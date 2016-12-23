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Все про:Крым (17820) Ощадбанк (158) Пышный (68)

 "30 тысяч страниц, 70 кг веса", - "Ощадбанк" подготовил иск к РФ по оккупированному Крыму и нанял американских адвокатов, - Пышный. ФОТО

Государственный "Ощадбанк" нанял американскую юридическую фирму Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP для представления своих интересов в международном арбитражном суде против России.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом в Фейсбуке написал глава правления "Ощадбанка" Андрей Пышный.

 Он отметил: " 30 тысяч страниц, 70 кг веса, высота в человеческий рост - метр семьдесят. Такие основные физические параметры "папки" с иском Ощада в РФ за потерянные инвестиции в Крыму. Предварительный денежный размер претензий 1,1 млрд. долларов США. Таких "экземпляров" иска есть 10. Один получил международный трибунал. По экземпляру досталось Путину, Медведеву и российскому посольству".

Также читайте: Ощадбанк подал иск против России на 1 млрд долларов США в связи с оккупацией Крыма

ощадбанк иск росссия

На фото рядом с иском Ирина Мудра, одна из нашей большой команды. Точнее ее юридической части. Руководитель управления реструктуризации задолженности. Непосредственный участник сбора и систематизации документов, доказательств, экспертных заключений и оценок. Она отвечала за формирование этой "папки". И не просто ее упаковала, а прочитала и знает все, что в ней написано, кем, на какой странице, какие документы собрано и сколько, все события и объекты, о которых идет речь, фамилии, должности, даты, места, пароли и явки...

Большинство таких сотрудников, как Ирина, остаются за кулисами. Но они достойны публичного дебюта. В эту же команду входит коллега Ирины, ее заместитель и тезка Ирина Киреева и их руководитель Андрей Пожидаев - директор департамента реструктуризации и взысканий Ощада. А еще десятки работников, которые с первых дней оккупации собирали материалы лист к листу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Януковича и Азарова более 1,15 млрд долларов лежат на счетах, - глава правления Ощадбанка Пышный

Пышный продолжил: "В международном арбитраже Ощадбанк представляют также профессионалы своего дела - фирма Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP - мировой юридический лидер в подобного рода спорах. Готовя иск к РФ и доказательную базу, мы привлекли еще и ведущих мировых экспертов из российского и международного права. У них за плечами сотни международных споров, большинство из которых успешные для клиентов.

Накануне нового, 2017-го, года мы не просто верим в верховенство международного права и его победу, а делали, делаем и будем делать для этого верховенства все от нас зависящее. Поэтому 2017-й для нас ключевой год. Год истории в действии".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ощадбанк" подал в международный арбитраж иск против России: требует компенсации за потерянные активы в оккупированном Крыму
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Много накарябали. Очень надеюсь, что без юридических ошибок.
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таки да , , с ошипками , без них ,--..ниипет ,,,половина макулатуры прокатит , о заипись , , подвезем попозже следующий эшелон документов ,,,
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Убьют раш адвоката с послом , пока они изучат это дело .
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юристы с 2ух сторон заработают. будут рассматривать лет 10. а в итоге нуль
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Если в суде изучать по 10 страниц в день - для этого понадобится 3 тыс дня или больше 8и лет
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А кто сказал, что в суде будут изучать по 10-ть страниц в день? Для подобного рода дел создаются специальные группы специалистов.
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Аха, каждый по пять страниц изучает, а потом каждый читает свою часть , комментирует, хором тоже неплохо получается , гулко.
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А он и подал. Оценив совокупные потери участников группы "Приват" от аннексии Россией Крыма в 2 млрд $.
В июле 2015 года Приватбанк подал иск к России в международный арбитраж в Гааге.

А в феврале 2016 г Стокгольмский арбитражный суд принял иски Приватбанка к рассмотрению. Речь идет о сумме порядка 1 млрд $.
http://censor.net.ua/news/372867/stokgolmskiyi_arbitraj_prinyal_iski_privatbanka_po_aktivam_v_krymu_na_1_mlrd_dollarov
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Да любой гражданин-налогоплательщик имеет полное право подать иск: это у нас всех украли Крым, мы его содержали.
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Потом каждый получит исполнительный лист и вперед до Кремля с приставом. Только надо обождать, пока его Луценко обыщет.
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легче всего - это ничего не делать. Правильно, что подают. Только выиграть суд - это одно, а вот исполнить это решение - совсем другое. Плюс зная, насколько неповоротлив международный арбитраж в таких спорах, можно сделать вывод, что решение будет принято, когда в мавзолее уже Хуйло будет лежать.
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Неважно, где именно на тот момент будет валяться хуйло. Важно чтобы скотокацапы сполна заплатили по всем счетам, и не только финансовым.
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Путлер наймёт своих омериканских адвокатов и докажет, что это Украина напала на РАБссию и украла у Путлера Крым и шельфы нефтяные ,газовые вместе с вышками Бойко и К*
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По Змеиному тоже судились, помнится. А учитывая, как Барыга борется с врагом через снабжение оккупантов... Продаст и мать ради наживы.
Короче, с Парашенко на побед не видать!
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А руснявые так сразу раскудахтались, что чуть флажок украинский не отвалился
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И сколько лет будут читать это бред, весом 70 кг?
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а сколько еще таких исков нужно подать за ВСЕ к раиссе.....А Я Яй...................!!!!
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