 Полиция опубликовала фоторобот подозреваемого в осквернении могилы цадика Нахмана в Умани. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, приметы подозреваемого: на вид 30-35 лет, рост около 175 см, телосложение среднее; лицо среднее округлое, кожа лица светлого цвета, волос на голове нет; глаза голубые, брови узкие, невыразительные; нос широкий с горбом, в области переносицы веснушки; рот средний, прямой, правая ушная раковина в верхней части деформирована в результате травмы.
Был одет: светло-серая куртка длиной ниже пояса, синие джинсы, темно-коричневые ботинки.
Мужчина разыскивается в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии).
Напомним, 20 декабря неизвестные осквернили в Умани могилу цадика Нахмана, облив вход в могильный комплекс красной краской и подбросив в синагогу свиную голову, на которой была вырезана свастика.
(Фоторобот полиции Черкасской области)
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вже пов'язали... дає пояснення
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Паскудная провокация в Умани должна быть понята правильно. Это попытка инфицировать Украину российским антисемитизмом и вызвать иммунный ответ еврейского сообщества.
Первое - это произошло в Украине. Второе - поэтому евреи возмущены. Третье - а исполнители (хехе) не пойманы. Вот три базовых чекпойнта. Вот теперь я уже верю, и Станиславский в гробу тоже успокоился.
Очередная стратегия Снигерии - если уж не получилось ломать Украину по региональному и языковому принципу, то надо пробовать переломить по национальному и религиозному. Венгры раздают паспорта, румыны украли шельф, поляки требуют реституций, австрияки придумывают мову, голландцы пидарасы и наркоманы, и не пускают в ЕС, а чехи… я хуй йо знам, чем перед нами чехи провинились, сами придумайте. А евреям забросили свиную голову в синагогу. Куда бежать от этого ужаса, кроме как под руку к доброму царю Алексею Михалычу?
Успокойтесь. Это очередная конвульсивная попытка кацапской гадины выдернуться из захвата.
Антисемит - всегда враг Украины.
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Мы на Катедре читаем его иногда вслух, вперемешку с Ходжой Насреддином и Сковородой. Иногда молчим грустно и качаем головами, а иногда валяемся по ковролину, дрыгая от смеха ногами. Это все наши люди.
Шалом шаббат. Да знаю, знаю я, шо пятница, но конкретно над этой статьей - суббота. Джизес разрешил. Я хочу, чтобы грусть в начале статьи таки кончилась радостью в конце. Как учил Ребе Нахман.
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Alex boy
@old_alex_boy 2 ч.2 часа назад
Чьи титушки громили МАФы в Киеве? Кто за это ответит? В стране есть власть? И если это власть , то она нам нахер не нужна. Кличко-боксёр,АУ.
Alex boy
@old_alex_boy 2 ч.2 часа назад
Погром киосков в Киеве - это возврат в 90-е., такое даже Янукович себе не позволял,дань собирали ,но грабить и громить - беспредел, мрази.
Страшный БЕНДЕРовец
@Realuran 2 ч.2 часа назад
13 г. Рыги, титушки - злочинна влада!
14 г. "Тітушки зникнуть як ганебне явище"!
16 г. "зникнувше ганебне явище"... громит рынки Киева!
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