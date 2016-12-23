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Все про:браконьерство (68) рыба (93) СБУ (12860) Херсонщина (544)

 СБУ задержала на Херсонщине осетровых браконьеров. ФОТОрепортаж

Две лодки с браконьерами, которые ловили осетров, задержала в Скадовском районе Херсонской Служба безопасности Украины совместно с полицией.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Общий вес незаконного вылова "рыбаков" составляла 125 килограммов рыбы, что нанесло ущерб государству на 2 млн 367 тыс. гривен.

браконьеры

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Браконьеры в Одесской области выловили 1,8-метровую белугу, занесенную в Красную книгу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

браконьеры

Смотрите: Пограничники задержали браконьеров, выловивших рыбы на 165 тыс. грн. ФОТОрепортаж

браконьеры

Открыто уголовное производство по ст. 249 Уголовного кодекса Украины.
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Там еще ёлку лесные браконьеры срубили, не забудьте их задержать и написать.А в детском саду несовершеннолетний украл кило пластилина.
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эх этот совковский менталитет, когда "ну и что что нарушил закон, никого не убил ведь"...
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это как раз нормальная реакция сбу как раз есть чем заняться в херсонской области согласно своих прямых обязанностей там вата все наровит слиться в глубоком экстазе с рускагам миром
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не правда. Хоть ваты у нас в Херсонской области и предостаточно, но они не "наровит слиться...", они "ссутса"
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ок, подождем до время "Ч". уже проходили это в 2014 в феврале-марте.
сейчас будет намного веселее
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уже было для русни на Херсонщины и время ч и время я, хер кто рыпнулся, хоть кацапня и диверсионные группы засылала. К стати в 14 году первые пол года на материке работало минимум 6 шпионских передатчиков, потом из шыкаладные соколы отловили и как рукой сняло. русня в жопе сейчас и даже хвоста не пытается поднимать.
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Это вообщето компетенция полиции и госпогранслужбы, видно они от неумения на хвост упали как обычно - вот и все.
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Как уже писал тут твой шоколадный дружок - " в потоке дерьма, уже начинают появляться кусочки картошки и морковки".
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Стесняюсь спросить а каким ху...местом тут Себу!?????
Делать больше нех...нечего??
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СеБУ боится, что мармеладным пи... геям не Новый год красной рыбки не фатит.
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надо на новогодний капутстник под шансон подать осетров
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Могу сказать что нет более злостных и жадных губителей рыбы (браконьеров) чем рыбнадзор.И покрываемые ими "добровики". Поэтому есть что делать СБУ в Херсонской и Николаевских да и вообще в многих в прямом и переносном смысле "рыбных местах".
А незаконный вылов рыбы, так в водных местах часто этим местные занимаются поколениями.
И это факт.
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А в чем отличие законного от не законного...что рыбу потом едят разные люди?))))
Аааа в этой цепочке отсутствует государство..))Одни ловят другие едят а есть те которые, не ловят и не едят..но и те и другие должны их кормить!)))))))
а с какога перепугу????
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а там так і написано: Служба безопасности Украины совместно с полицией.

раз рибнадзора з ними не було, значить його і ловили...
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"нет более злостных и жадных губителей рыбы (браконьеров) чем рыбнадзор"
Я с Новой Каховки. Вчера на рынке видел осетров.Лежали на прилавках(разные реализаторы).
Длиной менее метра....не до росли ! Сейчас то ладно,но во время нереста ...та же история.
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Шпионов, диверсантов и банкиров - воров тяжелее ловить)))))
А так вбухали в это лямов пять бюджетных денег и выявили ущерб на два ляма))))
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Могу даже больше сказать, весной можно и Днепре и в Буге поймать "осетринку".
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А еще их выращивают в искуственых водоемах в жернале Бизнес Украина лет пять назад был бизнес-план на 140 000 Евро с окупаемостью 5 лет.
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ГАРНА НОВИна позитивна!))
головне, що є заняття)), а чим то вже не важливо!
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С браконьерами такого масштаба только СБУ и справится.
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Да ну конечно, а почему не ВСУ, например артилерия?????
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Наверное 2 млн 367 тыс. гривен захотели заработать, что бы тачку поменять. Не солидная она для миллионеров.
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Осётр-красивая рыба,в живуйу видел один раз на бухтарме..метра 2,5 ..сетку порвал как торпеда и усхол...
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Хер им, а не хер@онские осетра. Не каждый может это осилить, мало кто может это сделать, не только лишь все
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А в нутри осетра, нардеп Невада с БПП, который прямо заявляет, что будет защищать Юру Еннакиевского
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Это с кацапии осетры приплыли,вон как рты пораскрывали и орут ,путин памаги,сбу респект
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Йа, как чиста угро-финн, предпочитаю мясо осетра мясу свиней
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нет более злостных и жадных губителей рыбы (браконьеров) чем рыбнадзор, или по Вашему "Рыбохраны Украины" а по местному "рыбинспекцией"
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У меня сосед по даче рыбинспектор уже лет 30, еще с советских времен. Так что я знаю, кто в Украине самые главные расхитители рек и водоемов.
Кстати Киевская рыбинспекция недавно проводила "тендер" на замещение вакансии одного из начальников рыбохраны с просьбой присылать свои запросы и данные, что-бы получить это вакантное местечко. Вы себе представляете этот цинизм ?
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от потомственных дебилов страдают не только их соседи, но и они сами...нет, чтоб тихо нажраться боярышника и быть похороненым в своем сраньгороде, так оно поперлося кого-то спасать... и сдохло...и тащи его теперь отсюда, маме на радость...
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В конце 70-х служил с отличным парнем Геной родом из Темрюцкого р-на Краснодарского края, который расказывал, что несколько лет назад(т.е. в начале 70-х) трех литровыми банками с черной икрой были заставлены полки семейного подвала. Черная икра была их подростковым бизнесом: продавали проезжающим отдыхающим, тем самым зарабатывая и для семьи и на карманные расходы. Но, в последнее время (т.е перед службой), по его словам, красной рыбы в сети попадалось все меньше и меньше, но икра осталась только для личного употребления в тех же банках. Его родители как-то даже прислали литр икры в посылке: лично я хоть попробовал в первые в жизни, шо оно такое. Я это к чему мемуары свои приплел сюда? Что будь это СъеБУ или погранвойска или доблесная аваковская мусарня вместе с рыбнадзором, если по природным причинам рибы в море стало меньше, то ее количество не увеличишь пойманными рыбаками, нарушившими какие-то правилами неизвестно когда и кем придуманными. Занавес.
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Красная рыба и черная икра это разные вещи, клоун.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Красная_рыба На зглотни вафельку защеканец. Для таких уебанов как ты существует гугл. Можеш не отвечать - я все понял. Ихтиоурод.
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Якраз природний стан покращився за роки економичного занепаду, бо підприємства не працюють.
Причина зменшення рибних запасів - у тотальному вилові сітками, і ця діяльність кришується рибнадзором.
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В Херсонской водятся осетры,даже пеликаны.
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Подтверждаю белуга, пестрюга, осётр.

И таки да, пеликаны тоже есть.
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20000 грн за кг - нехило осетр стоит на Херсонщине!
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Считается не стоимость осетра как такового, а сумма нанесенного ущерба...
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все правильно а шпионов должен ловить рыбнадзор
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