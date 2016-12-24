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Все про:взятка (3152) ГПУ (7917) задержание (4690) Нацполиция (5203) прокуратура (2481) расследование (1766) Запорожская область (463)

 Сотрудник межрайонной прокуратуры в Запорожской области задержан при получении взятки в 20 тыс. грн. ФОТОрепортаж

В Запорожской области сотрудники полиции и Генеральной прокуратуры задержали работника прокуратуры во время получения взятки.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, 20 тыс. гривен получил начальник одного из отделов межрайонной прокуратуры за затягивание уголовного производства и дальнейшее его закрытие. Производство открыли еще в 2015 году по факту подделки документов на выделение земельных участков на берегу Азовского моря общей площадью 2 га.

Согласно ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки), задержанному грозит до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и конфискацией имущества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержаны организаторы игорного бизнеса, предлагавшие взятку 30 тыс. долларов правоохранителям, - полиция. ФОТО

взяткавзяткавзяткавзятка

(Фото Нацполиции)
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Скорше за все-домашній арешт. А далі...буде.
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А остальным сотрудникам прокурВатуры повезло. Их не взяли и они полученное успешно донесли домой.
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Генеральной пгокугатуге уже в Киеве нечего делать... Так и до мышей скоро дойдем.
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Суд, апеляція, випрпвдання, суд, поновлення на посаді з відшкодуванням з.п. та моральних збитків. Схема накатана. В п*зду хом'ячків.
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Тимошенко бы научила,как нужно брать,что бы не спалиться.
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Вот это точно.До сих пор не нашли и не доказали.Аваков тоже ничему у нее не научился.
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Точно! Йуля украла УСЁ, остальным только крохи остались....
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Скільки ще цього бур'яну в Україні висмикнути треба...
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А откуда у нас беруться судьи и прокуроры?Почему за ихние действия ненаказан ни один кто их назначал?Ведь этиже люди назначат такихже продажных которые будут работать на них.
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От быдляче-воровского общества происходят...Каков приход, такие и попы..
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Вы нам не показывайте какие они взятки брали,вы нам покажите какие они сроки получили
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А вот на счёт сроков.... Увы, сроки они только дают!
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Отпустят, извинятся и переведут на должность заместителя областного прокурора. Это 100 %.
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может даже талоны на усиленное питание подкинут.
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так он на должность деньхи и собирал, щас подорожало.
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Видимо мало наколядовал шо его сами егошные друганы арестовали.
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Я поражаюсь: их (чиновников) "принимали" и "принимают" а они как брали так и берут...
"мыши кололись, плакали, кололись, плакали но.... продолжали жрать кактус"
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Та вже можна створювати якесь інтернет-казино і приймати ставки: випустять відразу чи дадуть умовно!
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Какой мелочный.Совсем не уважает прокуратуру.ПОЗОР ! Мусора и то больше берут.
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В Украине никогда небудет порядка пока ,,начальник,,небудет отвечать как минимум своей должностью за подчиненных начиная из президента.Только в таком случае чтоб удержаться на должности ,,начальник,, будет присекать на корню даже попытку подчиненным нарушить закон да и подбирать себе кадры чтоб его не подвели.
Конечно это из области фантастики но эту фантастику могут воплотить в жизнь нормальные депутаты ВР Украины а это уже зависит от нас.То что мы избрали за гречку и суповые наборы на нас насрало,гречка и маслы сожраны а мы теперь за них батрачим и отрабатываем.
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"а это уже зависит от нас".... От нас зависит только муха летающая по комнате. Ведь можем и прихлопнуть.....
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Совсем обмельчала прокуратура, раз на такой мелкоте погорел...
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Скоро генеральна прокуратура по селам поедет. . А НАБУ в носках по 400 будет бабушек у метро за коррупцию с участковым сажать.
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Интересно, они жребий тянут кому залетать или так сдают тех кого не любят?
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Очень интересным оказался ответ на мой коментарий от некоего гражданина под нашим флагом под ником alks-цитирую и обратите внимание на вылеленые мной слова.
От ''НАС'' зависит только муха летающая по комнате.Ведь ''МОЖЕМ'' и прихлопнуть.
Вот какие кренделя кренделя здесь паразитируют.Следует запомнить этот шоколадный ник ''ALKs``.
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Ты, Дейл(или Чип), отогрей свою отмороженность! Мы 25 ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ лет выбираем и выбрали в конце концов ШАКАЛадку, вот и всё, что от тебя, утырка свидомого, зависит. А от тебя, конкретно даже муха не зависит, ума не хватит прихлопнуть. А на счёт "Следует запомнить этот шоколадный ник ''ALKs``" Так срать мне на запоминальщиков, которых долбят во все дыры, а они тащатся!
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Судя по фото задержали сотрудницу. Но в принципе это не важно.
Одним из действенных методов борьбы с коррупцией в прокуратуре (и в других силовых органах) стал бы запрет работы прямых родственников работающих или отработавших в силовом ведомстве. То есть работает папан прокурором - сын присматривается к любой профессии кроме прокурорской.
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никакого смысла во всех этих действиях нет без быстрой реакции, а именно наложения ареста на движимое и недвижимое имущество, деньги и предметы роскоши с дальнейшим обращением в доход государства. при этом очевидные преступления должны оформляться за 3 дня. а то содержат годами в сизо без суда, а потом законом савченко возмущаются, ленивцы рукожопые. учитесь у классиков - украл, выпил,- в тюрьму! никакой бюрократии!
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