 Сотрудник межрайонной прокуратуры в Запорожской области задержан при получении взятки в 20 тыс. грн. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, 20 тыс. гривен получил начальник одного из отделов межрайонной прокуратуры за затягивание уголовного производства и дальнейшее его закрытие. Производство открыли еще в 2015 году по факту подделки документов на выделение земельных участков на берегу Азовского моря общей площадью 2 га.
Согласно ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки), задержанному грозит до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и конфискацией имущества.
(Фото Нацполиции)
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"мыши кололись, плакали, кололись, плакали но.... продолжали жрать кактус"
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Конечно это из области фантастики но эту фантастику могут воплотить в жизнь нормальные депутаты ВР Украины а это уже зависит от нас.То что мы избрали за гречку и суповые наборы на нас насрало,гречка и маслы сожраны а мы теперь за них батрачим и отрабатываем.
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От ''НАС'' зависит только муха летающая по комнате.Ведь ''МОЖЕМ'' и прихлопнуть.
Вот какие кренделя кренделя здесь паразитируют.Следует запомнить этот шоколадный ник ''ALKs``.
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Одним из действенных методов борьбы с коррупцией в прокуратуре (и в других силовых органах) стал бы запрет работы прямых родственников работающих или отработавших в силовом ведомстве. То есть работает папан прокурором - сын присматривается к любой профессии кроме прокурорской.
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