 10 автомобилей столкнулись на трассе Киев - Одесса. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua, на трассе Киев - Одесса, недалеко от Знаменки, из-за сложных дорожных условий (гололед, туман) произошло столкновение около 10 автомобилей, среди которых как легковые, так и грузовики. Один из автомобилей вылетел с трассы и оказался на поле, за обочиной.
Как сообщают очевидцы, на дороге образовался затор длиной более 20 километров.
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співчуття постраждалим!
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это возле какой Знаменки ? автор карту в жизни своей видел хоть раз? минимум 175 км. от Знаменки до трассы Киев-Одесса.
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75 км до Одессы
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