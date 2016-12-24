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 Полиция опубликовала фоторобот подозреваемого в осквернении могилы цадика Нахмана в Умани. ФОТО

Полиция опубликовала фоторобот человека, подозреваемого в осквернении могильного комплекса цадика Нахмана в Умани (Черкасская область).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, приметы подозреваемого: на вид 30-35 лет, рост около 175 см, телосложение среднее; ​​лицо среднее округлое, кожа лица светлого цвета, волос на голове нет; глаза голубые, брови узкие, невыразительные; нос широкий с горбом, в области переносицы веснушки; рот средний, прямой, правая ушная раковина в верхней части деформирована в результате травмы.

Был одет: светло-серая куртка длиной ниже пояса, синие джинсы, темно-коричневые ботинки.

Мужчина разыскивается в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Осквернение могилы цадика Нахмана в Умани является провокацией радикалов для ухудшения украинско-израильских отношений, - Аваков

Напомним, 20 декабря неизвестные осквернили в Умани могилу цадика Нахмана, облив вход в могильный комплекс красной краской и подбросив в синагогу свиную голову, на которой была вырезана свастика.


нахман

(Фоторобот полиции Черкасской области)
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Сдуру сунулся в Италию с русским паспортом. Долго его итальянцы не выпускали, потом затихло. Так что не знаю выпустили таки, или до сих пор вместо переходного вымпела в камере для незаконных мигрантов
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Ух тиж... А такий був руссскій - расссія впєрдє, проби ніде ставити! Партія Родіна, узкій ізьіг... А виявилось що не зовсім дебіл - як драпати, то драпнув не на родіну, а в Італію. Яке ото воно всеж таки двуличне - кацапська морда. Ну хай з арабами потусується на міграційному пункті. Ти ба, на які тільки жертви не готовий піти рузскій патріот, лиш би не на росію.
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глаза голубые - ну тогда и публикуите цветную фото, или как ещё смогли узнать цвет глазов, звиздуны плин.
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точно , , но не савченко , как бы вам этого не хотелось ,,,
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підтвердження того що ярош продався жидам
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Нафіга жиду продаватись жидам??? Ви з головою хоч трохи дружите? Зовсім уже ку-ку на атисемітизмі.
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Это не он. Точно. Тот же был без очков и в шапке. А этот скорее всего евойный брат
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https://site.ua/look.gorky/5814-%E2%80%8Bnyuman-abo-mudryy-rebe-i-svinaya-golova/

Паскудная провокация в Умани должна быть понята правильно. Это попытка инфицировать Украину российским антисемитизмом и вызвать иммунный ответ еврейского сообщества.
Первое - это произошло в Украине. Второе - поэтому евреи возмущены. Третье - а исполнители (хехе) не пойманы. Вот три базовых чекпойнта. Вот теперь я уже верю, и Станиславский в гробу тоже успокоился.
Очередная стратегия Снигерии - если уж не получилось ломать Украину по региональному и языковому принципу, то надо пробовать переломить по национальному и религиозному. Венгры раздают паспорта, румыны украли шельф, поляки требуют реституций, австрияки придумывают мову, голландцы пидарасы и наркоманы, и не пускают в ЕС, а чехи… я хуй йо знам, чем перед нами чехи провинились, сами придумайте. А евреям забросили свиную голову в синагогу. Куда бежать от этого ужаса, кроме как под руку к доброму царю Алексею Михалычу?
Успокойтесь. Это очередная конвульсивная попытка кацапской гадины выдернуться из захвата.
Антисемит - всегда враг Украины.
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какая жалкая попытка всем втереть шо гнойный вороватый жид это друг Украины а лейкоциты в организме больном вирусом сионизма это зло,антисимит это враг жида а жиды и Украина это не тоже самое.Чемодан вокзал израиль,или газенваген за доплату
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Катедра в лице всех жыдобендер - Янкеля, Остапа и Райво, выражает сочувствие жыдожыдам в связи с немножко испорченным праздником. Но то таке, выкиньте ту кацапскую голову на смитнык, выкиньте дурное из своей головы, и празднуйте дальше, с песней и танцем. Ребе Нахмана какой-то кацапской головой, с вырезанной на лбу свастикой, не испугать. Он еще и не такое видел. Ой, он многое видел и все таки пережил.
Мы на Катедре читаем его иногда вслух, вперемешку с Ходжой Насреддином и Сковородой. Иногда молчим грустно и качаем головами, а иногда валяемся по ковролину, дрыгая от смеха ногами. Это все наши люди.
Шалом шаббат. Да знаю, знаю я, шо пятница, но конкретно над этой статьей - суббота. Джизес разрешил. Я хочу, чтобы грусть в начале статьи таки кончилась радостью в конце. Как учил Ребе Нахман.
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ребе нахман згнил уже,и ему еще несказанно повезло,у Гонты с Зализняком поспрашивай,они многих юден швайне на том кладбище прописали немного ранее хахахахаха
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А в этом дерьме нет желания разобраться
Alex boy ‏@old_alex_boy 2 ч.2 часа назад

Чьи титушки громили МАФы в Киеве? Кто за это ответит? В стране есть власть? И если это власть , то она нам нахер не нужна. Кличко-боксёр,АУ.
Alex boy ‏@old_alex_boy 2 ч.2 часа назад

Погром киосков в Киеве - это возврат в 90-е., такое даже Янукович себе не позволял,дань собирали ,но грабить и громить - беспредел, мрази.

Страшный БЕНДЕРовец ‏@Realuran 2 ч.2 часа назад
13 г. Рыги, титушки - злочинна влада!
14 г. "Тітушки зникнуть як ганебне явище"!

16 г. "зникнувше ганебне явище"... громит рынки Киева!
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