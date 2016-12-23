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 Украинские морпехи признаны лучшими на международный учениях в Болгарии. ФОТОрепортаж

По итогам международных учений "Платинум Лайон - 2016" в Болгарии морские пехотинцы украинских ВМС были признаны лучшими.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Морские пехотинцы ВМС Украины и США вместе с представителями вооруженных сил Болгарии, Румынии, Молдовы, Сербии и Албании в течение 10 дней приобретали навыки в совместных действиях в составе многонациональных подразделений.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Морские пехотинцы отработали десантирование с вертолета на учениях в Николаевской области. ФОТОрепортаж

Участники "Платинум Лайон - 2016" отработали тактику действий малых подразделений, взвода в атаке, штурма здания и провели тактические стрельбы. Кроме того, военнослужащие прошли курс боевого медика с практической эвакуацией раненого на вертолете Black Hawk. Финальным заданием было проведение операции - атака-штурм ротного опорного пункта межнациональной коалицией.

морпехи

морпехи

Смотрите: Морские пехотинцы провели учения с участием десантного корабля "Юрий Олефиренко". ФОТОрепортаж

морпехи

По итогам учений морские пехотинцы украинских ВМС были признаны лучшими и награждены "Молотом воина".

морпехи

Морпехи, принимавшие участие в данном мероприятии, только недавно вернулись из района проведения антитеррористической операции на востоке Украины.

Также читайте: НАТО анализирует возможность расширения присутствия в Черном море, - Столтенберг

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Найкращу снарягу та зброю морським піхотинцям! Скільки можна воювати без тепловізорів та нормальної оптики, без сучасних штурмових гвинтівок та якісного спорядження. Морська піхота це специфічний від військ і має мати на озброєнні найсучасніші зразки зброї та техніки!
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так-то слава!только тем кто на фронте.а тем что сдали Крым без единого!!! выстрела-позор.просто позор и забвение.
для воина соревнование - пойти в тыл врага,вырезать подразделение и вернуться живым.а понты дешевые с холостыми патронами-только повод рыло лепить.
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как сдали без единого так и возьмут без единого! Будут кацапов руками давитьи рвать.
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возьмут-не возьмут...не в этом дело.позор-то останется...а кацапы если на то пошло-сами сдохнут.
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Стесняюсь спросить, а вы где были, чтоб такого позора не случалось? Чем помогали избежать?
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Сейчас можно не резать , есть же боевой молоток.
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Здесь ты больше почитаешь наш зрадомет. А кацапский каломет в ФБ и одноватниках.
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По неподтвержденным данным Фреймут находится в Москве и снимается в российском сериале «Отель Элион».

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Если не секрет ,ты какое шоколад употребляешь? Или ты по боярышнику ?
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Я употребляю те продукты налоги с которых не идут в бюджет страны агрессора
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А как могут идти налоги в расию ,например ,с винницкой фабрики РОШЕН?
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Ты вообще в курсе , ЧТО выпускала липецкая фабрика и работает ли она вообще? Разочарую тебя ,ПОЦреот, она не работает .....арестована судом расии и выпускала она НЕ шоколад. Так что тебе лучше петь песню не про шоколад ,а карамель
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может в раше и конфеты рошен не продаются?..забавно читать подобных тебе гнид..к слову фабрика отлично работает..и продукция этой фабрика реализуеться в том числе и в Украине..
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ха-ха !два раза.буквально на днях рошен со всех своих денег уплатила в липецке штрафы и налоги.и уже типа расее не должна.
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О чем спор? У него импортозамещение. Что организм выдает, то и поглощает.
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Та хрен с ней,ее грося подменяет,мотается ценники в аптеках смотрит
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Это она вместо учений морпехов туда поехала? Тогда да , это зрада.
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это правда, 15 серия, на 6 минуте 31 сек, отель элион, ольга фреймут
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Морские пехотинцы ВМС Украины и США вместе с представителями вооруженных сил Болгарии, Румынии, Молдовы, Сербии и Албании

Братушки?! И С клятыми пиндосами и фожиздобИндеровцами в учениях учавствуют? И это после того, как вчера и это после всего вот этого? Предатели!

Источник:http://censor.net.ua/p420779Россия в рамках военно-технической помощи передаст Сербии шесть истребителей МиГ-29 и десятки единиц бронетехники.Как передает РИА Новости, об этом сообщил глава правительства республики Александр Вучич по итогам встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу.Он подчеркнул, что если бы Сербия покупала самолеты по рыночным ценам, то правительству страны пришлось бы искать на это 600 миллионов евро.Вучич также рассказал, что Россия подарила Сербии 30 танков Т-72С и 30 бронемашин БРДМ-2, вооруженных крупнокалиберными пулеметами конструкции Владимирова калибра 14,5 мм.
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БРАТУШКИ ПЕРЕНИМАЛИ У БЕНДЕРОВЦЕВ ПРИЕМЫ МЕТАНИЯ НОЖЕЙ В СПИНУ
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У тебя вообще нет мозгов эту дрянь в этой теме постить?
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Твой муж тоже морпех, или он по боярышнику ?
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Пришло время нашим ВОИНАМ, обучать боевым навыкам, ГЕЙропейские "памперсы" и обучать их на нашей территории
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#Иркутск побил мировой рекорд по числу умерших от суррогатного алкоголя - в Боярышниковой роте уже 74 московита.
https://ircity.ru/news/17716/
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Да вот же они. Все московиты мои друзья. Мокшань ты следующая.
Четверо жителей села #Калинино Ленинского района Еврейской автономной области скончались после отравления антифризом из канистры, обнаруженной на свалке.

