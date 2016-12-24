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Все про:дети (2836) Киев (15667) мост (334) ГСЧС (531)

 Ночью спасатели в Киеве снимали с моста двух замерзших и застрявших школьников. ФОТО

Дети не смогли спуститься с опоры, сильно замерзли и были напуганы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ДТП.Киев, сегодня ночью в Киеве с недостроенных опор Подольско-Воскресенского моста спасатели были вынуждены снимать двух школьников, которые залезли наверх за адреналином и застряли.

"На недостроенном мосту спасатели снимают замерзших и застрявших там детей, - сообщил очевидец, - На месте ЧП работают спасатели ГСЧС, оперативно-спасательная служба, полиция и медики скорой. Родители! Уделяйте время своим детей и проводите воспитательные и разъяснительные бесед".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Активисты нейтрализовали титушек на рынке "Харьковский". Изъяты деньги и копии паспортов. ВИДЕО

дтп


Кто вызвал спасателей неизвестно.
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Оштрафовать родителей за выезд экстренных служб как за ложный вызов. Там где то 10-20 тыс грн должно быть вроде. Негоже поиски адреналина идиотами из карманов налогоплательщиков оплачивать
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Господи, да причем тут родители? Эти "дети"- ПОДРОСТКИ! Видимо, Вы представления не имеете, ЧТО значит иметь подростка, особенно сына...
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Захотіли адреналіну? Ну от і мають, повні штани...
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Так ребят спасли, а в твоем варианте неосвоенные деньги по карманам бы рассовали под конец года.
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Я так понимаю, что это были не дети, а всё-таки подростки. А в подростковом возрасте "воспитательные и разъяснительные беседы" совсем не гарантируют результат. Рассказать, конечно, стОит. А дальше- надеяться на Бога.
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Дебільна міська влада повинна виставити охорону на цьому мосту! Діти завжди будуть туди лізти! Моя теж туди лазила, думав відшмагати ремінцем, але нічого не вдієш!
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Про таких в травматології кажуть - парашутисти. В коментах багато сарказму, але уявіть на хвилину, якби це були ваші діти.
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Лезли верх, когда было теплее, и резина подошв еще цеплялась за поверхность.

А потом похолодало, или надуло водяной пыли и покрытие стало скользким.
А подошвы обуви подзадубели.
Хороший опыт на будущее.
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А там можно как-то загородить внизу, чтобы невозможно было залазить
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захотят всё равно пролезут, разве что охранника с собакой ставить на такие объекты
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Аль Капучіно, Daeron, Gal- злобные и тупые боты. боты а не тролли потому что одинаковый и вечно повторяющийся набор фраз, хотя программка и то интереснее.

хорошо что всё хорошо закончилось,
альпинистами будут) а может и нет, их наверняка так перетряхнуло что теперь больше не полезут и на высоту в два метра
деточки такая морока, сочувствую родителям, ну а что делать, с другой стороны надо растить теперь раз завели и по-меньше нервничать , если это возможно..
это невозможно
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Эти точно больше не полезут))) Не помешало бы там усилит контроль, а то сэлфи иногда берет верх над разумом.
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