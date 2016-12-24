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 В Светлодарске боевики стреляли по многоэтажному дому и автомобилю. ФОТОрепортаж

В доме повреждены окна и двери.

В Светлодарске Донецкой области пророссийские боевики из артиллерии обстреляли многоэтажный дом и автомобиль полиции, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщается на официальном сайте Нацполиции.

Обстрел начался вчера в 22.50, в результате попадания снарядов повреждены окна и двери дома. Также осколками снаряда поврежден служебный автомобиль полиции, который находился возле отделения.

Правоохранители находятся на месте происшествия и проводят работу по документированию последствий артобстрела. Информации о жертвах и пострадавших на данный момент нет.

По факту обстрела открыто уголовное производство по ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.

Также в течении минувших суток боевики трижды атаковали позиции украинских военных на Светлодарской дуге.

обстрел
Читайте на "Цензор.НЕТ": Боевики совершили 5 вооруженных провокаций с начала суток, - штаб АТО

обстрел
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Ну, если себя за Наполеона царя мира считать... То нет.
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кто он царь мира? да он плешь вшивая, а не царь. засранец он, а не Наполеон.
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Каратели, особенно польско-афроамериканские наёмники - они такие!
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Аче, выход -вход через подвал, логично....так бы и сделал в своём доме...
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не знаю,фейк или нет...но вот

Н.САВЧЕНКО: «Я ВЫНУЖДЕНА УЕХАТЬ В РОССИЮ»

"Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко заявила, что в целях личной безопасности вынуждена вместе с семьёй покинуть территорию Украины." - говорится в сообщении BBC.

"Я не испытываю страха перед действующей властью, если бы она действовала против меня лично. Но подлость, коррумпированность и ничтожество, которое занимает ответственные посты в нашей стране, угрожают не только мне, но и моей семье. Я вынуждена уехать из своей страны, вывезти свою семью, сберечь своих родных и любимых людей. Какую страну я выберу? Я вывезу всех в Россию - там безопасно, понятный язык и есть работа. Причины очевидны. Россия - не Европа, где есть одна подлость и содомия. Я - вернусь, но уже неуязвимой." - говорит Надежда Савченко в интервью нашему корреспонденту в этой несчастной стране.
"Мы будем следить за развитием событий" - передаёт ведущий BBC.
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Мы видим какие-то фрагменты о Н.Савченко. С фрагментов можно слепить образ базарной бабы, а не личности. Но кроме фрагментов, взятых со СМИ у нас ничего нет, поэтому окончательное мнение о ней еще не сложилось.
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да скорее всего фейк,но для внутрирасейского потребления.и это подтверждают коменты рашеобразных
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проверить на участие в референдуме...
тогда ответная реакция!
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Можно подумать - первый дом обстреляли. Читатели это так понимать должны?
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это надо понимать,.. это как бы перемирие наступило.
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они все такие. какой может быть разговор - договор с орками?
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А наш петруха кичится тем что сеператисты стреляют из жилых раенов и мы неможем отвечать,да мочить гадов откуда бы они не стреляли и если этот дебильный народ поймет что пострадает их жопа то и пускать военную технику в жилые кварталы не будут,а если сепаратюги небудут слушать народ то они поймут кто есть кто и что они только их прикрытие.Украина с таким благородством сталкивалась когда без единого выстрела отдали Крым.Былобы сопротивление кацапам в Крыму небылобы войны на востоке материковой Украины.
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Шо режиму тишини звизда, чи нє? Чи наші будуть дотримуватись наказу гаранта, бо так передбачає статут, чи положать і на статут і на гаранта?
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когда уже скотина шоколадная проснется?????? сколько можно????
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Почему двери подьезда закрыты навесным замком?
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Снимали, наверное, не во время обстрела.
А после обстрела (если там кто-то ещё оставался) - жильцов выселили. Чтобы потом не выселять на кладбище. И опечатали от мародеров.
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В Светлодарске боевики стреляли по многоэтажному дому и автомобилю??? по автомобилю по корректировке стреляли? много в автомобиль снарядов попало? пишите заголовки нормально!!!!
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У меня возникает вопрос к Гаранту Конституции Украины а также к МИД Украины,надеюсь следящие органы за перепиской на цензоре им передадут.
Почему Вы по сей день не заявили на весь Мир что Украина оставляет за собой право давать адекватный ответ на каждый выстрел из запрещеного Минскими соглашениями оружия где бы оно ненаходилось.А для подтверждения того что огонь ответный пускай ОБСЕ,если захочет, предоставит наблюдателя на постоянной основе хотябы в каждом батальене.
Надеюсь что и народ на окупированых териториях будет знать об таком заявлении и опоследствиях того что их ждет если стрельба будет вестись из жилых кварталов
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
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