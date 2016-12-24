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 10 автомобилей столкнулись на трассе Киев - Одесса. ФОТОрепортаж

В Одесской области столкнулись около 10 автомобилей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua, на трассе Киев - Одесса, недалеко от Знаменки, из-за сложных дорожных условий (гололед, туман) произошло столкновение около 10 автомобилей, среди которых как легковые, так и грузовики. Один из автомобилей вылетел с трассы и оказался на поле, за обочиной.

Как сообщают очевидцы, на дороге образовался затор длиной более 20 километров.

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Все верно , но как вы представляете зимнюю резину на дальнобоях ?
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никто никогда не сосчитает тех тысяч смертей, которые погибли от чертового утверждения, что зимняя резина - и дави газ в пол и все типа будет ха-ра-шо....будет! в гробу!
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на льду пофиг какая резина, спасут только шипы, ну еще цепи.
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Ну в кииве может и нужна зимняя резина, а зачем она на юге?
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Запорожье юг? Ставлю шипы. Вообще-то, зимняя не всегда шипованная.
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На шипах по льду ещё надо уметь ездить. Можно как на коньках по льду поехать.
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Там на фотах видно, что асфальт=лёд, видно солнышко растопило, затем прихватил морозец воду... капец(( Слава богу, все живы!
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"на трассе Киев - Одесса, недалеко от Знаменки "
это возле какой Знаменки ? автор карту в жизни своей видел хоть раз? минимум 175 км. от Знаменки до трассы Киев-Одесса.
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написано именно "недалеко от Знаменки ", а не Червонознаменка!
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