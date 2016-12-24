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 Два распространителя детской порнографии задержаны в Ривном. ФОТОрепортаж

Двое жителей Ривного распространяли в сети Интернет порнографическую продукцию с участием детей. Злоумышленники задержаны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, детскую порнографию распространяли 40- и 48-летний местные жители.

Сотрудники полиции провели обыски по месту жительства подозреваемых. Изъяты 3 единицы компьютерной техники и электронные носители информации, через которые распространялся противоправный контент.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 301 Уголовного кодекса Украины (изготовление, сбыт и распространение детской порнографии). Мужчинам грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержан житель Черкасс, который 10 лет развращал собственную дочь. ВИДЕО

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(Фото полиции Ривненской области)

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Я очень мирный человек, но за такие вещи лично готов яйцы отрывать. Причём готов принять на себя обязательство, что отрыв буду производить долго и нудно. Твари.
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в 2011 году в Коктебеле видел как один собирал девок лет 16 и снимал как они голяком едят - ментам -пох..
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не..наоборот..восточнее Кока. на "зеленке" ближе к Хамелеону
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Коктебель деревня, у нас в Запорожье раз в месяц ловят педофила, который вызывает пионеров на встречу. Ловят, бьют, а они опять проявляются. Последним, кстати, был священник из РФ, который приехал тр#хаться с пацаном 13 лет. Поймали тоже.
В Запорожье есть специальная группа, которая отслеживает в Интернете эту сволоту педофильскую и потом сопровождает ее до момента встречи. Потом сами берут ну и... того. Бьют и сдают полицаям, которые репы не чешут.
Как хлопцы говорят, педофилов много. Гораздо больше, чем мы думаем. Это проблема. Хотя легко решаемая: двух педофилов осудить на 15 лет, а еще двух отправить на передовую в качестве разведчиков, и пусть путинские п#доры с ними кувыркаются.
Резко снизится количество этих тварей у нас.
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читал я про тех парней. иногда тупо чтоб телефон или бабло отжать разводят. не все такие группы преследуют законные цели
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Бессвязно не мели. Я сказал о том, что знаю.
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а я смотрел передачу про таких разводил. тупо делают страничку типа от девки,возраст не пишут а при встрече "удивляют" что ей 15-16-17 и тд.. ну грабят под видом "охоты на педофила" еще и видео снимают.
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Жаль что в Украине нет закона об кастрации,видимо законодатели сами этим грешат вот и опасаются таковой принимать.Были бы хорошие девчата на зоне а с яйцами только вонючие петухи.
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Якщо дійсно правда,то невдовзі з тими типами зеки будуть на камері знімать.Тільки не роліки,а штани
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аха-ха-ха кибер-шляпко-полиция
вы пару олигархов нагните мордой в пол или кишка тонка еще
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Зрада,зрада!!1
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Неужели Цензору больше писать не о чем?В стране война,хрен знает чего ждать от Трампа,не ясно как освобождать Лугандон с Крымом... А тут такие "архиважные" новости!Да занимается полиция уродами.И всегда будет заниматься.Так же,как и уроды всегда будут.И сколько с ними не борись-всех не уничтожишь.Хоть расстреливать начни!Так же,как и любые другие виды преступности... Просто остохренела уже эта негативная чернуха.То там кого-то убили,то там кто-то покончил с собой,то там кого-то ограбили... Да так БЫЛО,ЕСТЬ И БУДЕТ!Всегда.К сожалению.Но может хватит дополнительно людям на нервы капать и настроение портить?Давайте больше позитива.Во время войны это очень важно!
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... за детскую порнуху в Бундесе министров сносят! -- правда, результатов не публикуют ... ... а тут какие-то стрёмные избиратели попались...*)
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Сколько уродов среди нас , которым это надо !
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откуда вообще у людей которым нравятся разные извращение это берётся( орал, анал, БДСМ, что хорошего в этом(, а тут вообще с детьми с неразвитыми ещё органами, ведь природой так не задумано, чтобы было влечение к такому( наверное психиатры как-то объясняют, но скорее всего причина таких дефектов мозга и как это лечить а лучше предупредить ещё до рождения не известно
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Все вами перечисленное не совсем извращения (Кроме с детьми . Там сажать надо всерьез и надолго , а за растление - смертную казнь). Все остальное :" твое тело - твое дело " , каждый устанавливает себе рамки сам и его партнер ( никого не должны волновать ср..ки педара..тов и так далее , если они это не пропагандируют и не на людях).
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вообще -то да, взрослых это их дело, когда добровольно, просто странно это всё равно, какая-то ущербность, ненормально это, но за такое конечно преследовать нельзя, а с детьми да, вы правы, к геям я вообще отношусь безразлично, даже наоборот поддерживаю эти марши вроде Марша Равенства что был и другие акции, тут немало на эту тему сцеплялась с латентными)))
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Марши - лишнее . Это пропаганда образа жизни ( вольно , или невольно - это видят дети и подростки ). По - поводу " какой-то ущербности " . Вы ( я так думаю ) еще молоды и вам не все приелось ).
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