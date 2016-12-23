 "30 тысяч страниц, 70 кг веса", - "Ощадбанк" подготовил иск к РФ по оккупированному Крыму и нанял американских адвокатов, - Пышный. ФОТО

Он отметил: " 30 тысяч страниц, 70 кг веса, высота в человеческий рост - метр семьдесят. Такие основные физические параметры "папки" с иском Ощада в РФ за потерянные инвестиции в Крыму. Предварительный денежный размер претензий 1,1 млрд. долларов США. Таких "экземпляров" иска есть 10. Один получил международный трибунал. По экземпляру досталось Путину, Медведеву и российскому посольству".
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На фото рядом с иском Ирина Мудра, одна из нашей большой команды. Точнее ее юридической части. Руководитель управления реструктуризации задолженности. Непосредственный участник сбора и систематизации документов, доказательств, экспертных заключений и оценок. Она отвечала за формирование этой "папки". И не просто ее упаковала, а прочитала и знает все, что в ней написано, кем, на какой странице, какие документы собрано и сколько, все события и объекты, о которых идет речь, фамилии, должности, даты, места, пароли и явки...
Большинство таких сотрудников, как Ирина, остаются за кулисами. Но они достойны публичного дебюта. В эту же команду входит коллега Ирины, ее заместитель и тезка Ирина Киреева и их руководитель Андрей Пожидаев - директор департамента реструктуризации и взысканий Ощада. А еще десятки работников, которые с первых дней оккупации собирали материалы лист к листу".
Пышный продолжил: "В международном арбитраже Ощадбанк представляют также профессионалы своего дела - фирма Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP - мировой юридический лидер в подобного рода спорах. Готовя иск к РФ и доказательную базу, мы привлекли еще и ведущих мировых экспертов из российского и международного права. У них за плечами сотни международных споров, большинство из которых успешные для клиентов.
Накануне нового, 2017-го, года мы не просто верим в верховенство международного права и его победу, а делали, делаем и будем делать для этого верховенства все от нас зависящее. Поэтому 2017-й для нас ключевой год. Год истории в действии".
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В июле 2015 года Приватбанк подал иск к России в международный арбитраж в Гааге.
А в феврале 2016 г Стокгольмский арбитражный суд принял иски Приватбанка к рассмотрению. Речь идет о сумме порядка 1 млрд $.
http://censor.net.ua/news/372867/stokgolmskiyi_arbitraj_prinyal_iski_privatbanka_po_aktivam_v_krymu_na_1_mlrd_dollarov
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Короче, с Парашенко на побед не видать!
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