16 декабря работавший на утилизации мусора на полигоне бытовых отходов житель села нашел на свалке пятилитровую канистру с красной жидкостью. Он попробовал содержимое канистры, решил, что его можно употреблять в качестве алкоголя, и принес канистру домой. Вечером он позвал приятелей, и мужчины на протяжении почти двух дней пили красную жидкость.
Вскоре участники вечеринки начали чувствовать тошноту, слабость, у них появились перебои дыхания. Двое пострадавших были госпитализированы в больницу, где вскоре скончались, еще двое умерли дома.

https://zona.media/news/2016/23/12/red_four


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Смирновых и зайцевых у нас тоже есть немножко... Но с каждым годом все меньше и меньше - ты, вафлентин, и сам это понимаешь!
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Это небыл сурогатный алкоголь. Ненадо путать поддельную водку со средством для ванн.
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Информация не верная
бояришник-70
антифриз-4
путинка-1
4 детей в реанимации-капли в нос
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морпехи Украины были всегда лучшими.А морской спецназ на острове Майский был просто Супер.
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yuriy.gudimenko

Юрій Гудименко
Дикий танец
21 грудня о 18:41347053899

В украинском языке есть такое слово - "герць". По-русски оно звучит как "герц", но ни на русский, ни на какой другой существующий язык это слово в принципе не переводится. Существительное с таким значением есть только у нас. Этот факт очень много говорит об украинцах вообще и о нашей истории в частности.

Герц - это что-то вроде коктейля из разведки боем и массового самоубийства: смешать, но не взбалтывать. Герц придумали запорожские козаки, и они же были единственными, кто его использовал в войне. Герц - это самая нахальная смерть в человеческой истории. Или - если Удача, Кали и Богородица останутся тобой довольны - лучший момент в жизни украинского воина.

Перед началом боя, когда войска уже построились, несколько козаков группировались и шли вперёд, в сторону противника, прямо в зону досягаемости ружейных пуль. Там, под пулями и пушечными ядрами, они останавливались. Начинался герц, танец со смертью.

Козаки издевались над врагом. Они смеялись, кричали, выкрикивали обидные фразы, пританцовывали под пулями, стараясь вывести противника из себя. Нередко это удавалось, и взбешённые московиты, или поляки, или турки, или татары срывались со своих позиций, ломая ряды, лишь бы стереть, заткнуть, уничтожить нахальных украинских ублюдков.

И нарывались на стройный огонь козацких мушкетов.
А если командующий противников всё же сдерживал свои войска, задача герца всё равно была выполнена. Хохочущие, издевающиеся, веселящиеся под градом пуль козаки, умирающие, но не прекращающие смертельного танца, казались врагам полубогами - или полудемонами. Кровавый танец приносил свои плоды.

С герца возвращались не все. Всегда не все, но всегда со славой. Часто не возвращался никто.

Но герц не прекращался.

Сейчас древний страшный герц вернулся. Вся Украина стоит наедине с врагом, лицом к нему. Сзади не верные товарищи, и не строй мушкетов, а непонятно кто, часто не имеющие даже смелости назвать себя нашими союзниками - хотя понимают, что их очередь следующая.

Но мы танцуем. И издеваемся над врагом. И кричим ему "До встречи на развалинах Кремля, суки!..".

Старый добрый украинский герц. Только у нас одних есть это слово. Только мы всегда веселимся, глядя в бездну, ожидая, что бездна улыбнётся нам в ответ, когда поймёт, что мы зовём её на танец.

Mademoiselle, voulez-vous venir avec moi?..https://site.ua/yuriy.gudimenko/5800-dikiy-tanets/
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Нема у вогні ні стежини, ні броду,
З Дніпровського плеса не випити воду,
Ми пісню свою не забудемо зроду,
Козацькому роду нема переводу.(С)

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Дякую, тільки, може, все-таки
Voulez-vous danser avec moi ?
Danser - танцювати
Venir - приходити, прибувати.
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Може й так. Але може саме це і мав на увазі автор? Мовляв, мадемуазель, зазерніть до мене потанцювати? Не претендую на знання фрацузської.
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Хорошая новость, хоть я и не сомневался, что НАШИ - лучшие. Гены - они такие. Пацаны,вы - крутые! Слава Украине!
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Это да. Сколько десятилетий кацапня пыталась создать миф о вяликих рузьге военах и мирных, не умеющих воевать хохлах.
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У адмирала Ушакова все штурмовые отряды, которые высаживались на сушу для зачистки вражеской территории, были УКРАИНСКИМИ. В основном из Полтавской, современной области. Ушакова уважаю, ибо был он чистоплотен, в отличии от всего моксельского казламордого мира.
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...как по мне -- Украина -- фак ЮСЭй! -- мы воюем, а они самоутверждаются...
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Не люблю я Киркорова. Он какой-то весь подпудренный, подкрашенный одно слово -румын. - Так он же болгарин - Да?! А какая разница
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лучше бы лучшие не в болгарии а в украине в донбасе и крыму
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Російські морпіхи зате рекорд з драпання від голодних та голих іділівців встановили з бази в Сирії)))
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а шо там делали лучшие союзники рашистов - сербы?...изучали тактику будущих врагов?...
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пусть изучают..
будут понимать как подыхать придется...
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Украинские воины - сильнейшие духом противники кремлядьской педерации! Смерть путину и его гнусным холуям!!!
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UKRAINCI VSEGDA BILI VOINAMI ,MOSKOVITI VSEGDA KARATELYAMI ,ETO PODTVERZHDAET ISTORIYA.
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Корсацька.Від Руси Червоної,через Корсунь-на-Росі,попри Корсунь-на-Дніпрі,через Корсунь
Кримський і аж до самої Корсики...
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какая мелочь, что это были не соревнования, а просто 10ти дневные тренировочные занятия и на молоте написано "спасибо за участие".
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