 Украинские морпехи признаны лучшими на международный учениях в Болгарии. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Морские пехотинцы ВМС Украины и США вместе с представителями вооруженных сил Болгарии, Румынии, Молдовы, Сербии и Албании в течение 10 дней приобретали навыки в совместных действиях в составе многонациональных подразделений.
Участники "Платинум Лайон - 2016" отработали тактику действий малых подразделений, взвода в атаке, штурма здания и провели тактические стрельбы. Кроме того, военнослужащие прошли курс боевого медика с практической эвакуацией раненого на вертолете Black Hawk. Финальным заданием было проведение операции - атака-штурм ротного опорного пункта межнациональной коалицией.
По итогам учений морские пехотинцы украинских ВМС были признаны лучшими и награждены "Молотом воина".
Морпехи, принимавшие участие в данном мероприятии, только недавно вернулись из района проведения антитеррористической операции на востоке Украины.
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для воина соревнование - пойти в тыл врага,вырезать подразделение и вернуться живым.а понты дешевые с холостыми патронами-только повод рыло лепить.
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https://youtu.be/hD7rDoYhD3E
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Братушки?! И С клятыми пиндосами и фожиздобИндеровцами в учениях учавствуют? И это после того, как вчера и это после всего вот этого? Предатели!
Источник:http://censor.net.ua/p420779Россия в рамках военно-технической помощи передаст Сербии шесть истребителей МиГ-29 и десятки единиц бронетехники.Как передает РИА Новости, об этом сообщил глава правительства республики Александр Вучич по итогам встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу.Он подчеркнул, что если бы Сербия покупала самолеты по рыночным ценам, то правительству страны пришлось бы искать на это 600 миллионов евро.Вучич также рассказал, что Россия подарила Сербии 30 танков Т-72С и 30 бронемашин БРДМ-2, вооруженных крупнокалиберными пулеметами конструкции Владимирова калибра 14,5 мм.
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https://ircity.ru/news/17716/
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https://ircity.ru/news/17767/
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Четверо жителей села #Калинино Ленинского района Еврейской автономной области скончались после отравления антифризом из канистры, обнаруженной на свалке.
16 декабря работавший на утилизации мусора на полигоне бытовых отходов житель села нашел на свалке пятилитровую канистру с красной жидкостью. Он попробовал содержимое канистры, решил, что его можно употреблять в качестве алкоголя, и принес канистру домой. Вечером он позвал приятелей, и мужчины на протяжении почти двух дней пили красную жидкость.
Вскоре участники вечеринки начали чувствовать тошноту, слабость, у них появились перебои дыхания. Двое пострадавших были госпитализированы в больницу, где вскоре скончались, еще двое умерли дома.
https://zona.media/news/2016/23/12/red_four
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бояришник-70
антифриз-4
путинка-1
4 детей в реанимации-капли в нос
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Юрій Гудименко
Дикий танец
21 грудня о 18:41347053899
В украинском языке есть такое слово - "герць". По-русски оно звучит как "герц", но ни на русский, ни на какой другой существующий язык это слово в принципе не переводится. Существительное с таким значением есть только у нас. Этот факт очень много говорит об украинцах вообще и о нашей истории в частности.
Герц - это что-то вроде коктейля из разведки боем и массового самоубийства: смешать, но не взбалтывать. Герц придумали запорожские козаки, и они же были единственными, кто его использовал в войне. Герц - это самая нахальная смерть в человеческой истории. Или - если Удача, Кали и Богородица останутся тобой довольны - лучший момент в жизни украинского воина.
Перед началом боя, когда войска уже построились, несколько козаков группировались и шли вперёд, в сторону противника, прямо в зону досягаемости ружейных пуль. Там, под пулями и пушечными ядрами, они останавливались. Начинался герц, танец со смертью.
Козаки издевались над врагом. Они смеялись, кричали, выкрикивали обидные фразы, пританцовывали под пулями, стараясь вывести противника из себя. Нередко это удавалось, и взбешённые московиты, или поляки, или турки, или татары срывались со своих позиций, ломая ряды, лишь бы стереть, заткнуть, уничтожить нахальных украинских ублюдков.
И нарывались на стройный огонь козацких мушкетов.
А если командующий противников всё же сдерживал свои войска, задача герца всё равно была выполнена. Хохочущие, издевающиеся, веселящиеся под градом пуль козаки, умирающие, но не прекращающие смертельного танца, казались врагам полубогами - или полудемонами. Кровавый танец приносил свои плоды.
С герца возвращались не все. Всегда не все, но всегда со славой. Часто не возвращался никто.
Но герц не прекращался.
Сейчас древний страшный герц вернулся. Вся Украина стоит наедине с врагом, лицом к нему. Сзади не верные товарищи, и не строй мушкетов, а непонятно кто, часто не имеющие даже смелости назвать себя нашими союзниками - хотя понимают, что их очередь следующая.
Но мы танцуем. И издеваемся над врагом. И кричим ему "До встречи на развалинах Кремля, суки!..".
Старый добрый украинский герц. Только у нас одних есть это слово. Только мы всегда веселимся, глядя в бездну, ожидая, что бездна улыбнётся нам в ответ, когда поймёт, что мы зовём её на танец.
Mademoiselle, voulez-vous venir avec moi?..https://site.ua/yuriy.gudimenko/5800-dikiy-tanets/
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З Дніпровського плеса не випити воду,
Ми пісню свою не забудемо зроду,
Козацькому роду нема переводу.(С)
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Voulez-vous danser avec moi ?
Danser - танцювати
Venir - приходити, прибувати.
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будут понимать как подыхать придется...
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Кримський і аж до самої Корсики...
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