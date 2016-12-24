 Украинский министр пересел на электрокар BMW. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Кажется, министр Владимир Омелян сразу решил своим примером дать старт крутой совместной инициативе Министерства инфраструктуры и Министерства энергетики, которую мы представили два дня назад!" - написала на своей странице в Facebook Наталья Бойко.
Напоминаем, в четверг, 22 декабря, министр инфраструктуры Владимир Омелян вместе с министром энергетики и угольной промышленности Игорем Насаликом провели круглый стол по совместной Национальной инициативе "Электросегодня" (Е2D), которая направлена на "создание в Украине условий для стимулирования граждан к переходу с бензиновых и дизельных автомобилей на электромобили.
"Мы создаем новый рынок, и мы здесь движемся с одинаковой скоростью с Европой", - заявил на круглом столе Омелян. По его словам, стоимость эксплуатации электромобиля будет составлять 20-30 грн в сутки.
Он также сообщил, что в Украине уже насчитывается 400 зарядных устройств для электроавтомобилей, хотя большинство из них сосредоточено в Киеве.
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В 2016 году осуществлено масштабное обновление украинских автодорог, - Омелян(58)
"Попытки повысить грузовые тарифы "Укрзализныци" являются спекуляциями", - Омелян(28)
К бюджету "Укравтодора" в 14,2 млрд грн добавлено еще 15 млрд грн, - Омелян(21)
Я думаю, что сигнал АМПУ получило четкий, что время анархии и вседозволенности заканчивается, - Омелян(11)
Позор. Министр инфраструктуры Омелян не знает, сколько аэропортов в Украине(2)
"Появится компьютерный алгоритм, который избавит нас от коррупции", - Омелян(98)
Порошенко подписал законы, которые позволят ускорить строительство новых автомобильных дорог: "Многие годы в Украине их фактически не строили". ВИДЕО(75)
Обидно, мля, пресса это как-то не заметила.
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Вони гинуть,щоб Порошку та депутатам сладко їлось та добре спалось!
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ГЕРОЯМ СЛАВА!
ЧИНОВНИКАМ,БЮРОКРАТАМ ТА КОРУПЦІОНЕРАМ ГОРІТИ В АДУ!
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А вообще-то наши герои отдают жизнь за то, чтобы мы тут, в тылу, переделывали и улучшали жизнь.
И внедрение электромобилей - тоже относится к улучшению жизни. ВСЕЙ Украины.
Это шаг к независимости от рашки.
Потому что электричество - из разных источников, совсем необязательно из нефти.
А значит, немножко меньше будем покупать бензин у оккупанта.
А ещё... когда министр пересаживается на электромобиль - он показывает, что есть доступная инфраструктура для подзарядки электромобиля.
э... надеюсь, она есть... где-нибудь.
В любом случае - это позитивная новость.
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Но могут ввести налог на солнечные дни.
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Дайош кожному депутату по електричному стільцю!
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Український народ наступив на все ті ж самі граблі,що й в 2004 році!
Белые придут-грабют,
Красные придут-тоже грабют!
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разворовывая деньги которые нищее население по копейкам собирало на армию
Поздравляю мразей голосовавших в один тур
Надеюсь ваши дети отправят подыхать вас в дома престарелых пока сами будут
карлить отрабатывая пополнения панамских счетов порошенко и его шоблы
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Не? электрописюн был бусинесменом. Не?
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Может пора уже пересесть на электростул?
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За етих шакалов отдавая последние копейки за комуналку
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борохла!
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Ни один, который тут пизданул про этого министра хуйню, не в курсе, чем занимается его министерство, что он за человек и за какие деньги купил эту тачку.
Но написать надо, что "простой народ никогда такой не купит" и прочую кацапо-коммуняцкую херь.
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Насправді, шановне панство, то є величезна перемога Майдану, НАБУ, ГПУ і особисто Його, у боротьбі із корупцією. Якщо звичайнісінький міністр-слуга народу, має можливість от так просто пересісти на іншу БМВ, то сам народ запросто може собі по дві БМВ дозволити. То є гордість крайні і всі її величезні досягення. Гарна стаття, є чим пишатися.
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Код товара: 1624
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