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Все про:боеприпасы (773) Луганщина (3523) оружие (3495) СБУ (12860) Донецкая область (3430) изъятие (254)

 2 гранатомета, 10 гранат, 1 кг пластида и 1 тыс. патронов обнаружены в тайниках на линии разграничения. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружили пять хранилищ с боеприпасами в районе проведения Антитеррористической операции (АТО).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, тайники были оборудованы в лесопосадках и заброшенных зданиях в селах Ивановка и Широкино (Донецкая область), городе Старобельск, селах Лиман и Муратово (Луганская область).

Сотрудники спецслужбы изъяли 2 противотанковых гранатомета РПГ-26И, минометную мину, 8 гранатометных выстрелов, 10 гранат, 1 килограмм пластида и более 1 тысячи патронов различного калибра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На территории ривненского лицея нашли гранату

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(Фото СБУ)
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путин порошенко это одна команда,война не закончится
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Судя по РГН- похоже что так. У нас же их не производят. А запас был не очень большой. Для спецподразделений предназначался только. По крайней мере- мне такое ГУГЛ выдал.
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А у нас вчера- 4 "Мухи". Прямо под забором "Азовстали". И ничё. Перестали удивляться.
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Сколько стоит один патрон 5.45 для АК-74 ? Не меньше 2-3 долл., я думаю.
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Десь 25...30 центів.Принаймні в США-це тільки в нас його можуть за такі гроші продавати.Хоча мені здається,що в нас нема громадянської зброї під цей набій.Там на фото є більш цікаві набої, 7.62*39 з бронебійними кулями
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В кам'янецького волонтера вилучили тисячі набоїв, детонатори, тротилові шашки та сигнальні міни

неподалік Хмельницького працівники поліції разом з колегами із СБУ зупинили автомобіль «Volkswagen Transporter» під керуванням 46-річного жителя Кам'янця-Подільського.
Під час огляду автівки, а згодом і гаражного приміщення кам'янчанина, було виявлено величезний арсенал боєприпасів. Серед вилученого - майже 2,5 тисячі набоїв до стрілецької зброї, 4 корпуси гранат «Ф-1» та «РГД-5», детонатори, підривники, тротилові шашки, саморобні вибухові пристрої, сигнальні міни тощо.
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