелян. По его словам, стоимость эксплуатации электромобиля будет составлять 20-30 грн в сутки.

Читайте: К бюджету "Укравтодора" в 14,2 млрд грн добавлено еще 15 млрд грн, - Омелян

Он также сообщил, что в Украине уже насчитывается 400 зарядных устройств для электроавтомобилей, хотя большинство из них сосредоточено в Киеве.

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Я тоже пересел. С одной маршрутки на другую.
Обидно, мля, пресса это как-то не заметила.
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тебе сколько лет? если больше 25, то как ты умудрился не заработать на 4 колеса?
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Что-то гАвнецом попахивает. Кто согласится разместить рекламу на своем новом авто, есть желающие?
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что это за пенсия? меньше минимальной? зрада?
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Лучше бы он на зону пересел.
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На министерВскую зарплату бензина ненакупишься.
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Господи , як боляче на це дивитись.Солдати життя і здоровья віддають за Україну.Волонтери,ризикуючи життям , Армії допомогають. Люди останні копійки віддають для захистників України , а ці нелюди все ніяк не нажруться.Прокляті ви будете і Богом і людьми за це.
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А ти вважаєш, що солдати гинуть за Україну? Не будь таким простаком!
Вони гинуть,щоб Порошку та депутатам сладко їлось та добре спалось!
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Не мели дурниці. І молись за наших солдат-Героїв.
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СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!

ЧИНОВНИКАМ,БЮРОКРАТАМ ТА КОРУПЦІОНЕРАМ ГОРІТИ В АДУ!
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Тут підтримую ,земляче.СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!! (і тім і другім)
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ЦЕЗРАДА!!

А вообще-то наши герои отдают жизнь за то, чтобы мы тут, в тылу, переделывали и улучшали жизнь.
И внедрение электромобилей - тоже относится к улучшению жизни. ВСЕЙ Украины.
Это шаг к независимости от рашки.
Потому что электричество - из разных источников, совсем необязательно из нефти.
А значит, немножко меньше будем покупать бензин у оккупанта.

А ещё... когда министр пересаживается на электромобиль - он показывает, что есть доступная инфраструктура для подзарядки электромобиля.
э... надеюсь, она есть... где-нибудь.

В любом случае - это позитивная новость.
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ПІду мабуть і я собі куплю електрокар БМВ,а то мій Порше та моє Феррарі мені вже надоїли!
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Будет,как с газом-все пересядут на електромобили,а они потом цену раз 10 на електроэнергию поднимут.
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Тогда такую.


