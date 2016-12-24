 На Светлодарской дуге погиб боец Андрей Широков, отец 5 детей, - волонтер Мысягин. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил волонтер Юрий Мысягин на Facebook.
"До последнего мы все (наша команда и бойцы 1-го батальона 54-й бригады) ничего не писали о нем, так как надеялись, что он живой, что он, наверное, раненый попал в плен и будет возможность его обменять и вернуть семье. Но все наши надежды растаяли позавчера поздно вечером, когда после нескольких безуспешных попыток (противник снайперским огнем не давал это сделать) бойцы 54-й бригады вытащили его тело с поля боя", - пишет он.
"Андрей больше двух лет на войне. Пошел добровольцем. Воевал в составе батальона "Правого сектора". Прошел самые горячие точки: несколько раз был в Донецком аэропорту, защищал поселок Пески и шахту "Бутовка". Подписал контракт и воевал в составе 54-й бригады. Геройски погиб несколько дней назад на Светлодарской дуге", - информирует волонтер.
"Внизу указана карта супруги Андрея. Пятеро деток остались без папы. Помогите, пожалуйста. 5168 7572 0125 7443 (Ганна Григорівна Счасна)", - добавил Мысягин.
(Фото со страницы Юрий Мысягин)
23060 168
Материалы по теме: Агрессия России против Украины Антитеррористическая операция Бои под Светлодарском
Авдеевка осталась без воды из-за обстрелов, - глава гражданской администрации Малыхин(15)
Боевики 50 раз за сутки открывали огонь по нашим позициям: трижды террористы пытались пойти в атаку на Светлодарской дуге, но вынуждены были отступать(115)
Боевики готовят провокационные артобстрелы по Саханке, Водяному, Ясиноватой, Дебальцево и Новолуганскому, - пресс-центр штаба АТО(52)
Миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 2630 взрывов 22 декабря(44)
Почему Запад не может остановить конвейер смерти на Донбассе(3)
Генсек ООН Пан Ги Мун приветствует договоренность о прекращении огня на Донбассе(54)
Самолет с ранеными не долетел из-за тумана до Одессы и сел в Виннице(65)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Смерть кацапорашистським окупантам і зрадникам України.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Плачу.
Світла пам"ять тобі, друже..
Герої не вмирають.. Вони живуть в наших серцях і нашій пам"яті.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Скріни де уроженка Маріуполя і палка прихильниця Тимошенко спочатку заявляє що всесвітньо відомий волонтер і має республіканські нагороди, в іншій темі розповідає як збирала гуманітарку жителям Донбасу. Окупованого Донбасу. Тобто сєпарам.
Скріни де україномовний ;Патріот; тужить за Овочем і признається що біженець і мешкає в Курській області.
Ответить
Ответить
Жартую, звісно.
Ответить
Ответить
Шютка!
Ти вір, вір.
Ответить
Ответить
А яким ти бачиш майбутнє України?
І з ким?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
200UAH - send...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Но я заплатил бы много больше за то, чтобы они не гибли. Ведь это наши лучшие...
Ответить
Ответить