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 На Светлодарской дуге погиб боец Андрей Широков, отец 5 детей, - волонтер Мысягин. ФОТО

В ходе Антитеррористической операции (АТО) на поле боя погиб боец Андрей Широков (позывной - Семьянин), житель Днепра, отец пятерых детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил волонтер Юрий Мысягин на Facebook.

"До последнего мы все (наша команда и бойцы 1-го батальона 54-й бригады) ничего не писали о нем, так как надеялись, что он живой, что он, наверное, раненый попал в плен и будет возможность его обменять и вернуть семье. Но все наши надежды растаяли позавчера поздно вечером, когда после нескольких безуспешных попыток (противник снайперским огнем не давал это сделать) бойцы 54-й бригады вытащили его тело с поля боя", - пишет он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки погибли двое украинских воинов, трое - ранены, - спикер АТО

"Андрей больше двух лет на войне. Пошел добровольцем. Воевал в составе батальона "Правого сектора". Прошел самые горячие точки: несколько раз был в Донецком аэропорту, защищал поселок Пески и шахту "Бутовка". Подписал контракт и воевал в составе 54-й бригады. Геройски погиб несколько дней назад на Светлодарской дуге", - информирует волонтер.

"Внизу указана карта супруги Андрея. Пятеро деток остались без папы. Помогите, пожалуйста. 5168 7572 0125 7443 (Ганна Григорівна Счасна)", - добавил Мысягин.


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(Фото со страницы Юрий Мысягин)
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Ты ошибся адресом. Виновник в кремле сидит.
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Героям Слава! Отправил сумму что мог позволить на сегодня!
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Панамские петриоты для семьи Героя мошной потрусить не хотят? Чы квальтиры и мильоны держат токмо для мусоров?
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А в это время свора БПП и кучерявый бухают, чтоб вы подавились суки...За гневными эмоциями не забываем о делах, и помним о реальной помощи семье. Перевод оправил.
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А я не перекинув. А може й перекинув. І якщо перекинув- навіть дружина не знатиме.
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Русскій, гатовся на зону. Ти савєршіл угаловнає прєступлєніє. Зашьол на запрєщьонний сайт.
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Вічна пам'ять Герою...

