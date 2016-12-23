 СБУ задержала на Херсонщине осетровых браконьеров. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Общий вес незаконного вылова "рыбаков" составляла 125 килограммов рыбы, что нанесло ущерб государству на 2 млн 367 тыс. гривен.
Открыто уголовное производство по ст. 249 Уголовного кодекса Украины.
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сейчас будет намного веселее
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ху...местом тут Себу!?????
Делать больше
нех...нечего??
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пи...геям не Новый год красной рыбки не фатит.
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А незаконный вылов рыбы, так в водных местах часто этим местные занимаются поколениями.
И это факт.
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Аааа в этой цепочке отсутствует государство..))Одни ловят другие едят а есть те которые, не ловят и не едят..но и те и другие должны их кормить!)))))))
а с какога перепугу????
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раз рибнадзора з ними не було, значить його і ловили...
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Я с Новой Каховки. Вчера на рынке видел осетров.Лежали на прилавках(разные реализаторы).
Длиной менее метра....не до росли ! Сейчас то ладно,но во время нереста ...та же история.
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А так вбухали в это лямов пять бюджетных денег и выявили ущерб на два ляма))))
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головне, що є заняття)), а чим то вже не важливо!
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Кстати Киевская рыбинспекция недавно проводила "тендер" на замещение вакансии одного из начальников рыбохраны с просьбой присылать свои запросы и данные, что-бы получить это вакантное местечко. Вы себе представляете этот цинизм ?
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Причина зменшення рибних запасів - у тотальному вилові сітками, і ця діяльність кришується рибнадзором.
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И таки да, пеликаны тоже есть.
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