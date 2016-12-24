 Два распространителя детской порнографии задержаны в Ривном. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, детскую порнографию распространяли 40- и 48-летний местные жители.
Сотрудники полиции провели обыски по месту жительства подозреваемых. Изъяты 3 единицы компьютерной техники и электронные носители информации, через которые распространялся противоправный контент.
Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 301 Уголовного кодекса Украины (изготовление, сбыт и распространение детской порнографии). Мужчинам грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
(Фото полиции Ривненской области)
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В Запорожье есть специальная группа, которая отслеживает в Интернете эту сволоту педофильскую и потом сопровождает ее до момента встречи. Потом сами берут ну и... того. Бьют и сдают полицаям, которые репы не чешут.
Как хлопцы говорят, педофилов много. Гораздо больше, чем мы думаем. Это проблема. Хотя легко решаемая: двух педофилов осудить на 15 лет, а еще двух отправить на передовую в качестве разведчиков, и пусть путинские п#доры с ними кувыркаются.
Резко снизится количество этих тварей у нас.
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вы пару олигархов нагните мордой в пол или кишка тонка еще
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