Но могут ввести налог на солнечные дни.
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Это логично, исходя из того что дожди, ливневку-канализацию приходится оплачивать. А если погода солнечная, ты заряжаешь батарею, получаешь Квт, а они стоют денег, тоесть ты улучшаешь свое благосостояние, имеещь доход, ну ладно там планшет зарядил, а если на всю крышу установил солнечную батарею и регулярно заряжаешь свой эл. мобиль, а если и соседский , крутая сумма получается,как это проконтролировать, тоесть налог на солнечные дни крайне необходим тем более что бензин покупать не будешь, а там акциз, он идет в госбюджет, а из-за солнечных дней бюджет может рухнуть, а это недопустимо. Пока эл. мало и это не критично, но когда их будет хотя бы 5 % это будет ощущаться и даже ранее
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площади панели не хватит для зарядки аккумма. Скорее всего эта солнечная панель предназначена для компенсации потери заряда аккума. Такое есть в больших устройства бесперебойного питания для компов - большой аккум плюс солнечная панель для компенсации его разрядки (в неиспользуемом состоянии конечно).
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Человеку утром , за 20 минут приехал на работу и кинул авто на 8-9 часов под офисом, какой-такой не хватит заряда , останется еще даже и кофе сварить в автомобиле. Внешне на авто около 3 кв метров солнечных батарей, каждый метр дает около килловата в час, откинув на всякие КПД , косинулы, пыль, тень, оставим раз в 5 меньше-,06 КВТ, за 8 часов 4, 8 КВТ, , ехали на работу 20минут, тоесть треть часа, потратили 4,8 на 3=14,8 квт , развивали мощность 20 лошадиных силы, вполне достаточно, поскольку кое-где , на светофоре на зеленый ,рвали на 100 л с, кое-где катились по инерциии. Да, поинтересуйтесь какие аккамуляторы стоят в электромобилях, от 50 до 100 квт и это считается круто, на много сотен км хватает
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Если авто эксплуатировать только дом-работа-зарядка на автостоянке то никакой зарядки не надо. Если оставлять на стоянке на несколько дней-то еще круче
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а на новую модель электро стула нардэпы пересядут когда нибудь
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Чудова думка!
Дайош кожному депутату по електричному стільцю!
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Весь світ мав би це давно зробити але людство живе за принципом "після мене хоч потоп"
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жаль, что такое авто по карману только ворам, вроде этого министра. простому украинцу только полюбоваться на него можно.
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та ладно полно народа на тачках за 40 тыс ездит или дороже
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Зря стебётесь! Такой электрокар для города - прелесть. Днём ездишь на работу, в магазин, туда-сюда. Ночью - заряжаешь аккумуляторы. И энергетическим компаниям хорошо - ночью некуда девать электроэнергию.
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Це вже інша справа. Я маю на увазі сам принцип. З кожним роком дешевше.
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Какие вы все злые и не толерантные! как не европейцы какие-то! Нет бы порадоваться за министра и его подарок к Рождеству. Тьфу, неблагодарные!
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З Майдану пройшло вже три роки!
Український народ наступив на все ті ж самі граблі,що й в 2004 році!
Белые придут-грабют,
Красные придут-тоже грабют!
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Мусорьё и шакальё из шоблы однотурового шатуна жирует
разворовывая деньги которые нищее население по копейкам собирало на армию
Поздравляю мразей голосовавших в один тур
Надеюсь ваши дети отправят подыхать вас в дома престарелых пока сами будут
карлить отрабатывая пополнения панамских счетов порошенко и его шоблы
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не пойму одного почему электрокар должен быть или уродливый или нереально дорогой
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Сам ломаю голову - все вещи, которые более-менее по карману - уродливые. А те, которые нравятся - уж очень сильно бьют по карману.
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Кстати, Запорожца недолго ждать осталось. Скоро
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это одесситы что-то начудили страшненькое, спасибо хоть за свои деньги, а не из бюджета.
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украл же,очевидно,зрада,выходим....
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онижыдети? если не мармеладный глаз то кто?
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и еще одно,не считай чужые деньги,а трать свое время чтобы заработать свои а не искать повсюду зраду... хотя с твоим воспитанием судя из того как ты предпочитаешь обращаться не думаю что тебе кто то предложит нормальную зарплату...
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если бы это были его бабки.
Не? электрописюн был бусинесменом. Не?
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Чим там пишатися,пересісти на баварську автівку,а власну ,якісну і сучасну,зробити немає кому.
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"Украинский министр пересел на электрокар "
Может пора уже пересесть на электростул?
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По-моему было бы эффектнее, если он перелёг бы на гильотину. Р-раз - и всё, свободен! Опять же экономия электричества
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Ещё один. Любовь к своим министрам так и прёт. А в Рашке за такой пост наверное можно и срок получить
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почему не на национального производителя автомобиль?АвтоЗАЗ - "автомобілі для життя" госслужащие, министры и депутаты должны ездить только на украинских авто
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Сплюнь. А то на бронированные КрАЗы с пулемётами пересядут
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«РОШЕН» отказался помочь детям, погибших на войне бойцов АТО.
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Надеюсь голосоаавшие за порошенко будут радоваться
За етих шакалов отдавая последние копейки за комуналку
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Так вроде есть НИССАН - ЛИФ, куда поинтересней и дешевле немецкого
борохла!
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Ни в Италии, ни во Франции эти электромобили не востребованы. Какую скорость он может развить? И каждые сколько км его надо перезаряжать? Мы зашли в Вероне в магазин BMW по нашим делам, видели, как этот электромобиль (гораздо большего размера, чем здесь на фото) перезаряжают часами. Они ещё очень несовершенны, чтоб их приобретать. В Париже стоят на Елисейских Полях как статуи, не больше.
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На кузове написано: до 300 км. Заряжается от 30 минут до 8 часов в зависимости от типа зарядки. Других электромобилей у BMW нет.
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Есть, мы видели в фирменном магазине, огромный, но комбинированный - бензин и электричество. Очень красивый, не то что этот.
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Бредишь,про невостребованность? http://ecotechnica.com.ua/transport/1133-prodazhi-elektromobilej-rastut-pochti-vo-vsekh-stranakh-es.html

