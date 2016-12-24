 Ночью спасатели в Киеве снимали с моста двух замерзших и застрявших школьников. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ДТП.Киев, сегодня ночью в Киеве с недостроенных опор Подольско-Воскресенского моста спасатели были вынуждены снимать двух школьников, которые залезли наверх за адреналином и застряли.
"На недостроенном мосту спасатели снимают замерзших и застрявших там детей, - сообщил очевидец, - На месте ЧП работают спасатели ГСЧС, оперативно-спасательная служба, полиция и медики скорой. Родители! Уделяйте время своим детей и проводите воспитательные и разъяснительные бесед".
Кто вызвал спасателей неизвестно.
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А потом похолодало, или надуло водяной пыли и покрытие стало скользким.
А подошвы обуви подзадубели.
Хороший опыт на будущее.
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хорошо что всё хорошо закончилось,
альпинистами будут) а может и нет, их наверняка так перетряхнуло что теперь больше не полезут и на высоту в два метра
деточки такая морока, сочувствую родителям, ну а что делать, с другой стороны надо растить теперь раз завели и по-меньше нервничать , если это возможно..
это невозможно
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