 2 гранатомета, 10 гранат, 1 кг пластида и 1 тыс. патронов обнаружены в тайниках на линии разграничения. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, тайники были оборудованы в лесопосадках и заброшенных зданиях в селах Ивановка и Широкино (Донецкая область), городе Старобельск, селах Лиман и Муратово (Луганская область).
Сотрудники спецслужбы изъяли 2 противотанковых гранатомета РПГ-26И, минометную мину, 8 гранатометных выстрелов, 10 гранат, 1 килограмм пластида и более 1 тысячи патронов различного калибра.
(Фото СБУ)
1281 12
В районе Бердянской косы браконьеры наловили рыбы на 1,4 млн грн. ВИДЕО(40)
Граната на ручке двери обнаружена в подъезде жилого дома в Лубнах, - Нацполиция. ФОТОрепортаж(6)
Жительница Луганщины организовала продажу российского спирта в зоне АТО, - СБУ. ФОТОрепортаж(28)
Американские военные разыскивают в Сирии российское вооружение, захваченное террористами ИГ, - The Wall Street Journal(37)
Политолог: Разговоры политиков о выборах в Донецкой и Луганской областях - манипуляции(0)
Пограничники на Закарпатье пресекли контрабанду 10 тыс. пачек сигарет. ФОТОрепортаж(10)
Украинская компания продавала российские GPS-трекеры с возможностью тайной прослушки, - СБУ. ФОТО(53)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
неподалік Хмельницького працівники поліції разом з колегами із СБУ зупинили автомобіль «Volkswagen Transporter» під керуванням 46-річного жителя Кам'янця-Подільського.
Під час огляду автівки, а згодом і гаражного приміщення кам'янчанина, було виявлено величезний арсенал боєприпасів. Серед вилученого - майже 2,5 тисячі набоїв до стрілецької зброї, 4 корпуси гранат «Ф-1» та «РГД-5», детонатори, підривники, тротилові шашки, саморобні вибухові пристрої, сигнальні міни тощо.
Ответить