Смерть кацапорашистським окупантам і зрадникам України.
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Царство Небесное Герою и Слава!Помогаем деткам,скинул.
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ситий голодного не розуміє..... якщо ми потроху хоча б не допоможемо,ніхто їм не допоможе....
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Кто знает, карта какого банка выложена в заметке?
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Похоже Приват. По крайней мере у меня тоже приватовская начинается на 5168.
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Вот так русский "мир" "защищает" русских. Его детям расскажите, что отца и их самих, оказывается, "спасали" "добрые" дяди из большой страны. Только вот их "помощь и спасение" всегда оборачиваются войной и смертью, притом и для "спасаемых". А сразу или позже - как повезет.
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Мій земляк..
Плачу.
Світла пам"ять тобі, друже..
Герої не вмирають.. Вони живуть в наших серцях і нашій пам"яті.
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І від чиїх рук загинув наш солдат? Ой, невже від "розумних і тверезих" людей, втомлених від війни. Гадя, йди до пекла, паскуда.
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Перекинула сотку.. Мало конечно.. Но если все по сотке, или хотя бы по полтинику.. Детей нужно кормить.. Украинці, не залишайтесь байдужими до родин наших захисників... Перерахуйте хоть трохи.
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Я повністю вас підтримую. Не треба дивитися на всіх, хто має можливість допомогти, але в силу відсутності совісті і сумління цього не робить. Треба самому мати вдячнічсть до подвигу таких людей. Гроші звісно перевів.
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Не могу молчать!Господа,и в это время,когда лучшие дети нашей матери-Украины гибнут за ее жизнь,получают увечья... В это самое время липовые "переселенцы" с Лугандона осаждают украинские пенсионные фонды и не просят,а ТРЕБУЮТ себе украинских пенсий.На том основании,что "Украина должна","мы на нее работали"... На днях жена рассказала примечательный случай.Приходит к ней на прием в пенсионный фонд очередная "беженка" и начинает "плач Ярославны":какая безжалостная Украина,что такие пенсии маленькие... И те не желает платить... Жена не выдержала и спрашивает:а на референдум вы бегали?В ответ:луп-луп глазами "А какое вам до этого дело?".. Видно по ней и мужу,что бегали.Отвечает:а вы знаете,что государство можно сравнить с большим предприятием.И если вы нанесли ему ущерб-то пока его не погасите-предприятие ничего вам не должно.Даже,если что-то задолжало.Те,кто бегал на референдум НАНЕСЛИ СТРАШНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ СТРАНЕ!Не говоря уже обо всем другом... Ибо оккупанты свою войну и разрушения,убийства обосновывали именно РЕЗУЛЬТАТАМИ ЭТОГО РЕФЕРЕНДУМА!Т.е. вы несете прямую ответственность за все.И пока не погасите весь ущерб Украине-она вам ничего не должна.Мало того!Те,кто бегал на этот референдум-по сути ОТКАЗАЛСЯ ОТ УКРАИНСКОГО ГРАЖДАНСТВА!Ибо вы захотели присоединиться к другой стране.Или просто жить самостоятельно... В ответ:А вы докажите еще,что мы были на референдуме!.. Хорошо-жена отвечает-рано или поздно,но все тайное станет явным.У Украины есть достаточно возможностей узнать это.Согласны,что Украина не будет платить вам пенсии,пока не восстановится Донбасс,разрушенный по глупости такими,как вы,если выяснится,что вы на референдуме таки были?В ответ-истерика,обзывание жены "бындэрафкай" и "хвашысткай",жалоба ее руководству.По ходу выяснилось,что она по указанному адресу давно не проживает.И на этом основании,как липовым пенсионерам им было отказано в пенсиях...
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Мимоволі згадується счастлівий даунбасьонок. Біженець, який ледве виживає на допомогу переселенцям і гаряче ненавидить Порошенка.
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Він каже, що то неправда,хоча він багато чого каже.
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Скоро з бану вийде дописувач Цензора з провокативним ніком ;кацахол; і з'явиться тема, в якій будуть докази щодо темних сторін всіх Супер-Патріотів. Скріни де один Патріот, який запевняє що він киянин, плачеться що сподівався на ;русскій мір;, але його обманули і він втік до Києва, до дідусь з бабусею. Скріни, де ще один Супер-Патріот, який наголошує що Україна-для українців- хвалится що він нечистокровний чеченець, бо хоч мати і чеченка, батько в нього був- пише з великої літери-;Русскій;.
Скріни де уроженка Маріуполя і палка прихильниця Тимошенко спочатку заявляє що всесвітньо відомий волонтер і має республіканські нагороди, в іншій темі розповідає як збирала гуманітарку жителям Донбасу. Окупованого Донбасу. Тобто сєпарам.
Скріни де україномовний ;Патріот; тужить за Овочем і признається що біженець і мешкає в Курській області.
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Как выйдет из бана это парашенковский урод, так и обратно зайдет. Так шо можешь сильно не дрочить над клавой, стецько.
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А ти не думав про Зраду, і про те що кацахол може писати на Цензорі і після 67 банів? Ти не задумувався про те що адміністрація сайту проукраїнська?
Жартую, звісно.
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Вот именно проукраинская, а не простецьковская. Не шучу.
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Тимошенко призначена Пукіним на посаду губернатора малоросійської області рф.
Шютка!
Ти вір, вір.
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порошенко не Украина..слава Богу... его любит 1% украинцев - его прихлебатели... воров все ненавидят... их не за что любить... и он исчезнет нах..а Украина остарнется...
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Дякую, о далекий ізраільський патріоте.
А яким ти бачиш майбутнє України?
І з ким?
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Ця тема про загиблого воїна,майте совість...
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соболезнованиe родным и близким всех погибших.. скорейшего и полного выздорoвления всем пострадавшим.. смерть хуйлу-Путину и его подельникам.
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Кацапу не понять, что человек защищал свою семью, свою страну...
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назовите мне хоть один отряд сопротивления на Донбассе? Зато случаев полицайщины завались! Этот срез гавна давно уже точит пику в спину Украине! да и вспомните скандал с ХЕРОЯМИ КРАСНОДОНЦАМИ,даже при фашистах небыло сопротивления,зато громадный список полицаев!Коренные жители донецкого и луганского края вымерли от голодомора,а взамен им понасовали в этот край из рассейских деревень кацапстанской ботвы!
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Государство обязано выплачивать пособие детям погибшего в размере депутатского оклада или на хер нужны тогда депутаты, себе они периодически подымают оклады,кровососы.
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Может Первая леди пришлет пару чоколадок? А то фонд создала, а толку....
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Я, житель Донецка, гражданин Украины, отправляю 200 грн.
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Флажка жаль нет у тебя (?), надо хотя бы красно-черным отметить. Когда то было - ссср, потом СНГ, потом ЁПРСТ.
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Я...свяжу тебе жизнь...Из пушистых мохеровых ниток..Я...свяжу тебе жизнь...Не солгу ни единой петли...Я свяжу тебе жизнь...Где узором по полю молитвы...Пожелания счастья в лучах настоящей любви... Я свяжу тебе жизнь...Из веселой меланжевой пряжи...Я свяжу тебе жизнь...И потом...от души подарю...Где я нитки беру? ...Никому...никогда...не признаюсь... Чтоб связать тебе жизнь...Я ...тайком распускаю...свою...(Валентина Беляева)
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Пройдёт время, Украина станет успешной, красивой и богатой страной, и дети этого Героя будут гордиться своим отцом и говорить всем,что " мой отец отдал свою жизнь, что бы всем нам хорошо и мирно жилось в родной Украине". Вечная слава и память Герою!
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Придурок, он пошел защищать СВОЮ землю, свою Родину. А вот ты здесь зачем оказался?
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Ваша с ними родина это Пенза и Тамбов. Не нравится Украина - пи#дуйте туда к березкам.
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Придурок, какая у тебя в школе оценка по истории и географии? Донбасс это Украина.
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Саша, тут ребята затрудняются в аргументах.. отвечают тебе .. а ты всё зарабатысаешь и зарабатывааешь..даже я тебе кликнул копеечку, задействовав кнопку "ответ"... просто хочу помочь ребтам с аргументами... мой аргумент для тебя такой: Пошёл нах м*дак ... Ты тут зарабатываешь на крови и тех и других, тролль **учий...
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У меня в доме живут беженцы, для которых Донбасса, действительно Родина. Так они каждый день молятся, чтобы наши ребята наконец освободили их дома и они смогли бы вернуться к себе домой.
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БУДЬТЕ ВЫ ПРОКЛЯТЫ РОССИЯНИ, СО СВОИМ ПУТИНЫМ, ВЫ ВЫРОДКИ И НЕ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ НА ЗЕМЛЕ !!!
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наша біда що при владі юдонацисти -не дають українцям зброю та стримують в угоду москалям звільнення наших теренів -Слава Нації
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семье убитых ментов, которые что-то не поделили в княжичах заплатили по 700 000 грн. Сколько платят семье погибших на российско-украинской ВОЙНЕ?
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Отправил.
Но я заплатил бы много больше за то, чтобы они не гибли. Ведь это наши лучшие...
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