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Я живу в Италии, 2 раза в год мы ездим к дочке в Париж. И они к нам 2 -3 раза в год ездят. Никто из нас ни во Франции, ни в Италии в глаза не видел електромобилей в частной собственности. Стоят здесь в Вероне, и в Париже вдоль дороги, предлагаются на прокат, с протянутыми шнурами на зарядке. Только они никому не интересны. Вот сейчас спросила мужа, видел ли он в Италии или во Франции на заправках електрозарядки? Нет, не видел, и я тоже. И дочка с зятем, граждане Франции,не видели.
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Тоже мне новость. Вот если бы этот министр пересел на Ланос...
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Какой нить дядька все ж придумает рано ль поздно вечный двигатель без бильзина,экологичски чистый что слеза ребёнка..
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В комментах веселятся кацапские боты и украинские долбоебы.
Ни один, который тут пизданул про этого министра хуйню, не в курсе, чем занимается его министерство, что он за человек и за какие деньги купил эту тачку.
Но написать надо, что "простой народ никогда такой не купит" и прочую кацапо-коммуняцкую херь.
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Дело в том что вся держслужбовная сволота (и высокопосадова, и мисцэва) в "особлывый пэриод" должна получать МИНИМАЛЬНУЮ ЗАРПЛАТНЮ или вообще работать бесплатно, когда у нас война с Россией и дефицит всяческих фондов сотни миллиардов, когда не востанавливают производства и не создают рабочие места... не заслужили ваши министры комфорт немецкого автопрома.
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Мир движется вперёд бешенными темпами,пройдёт лет 5 и бензино-газовое барахло будет на мусорнике..,можно не париться..
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Паскудство правит балом. Шоб ты гаденыш на себе прочувствовал законы Ома и Кирхгофа. Можно еще и Ленца, но думаю хватит и этого.
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я на заводе стоял в очереди за "Жигулёй" с 1974 по 1989 год,получил 2 сентября барахло то,а в 1992 году продал.С той поры хожу пешком.
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Неплохая автивка. И недорогая. А голидьба пусть дальше ездит на тазах и отдает большие деньги хуйлу за бензин.
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Электромобильщики отдают Хуйлу деньги за уран и лугандонцам - за антрацит.
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В Германии министры на велосипедах ездят .. прикольно - приходишь в Германии в любое крупное госучреждение- везде велосипеды й. И весь город в велодорожках
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и это правильно, но ведь Украина богачее какой то там отсталой Германии
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Для людей с малими доходами имеются дешевьіе китайские тачки с кислотно-свинцовьіми аккумуляторами. Пробег 50 км.
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"Кажется, министр Владимир Омелян сразу решил своим примером... открыто постебаться над всеми украинцами и показать, кто король, а кто говно.

Насправді, шановне панство, то є величезна перемога Майдану, НАБУ, ГПУ і особисто Його, у боротьбі із корупцією. Якщо звичайнісінький міністр-слуга народу, має можливість от так просто пересісти на іншу БМВ, то сам народ запросто може собі по дві БМВ дозволити. То є гордість крайні і всі її величезні досягення. Гарна стаття, є чим пишатися.
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Дивні у нас міністри, в Європі їх колеги давно вже пересіли на.....ВЕЛОСИПЕДИ.
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Это вы про i8. Во-первых, это гибрид, во-вторых, он заряжается максимум 2 часа
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Электромобили - это ближайшее будущее человечества. Особенно когда будут внедрены графеновые аккумуляторы (15 мин зарядки - 1000 км пробега). Их уже заканчивают тестировать ведущие немецкие автоконцерны. Сильно тормозит исследования и внедрение углеводородное лобби, тяжело им расстаться с привычными доходами. Мне пришлось поездить и на Лифе и на Тесле. Впечатления сильные. В Норвегии Теслы больше всего на душу населения. Есть куча китайских электрокаров, но в основном на гелевых свинцово-кислотных акумах с пробегом 100-150 км. Это неинтересно, опять же они боятся холодов и недолговечны. Литиевые получше, но пока тоже недалеко можно уехать (Тесла, последняя модель - до 602 км, но она и стоит под 200 тыс €). Так что подождем...
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Как всегда у всех наших политиков, жена заработала на тачку? Или "третье" лицо дало покататься?

Электромобиль BMW i3
Код товара: 1624
Бренд: BMW БМВ
Цена: 1170000 грн 45000 $
Наличие: под заказ (https://ecoist.com.ua/elektromobil-bmw-i5.htm)
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